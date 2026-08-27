Apple potichu vylepšil nový Mac mini. Nově zvládne až 165Hz monitory

Apple v pondělí poměrně nečekaně představil nový Mac mini s čipy M6 a M5 Pro a přestože se většina pozornosti pochopitelně soustředila na nový čip rodiny Apple Silicon, v technických specifikacích se ukrývá ještě jedna poměrně zajímavá novinka. Nový Mac mini totiž dostal vyšší limity pro obnovovací frekvenci při připojení více externích monitorů.
Zatímco předchozí Mac mini s M4 zvládal při použití více displejů maximálně 144 Hz, nová generace se dostává až na 165 Hz. A přestože to není změna, kvůli které by majitelé současného Mac mini měli okamžitě běžet do obchodu, pro některé uživatele jde o příjemný posun.
M6 zvládne dva monitory ve 4K při 165 Hz
Mac mini s M6 dokáže při zapojení dvou externích displejů provozovat oba v rozlišení až 4K při 165 Hz. Alternativou je rozlišení až 6K při 60 Hz. Třetí displej pak může mít maximálně 5K při 60 Hz přes Thunderbolt, případně 4K při 60 Hz přes HDMI. Apple tedy zachovává možnost připojit až tři externí monitory, ale vyšší obnovovací frekvence se týká především prvních dvou obrazovek.
Pro běžnou kancelářskou práci to samozřejmě není žádná zásadní věc. Pokud ale používáte například 4K monitor se 144Hz nebo vyšší obnovovací frekvencí, může být 165 Hz příjemným bonusem. Obraz je při pohybu kurzoru, posouvání stránek nebo animacích jednoduše plynulejší.
Fotogalerie
M5 Pro jde ještě dál
Ještě zajímavější jsou možnosti Mac mini s M5 Pro. Ten dokáže všechny tři připojené displeje provozovat až v rozlišení 6K při 60 Hz nebo 4K při 165 Hz. U předchozího M4 Pro byl přitom limit při 4K 144 Hz. Při použití pouze dvou monitorů se pak druhý displej dostává až na 5K při 120 Hz nebo 4K při 200 Hz. To už je oproti předchozí generaci poměrně výrazný posun. Pokud tedy někdo staví kolem Mac mini opravdu velké pracovní prostředí se dvěma nebo třemi rychlými monitory, M5 Pro začíná dávat ještě větší smysl.
Tři monitory přes jediný Thunderbolt
Apple navíc u M5 Pro přidal další zajímavou možnost. Všechny tři externí displeje je možné připojit prostřednictvím jediného Thunderbolt portu. U M6 zůstává limit dva displeje na jeden port. Rozdíl je také v samotné konektivitě. M6 používá Thunderbolt 4 s DisplayPort 1.4, zatímco M5 Pro dostává Thunderbolt 5 s DisplayPort 2.1.
Jeden monitor zvládne až 240 Hz
Pokud používáte pouze jeden displej, žádnou změnu oproti předchozí generaci nečekejte. Obě varianty nového Mac mini podporují až 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz nebo 4K při 240 Hz. Právě práce s více monitory je tedy oblastí, kde Apple nový Mac mini posunul.
Za mě je přitom zajímavé hlavně to, že jde o změnu, kterou Apple vůbec nezdůrazňoval. Nový Mac mini se tak vedle výrazně výkonnějších čipů, rychlejšího SSD a modernější konektivity dočkal i nenápadného vylepšení pro majitele více monitorů. A pokud máte doma 4K displeje s vysokou obnovovací frekvencí, rozhodně není špatné vědět, že je nový Mac mini dokáže využít naplno.
Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.