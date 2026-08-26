13 věcí, které musíte vědět o novém Mac mini, Mac Studio a čipech M6 a M5 Ultra

Apple včera bez velkého humbuku představil hned několik nových Mac. Dočkali jsme se nového Mac mini s čipy M6 a M5 Pro, Mac Studio s M5 Max a M5 Ultra a společně s nimi také několika změn, které v samotných tiskových zprávách Apple trochu zapadly. Některé jsou přitom docela zajímavé. Dali jsme proto dohromady 13 zajímavostí, které by u nových Mac mini, Mac Studio a čipů M6 a M5 Ultra rozhodně neměly zapadnout, ač o nich Apple v rámci představovacích tiskových zpráv nějak zásadně nemluví.
1. M6 má dva Neural Engine
M6 je první čip Apple Silicon, který dostal dvojici Neural Engine. Konkrétně jde o dva 16jádrové Neural Engine, přičemž Apple uvádí až dvojnásobný špičkový výpočetní výkon pro AI. Zajímavé je, že Apple tak evidentně začíná Neural Engine stavět do ještě důležitější pozice. U M6 navíc každé GPU jádro dostalo vlastní Neural Accelerator, takže čip má pro AI hned několik různých typů akcelerace.
2. M6 má tři typy CPU jader
Ještě zajímavější je samotná konstrukce procesoru. M6 je prvním čipem řady M, který kombinuje hned tři různé typy CPU jader. Najdeme zde 2 Super Core, 4 Performance Core a 6 Efficiency Core. Celkem tedy 12 jader, ale jejich rozdělení je výrazně pestřejší než u předchozích generací. Apple tím může lépe rozdělovat jednotlivé úlohy podle jejich náročnosti.
3. M5 Ultra dostane až 512 GB paměti
M5 Ultra je už nyní možné objednat s 96 nebo 256 GB sjednocené paměti. Apple ale chystá ještě extrémnější konfiguraci. Na konci října dorazí možnost osadit Mac Studio s M5 Ultra 512 GB paměti. Pokud přitom vezmeme v úvahu, že samotný přechod z 96 na 256 GB stojí 4000 dolarů, levná záležitost to rozhodně nebude.
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4. Nové Macy dorazí s macOS 27 Golden Gate
Nový Mac mini a Mac Studio se začnou prodávat 22. září. Apple přitom potvrdil, že půjde o Macy dodávané s macOS 27 Golden Gate. To prakticky znamená, že macOS 27 musí být veřejně dostupný nejpozději před tímto datem. Podle současných informací bychom se jeho vydání měli dočkat v týdnu od 14. září.
5. Základní Mac mini už nemusí být tak úplně „základní“
Mac mini s M6 může mít až 36 GB RAM, tedy kapacitu, která byla dříve vyhrazena vyšším konfiguracím – tedy Pro čipům. Je to poměrně zajímavý posun, protože Apple tím dostává podstatně více paměti i do relativně dostupného stolního Mac. A právě pro lokální AI může být taková konfigurace velmi zajímavá.
6. 2,5Gb Ethernet je nově standard
Další praktickou změnou, které si při běžném pohledu nemusíte všimnout, je síťová konektivita. Mac mini už nově nezačíná na gigabitovém Ethernetu. 2,5Gb Ethernet je standardem, zatímco za příplatek lze stále sáhnout po 10Gb Ethernetu. Mac Studio pak 10Gb Ethernet nabízí už v základu.
7. Za Wi-Fi 7 a Bluetooth 6 může Apple N1
Nové Mac mini a Mac Studio dostaly Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Apple přitom používá vlastní čip N1, který zajišťuje právě bezdrátovou konektivitu. Mac tak konečně dostává standardy, které už najdeme také u nejnovějších iPhone. Wi-Fi 7 přináší vyšší rychlosti, nižší latenci a možnost současného využití pásem 2,4, 5 a 6 GHz.
8. Nové SSD jsou postavené na PCIe Gen 6
Apple se pochopitelně nezaměřil pouze na procesory. Mac Studio dostalo novou architekturu SSD založenou na PCIe Gen 6, díky které je úložiště podle Apple až dvakrát rychlejší než u předchozí generace. U Mac mini se pak PCIe Gen 6 SSD rovněž objevují, takže i menší Mac dostává výrazně modernější úložný subsystém.
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9. Nové Macy mají přepracované chlazení
Apple zapracoval také na termálním návrhu. Jak Mac mini, tak Mac Studio dostaly nové řešení chlazení, které má pomoci zvládat vyšší výkon nových čipů. U zařízení, která mohou dlouhé hodiny pracovat na vysoký výkon, je přitom právě chlazení poměrně důležité. Nejde totiž jen o maximální výkon čipu, ale také o to, jak dlouho jej dokáže držet.
10. Mac mini a Mac Studio umí Genlock
Tohle je novinka, která běžného uživatele pravděpodobně nechá poměrně chladným, profesionálové ve videu ale mohou zbystřit. Nové Mac mini a Mac Studio podporují Genlock přes USB-C, takže při multi-camera produkci není potřeba samostatný synchronizační box. Apple tuto technologii už dříve přidal také do iPhone 17 Pro a nyní mohou oba produkty fungovat společně.
11. Apple potichu změnil Magic Keyboard
Společně s novými Macy Apple nenápadně upravil také Magic Keyboard. Vybrané klávesy nyní dostávají nové symboly místo klasických textových popisků. Jde o stejné glyphy, které Apple používá u nových MacBook. Pokud tedy máte MacBook a externí Magic Keyboard, bude jejich vzhled konečně více sjednocený.
12. Apple zlevnil leštící hadřík
Ano, opravdu. Apple zároveň představil nový Polishing Cloth, který je v USA výrazně levnější než jeho předchůdce. Zatímco původní verze stála 19 dolarů, nová stojí 9 dolarů. Vzhledem k tomu, že se původní hadřík stal jedním z největších terčů vtípků právě kvůli své ceně, je to možná jedna z nejzajímavějších novinek celého dne.
13. Apple tentokrát zdražoval
A na závěr jedna věc, která se naopak přehlédnout rozhodně nedá. Nové Macy jsou dražší. Mac mini nyní v USA začíná na 899 dolarech, což je o 300 dolarů více než původní startovní cena Mac mini s M4. Mac Studio pak začíná na 2499 dolarech, tedy o 500 dolarů výše než při uvedení předchozí generace s M4 Max.
A právě cena může být podle mě nakonec největším problémem nových Mac. Technologicky jsou totiž nové stroje opravdu zajímavé. M6 přináší 2nm výrobu, dvojici Neural Engine a nové rozdělení CPU jader, M5 Ultra zase až 512 GB paměti a 1,2 TB/s propustnost. Jenže Apple si za tento posun nechává pořádně zaplatit.
Nové Mac mini a Mac Studio je možné předobjednat už nyní a první kusy dorazí k zákazníkům 22. září. A právě do té doby bychom se měli dočkat také veřejného vydání macOS 27 Golden Gate.