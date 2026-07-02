Prémiové domácí kino dostupné pro každého: METZ uvádí na trh chytrou QD-Mini LED televizi s úhlopříčkou 60 palců a systémem Google TV

Tradiční německá značka spotřební elektroniky METZ, známá svým důrazem na precizní zpracování a inovace, představuje na českém trhu novinku – televizor METZ 60MNH7000Z. Tento chytrý televizor s netradiční a žádanou úhlopříčkou 60 palců (152 cm) přináší revoluční obrazovou technologii QD-Mini LED, špičkový zvuk a moderní ekosystém Google TV do cenové hladiny, která posouvá hranice dostupné domácí zábavy.
Dokonalá synergie Mini LED a QLED technologií
Hlavní předností modelu METZ 60MNH7000Z je kombinace pokročilého Mini LED podsvícení s technologií Quantum Dot (QLED). Díky lokálnímu stmívání dokáže televizor precizně řídit jas v jednotlivých zónách obrazovky. Výsledkem je extrémně hluboká černá barva, zářivá bílá a eliminace nežádoucího efektu „haló“ kolem světlých objektů na tmavém pozadí. Panel s nativním rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 px) ve spolupráci s technologií Quantum Dot oživuje miliardu barevných odstínů, které si zachovávají stoprocentní sytost a věrnost i při sledování za jasného dne.
Kino zážitek s Dolby Vision a Dolby Atmos
Pro filmové nadšence je televizor vybaven kompletní sadou nejmodernějších standardů vysokého dynamického rozsahu (HDR), včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Tyto technologie dynamicky optimalizují každou scénu snímek po snímku.
Skvělý obraz doplňuje pohlcující prostorový zvuk s podporou Dolby Atmos a DTS Play-Fi. Vestavěné reproduktory o celkovém výkonu 20 W poskytují čisté dialogy a robustní basovou složku, což eliminuje nutnost okamžité investice do externího soundbaru.
Google TV a konektivita budoucnosti
Srdcem chytrých funkcí je operační systém Google TV. Ten uživatelům přináší intuitivní rozhraní, personalizovaná doporučení obsahu a přístup k tisícům aplikací včetně Netflixu, YouTube, Disney+, HBO Max či Voyo. Díky integrovanému systému Chromecast a podpoře Bluetooth je sdílení obsahu z chytrých telefonů či tabletů otázkou několika vteřin.
Nezapomnělo se ani na hráče a moderní konektivitu. METZ 60MNH7000Z disponuje:
- 3× HDMI 2.1 porty pro plynulé připojení herních konzolí nejnovější generace.
- 2× USB porty pro přehrávání multimédií či nahrávání pořadů (PVR).
- Bezdrátovým připojením přes Wi-Fi a Bluetooth 5.0.
- Kompletní sadou tunerů pro příjem vysílání DVB-T2/S2/C s podporou kodeku HEVC (H.265).
Elegantní bezrámečkový design
Televizor zaujme i svým estetickým zpracováním. Moderní frameless (bezrámečkový) design minimalizuje okraje kolem obrazovky, takže televizor opticky splývá s interiérem a maximalizuje zážitek ze sledování. Pro montáž na zeď je připraven standard VESA 200 × 200 mm.
Cena a dostupnost
- 55palcový model Metz 55MNH7000Z je k dispozici za 13 190 Kč včetně DPH.
- 60palcový model Metz 60MNH7000Z je k dispozici za 13 990 Kč včetně DPH.
- 65palcový model Metz 65MNH7000Z je k dispozici za 18 190 Kč včetně DPH.
Souhrn technických údajů METZ 60MNH7000Z Google TV:
Mini LED, 152cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, 3× HDMI 2.1, 2× USB, CI+, WiFi, Bluetooth, Chromecast, herní režim, Oneplay, YouTube, Netflix, Disney+, VESA 200×200, repro 20W, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, modelový rok 2026, SMART – Google TV