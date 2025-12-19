Apple zjednodušil výměnu baterie u MacBooků Pro M5

Pokud jste příznivci domácích opravu Apple produktů, máme pro vás skvělou zprávu. Apple totiž potichu zjednodušil proces výměny baterie u 14“ modelu, díky čemuž si s tím tak nyní poradí opravdu každý. Zásadní změnou je, že už není nutné demontovat půlku útrob notebooku, ale stačí sundat spodní kryt a odpojit flex kabel bateriového managementu, což je rozdíl, který znamená z hlediska opravitelnosti značný krok vpřed.
Fotogalerie
Nově lze také koupit samotný bateriový modul přímo v rámci programu Self Service Repair, takže už není potřeba brát další části, o které jste vlastně ani nestáli. Cena 209,25 dolaru není úplně drobná investice, ale Apple k tomu přidává alespoň malou útěchu v podobě 22,50 dolaru za vrácení staré baterie. Spolu s detailním návodem, který Apple zveřejnil, působí celý proces o něco méně děsivě než dosud, i když čtrnáct kroků na rozebrání a sedmadvacet na složení naznačují, že tohle pořád není víkendový projekt pro nezkušené.
Je přitom zajímavé, že reakce přichází poměrně brzy po kritice od iFixit, které při svém podzimním rozboru označilo právě výměnu baterie za největší slabinu v oblasti opravitelnosti M5 MacBooku Pro. Dá se tak říci, že Apple naslouchá, ale zároveň si drží bezpečnou hranici, kdy je program i nadále určen těm, kteří přesně ví, co dělají. Self Service Repair tak nadále zůstává kompromisem mezi tlakem na vyšší opravitelnost a touhou Applu mít věci maximálně pod kontrolou. Přesto je zjednodušení bateriového procesu krok správným směrem a pro majitele M5 modelu příslibem, že případná oprava nemusí znamenat bolestivý zásah do útrob jejich jinak precizně konstruovaného stroje.