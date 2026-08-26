M5 vs. M6: Apple výrazně vylepšil svůj nový čip, ale vyplatí se kvůli němu přecházet?

Apple včera představil M6 a na první pohled to může vypadat jako další klasická generační aktualizace. Nový čip je ale v několika ohledech zajímavější. Je vůbec prvním Apple Silicon vyrobeným 2nm procesem, dostal nový typ CPU jader a také hned dva Neural Engine. Otázkou samozřejmě zůstává, jak velký rozdíl to znamená oproti M5.
A právě tady je potřeba trochu mírnit očekávání. M6 je bezpochyby lepší, ale pro běžného uživatele nemusí být rozdíl mezi M5 a M6 zdaleka tak dramatický, jak by mohl naznačovat nový výrobní proces.
M6 má nový typ procesorových jader
M5 má desetijádrový CPU tvořený čtyřmi výkonnými a šesti úspornými jádry. M6 jde o krok dál a používá hned tři typy jader – dvě takzvaná Super Core, čtyři Performance Core a šest Efficiency Core. Celkem má tedy 12 jader. Super Core jsou přitom určena především pro úlohy, které nelze jednoduše rozdělit mezi více jader. Apple díky nim slibuje vůbec nejrychlejší jednovláknový výkon. To může být důležité například při kompilaci kódu, indexování souborů, úpravách fotografií nebo některých AI úlohách. U běžné práce ale rozdíl pravděpodobně nebude takový, abyste jej při každém kliknutí poznali.
Výkon CPU vzrostl až o 20 procent
Apple uvádí u M6 až 1,2× vyšší vícejádrový výkon než u M5. To znamená zhruba 20% nárůst. Oproti M1 je pak nový čip až 2,4× rychlejší. M6 má také 12jádrové GPU oproti deseti jádrům u M5. Každé GPU jádro přitom obsahuje vlastní Neural Accelerator a Apple uvádí téměř 30% zvýšení špičkového výkonu pro AI výpočty. Právě grafika a AI jsou tak oblastmi, kde je mezigenerační posun možná zajímavější než u klasického procesorového výkonu.
Největší změnou jsou dva Neural Engine
M6 je vůbec první čip Apple Silicon se dvěma Neural Engine. Každý z nich má 16 jader a systémové frameworky mohou oba využívat současně. Apple díky tomu uvádí až dvojnásobný špičkový výkon pro Neural Engine oproti předchozím generacím. To je poměrně jasný signál toho, kam Apple své čipy směřuje. Lokální AI bude stále důležitější a právě výkon Neural Engine, GPU a dostupná paměť budou při provozu modelů přímo na Mac hrát stále větší roli.
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M6 má rychlejší paměť
M5 nabízí paměťovou propustnost 153 GB/s, zatímco M6 se dostává na 170 GB/s. Jde tedy přibližně o desetiprocentní nárůst. Kapacita sjednocené paměti může u M6 dosahovat až 32 GB. Tady tedy žádný dramatický skok oproti M5 nečekejte. Zajímavější je spíše kombinace rychlejší paměti s výkonnějšími AI akcelerátory. Pro běžnou kancelářskou práci to příliš důležité nebude, ale při práci s lokálními jazykovými modely už může být každý kousek výkonu znát.
Zbrusu nový výrobní proces
Právě 2nm výroba je technologicky největší novinkou. M5 využívá třetí generaci 3nm procesu, zatímco M6 je postaven na první generaci 2nm procesu TSMC. Apple navíc přechází na tranzistory typu gate-all-around nanosheet. To umožňuje na stejnou plochu dostat více tranzistorů a současně zlepšit energetickou efektivitu. Není ale správné automaticky očekávat, že samotný přechod ze 3nm na 2nm znamená dramaticky nižší spotřebu nebo několikanásobný výkon. M5 už totiž používá velmi pokročilý 3nm proces, takže skutečný rozdíl mezi M5 a M6 je výrazně menší než obecné srovnání 3nm a 2nm technologií.
Vyplatí se tedy přechod z M5 na M6?
Pokud se tedy ptáte, zda se vyplatí přejít z Macu s M5 na model s M6, odpověď je poměrně složitá. Jednoznačně totiž záleží na tom, co na Mac děláte. Pokud máte Mac s M5 a používáte jej hlavně na internet, kancelářskou práci, fotografie, video nebo běžné aplikace, důvod k upgradu prakticky neexistuje. M5 má totiž stále obrovskou rezervu výkonu a rozdíl v každodenním používání bude pravděpodobně minimální.
M6 dává větší smysl někomu, kdo kupuje nový Mac a chce co nejmodernější základní čip, případně plánuje intenzivně využívat lokální AI. Právě dvojice Neural Engine, Neural Accelerators v GPU a vyšší propustnost paměti jsou jeho největšími přednostmi. Zajímavá je navíc samotná pozice M6 v nabídce Apple. Podle současných informací totiž Apple nechystá M6 Pro, M6 Max ani M6 Ultra a chce poměrně rychle přejít k M7, které má být ještě výrazněji zaměřené na AI.
Takže pokud už M5 máte, klidně bych zůstal u něj. Pokud ale nový Mac teprve vybíráte, M6 je pochopitelně atraktivnější volba a především technologicky zajímavý základ toho, kam se Apple Silicon bude v dalších letech ubírat. Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.