V herním světě došlo k pořádnému zemětřesení. Microsoft totiž učinil jednu z největších akvizic v herním průmyslu za dlouhou dobu. Za 7,5 miliard dolarů koupil herní studio Bethesda, tedy tvůrce legendárních sérií The Elder Scrolls či Fallout. Uvidíme, jaké má Microsoft do budoucna plány. Dovedete si ale představit, že by třeba pokračování The Elder Scrolls bylo exkluzivitou pro Xbox?