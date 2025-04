Apple chystá revoluční klávesnici pro MacBooky!

Apple pravidelně podává nové patenty, které mají ochránit jeho inovace a nápady. I když je pravdou, že se některé z těchto technologií ve výsledku nikdy nedostanou do skutečných produktů. Mezi čerstvě udělenými patenty se ale objevuje jeden velmi zajímavý kousek: MacBook s fyzickou klávesnicí, která mění vzhled jednotlivých kláves díky LED podsvícení. Nejde o známé koncepty s dotykovými panely místo tlačítek. Patent popisuje klasickou mechanickou klávesnici s hliníkovými klávesami a nůžkovým mechanismem, který zajišťuje klasický pocit z psaní. Klíčem je ale podsvícení – každá klávesa by byla vybavena přesně umístěnými otvory, které by propouštěly světlo z mini-LED podsvícení. Výsledkem je, že každá klávesa se chová jako jednoduchý nízký displej.

Při vypnutém MacBooku by klávesy neměly žádné viditelné značení. Po zapnutí se však klávesnice přizpůsobí – zobrazí například QWERTY rozložení, AZERTY pro francouzské uživatele nebo sadu emoji a speciálních znaků podle potřeby. Vzhledem ke konstrukci by nedocházelo k nežádoucímu podsvícení okolo kláves, což přispívá k elegantnějšímu vzhledu zařízení. Tato technologie by mohla v budoucnu změnit způsob interakce s fyzickými klávesnicemi. Místo fixních potisků by uživatelé získali flexibilitu softwarové klávesnice, aniž by přišli o hmatovou zpětnou vazbu. A i když není jisté, zda se tato technologie dostane do finálních produktů, ukazuje směr, kterým Apple o budoucnosti MacBooků uvažuje. Jak by se vám podobné řešení líbilo?