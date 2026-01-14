Nové supervýkonné MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max dorazí možná už za 2 týdny!

Když Apple loni na podzim odhalil světu novou generaci MacBooků Pro s čipem M5, mluvil tehdy ať už v tiskové zprávě či následných rozhovorech poměrně sebevědomě o dalším velkém skoku v oblasti výkonu i umělé inteligence. Jenže celá tahle premiéra měla jeden háček. Dočkali jsme se pouze 14“ modelu se základním M5, zatímco výkonnější konfigurace a hlavně 16“ varianta zůstaly alespoň prozatím skryté. Dění posledních hodin však může naznačovat, že bychom se mohli nového hardwaru dočkat již velmi brzy.
Základní MacBook Pro s M5 Apple představil v říjnu s tím, že se u něj zaměřil hlavně na nárůst výkonu v oblasti AI. Nový čip přinesl výrazně rychlejší grafiku, lepší Neural Engine a také architekturu, která má zvládat lokální běh náročnějších jazykových modelů. V praxi ale šlo pořád spíš o ochutnávku než o plnohodnotnou generační obměnu celé řady. Konfigurace byly navíc poměrně jasně dané a prostor pro skutečně profesionální použití zůstal omezený. Právě proto se už delší dobu spekuluje o tom, že Apple chystá uvedení výkonnějších variant s čipy M5 Pro a M5 Max, a to jak ve 14“, tak hlavně v 16“ provedení.
A právě odhalení výkonnějších verzí MacBooků Pro bychom se mohli teoreticky dočkat už 28. ledna. Právě na tento den je totiž naplánováno spuštění nové služby Apple Creator Studio, tedy balíčku profesionálních aplikací zaměřených na video, audio a grafiku. Podle některých komentátorů, mimo jiné z Macworldu, by tak byl 28. leden ideální okamžik i pro představení nových MacBooků Pro. Cílová skupina je totiž v obou případech prakticky totožná a marketingově by to celé do sebe zapadalo velmi dobře.
Poměrně zajímavé je pak i to, že 28. leden vychází na středu, tedy den, kdy Apple nové produkty poměrně často oznamuje. Jistotu samozřejmě nemáme, ale časování by odpovídalo tomu, že Apple nechce nechat profesionální řadu MacBooků Pro dlouho rozdělenou na starší a novější generaci. Pokud se tedy spekulace potvrdí, mohli bychom se dočkat nejen prvního 16“ MacBooku Pro s M5, ale také výrazně výkonnějších konfigurací pro ty, kteří Mac používají jako hlavní pracovní nástroj. Ať tak či tak, vše bychom se měli dozvědět již poměrně brzy. Od 28. ledna nás totiž dělí přesně 2 týdny, což by znamenalo, že chce-li Apple počítače představit skrze Keynote, pozvánky by měl rozeslat už dnes.