Už roky hráči doufají, že Nintendo představí novou generaci handheldové konzole Nintendo Switch. První generace už je dost zastaralá a pozornost této skvělé konzoli ubírá konkurence. Prezident Shuntaro Furukawa při prezentaci finančních výsledků řekl, že se představení další generace Switche blíží. Nestane se tak ovšem na Nintendo Directu, které se bude konat v červnu. Dočkáme se do konce fiskálního roku, tedy do března roku 2025. Snad bude o co stát.