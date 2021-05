Apple TV 4K 2021 aktuálně nepodporuje 120 Hz

Dnes mi dorazila Apple TV 4K 2021, tedy nejnovější model Apple TV, a mě samozřejmě jako zbytek všech fanoušků Applu zajímalo, zda využívá svůj nový HDMI 2.1 port na 100 % – tedy zda nabídne televize podporu pro 4K se 120 Hz. Apple TV jsem tedy připojil ke své LG OLED77CX, která má všechny porty HDMI ve standardu HDMI 2.1 a používám spolu s ní PS5 a stávající Apple TV. K propojení jsem použil kvalitní kabel Belkin Ultra HD High Speed 8K HDMI 2.1, který splňuje vše, co potřebujete k přenosu 4K a 120 Hz obrazu ze zařízení do televizoru. Tento kabel používám jak k PS5, tak i k 4K set-top boxu a taktéž k stávající Apple TV. Playstation 5 pak právě přes něj bez problémů jede ve 4K a 120 Hz. Ze strany kabelu a portu v televizoru jsem tedy splnil vše, co je vyžadováno pro přenos obrazu v této kvalitě.

Po připojení nové Apple TV 4K se však bohužel v nastavení obrazu objevila jako nejvyšší možnost 4K Dolby Vision s frekvencí 60 Hz. Bohužel aktuálně tedy Apple TV 4K 2021 nepodporuje zobrazení ve 120 Hz a je otázkou, zda tuto podporu Apple přidá pomocí softwarové aktualizace. Nicméně aktuálně nejnovější, včera vydaný tvOS 14.6 tuto podporu nenabízí. Vše tak zůstává naprosto stejné jako na předchozí generaci Apple TV. Na vyšší frekvenci zobrazení než 60 Hz se u nejnovější Apple TV 4K nedostanete ani v případě, že snížíte rozlišení například jen na Full HD nebo dokonce HD.