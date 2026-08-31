Apple letos změní termín předobjednávek iPhone 18 Pro. Počkáme si o den déle a vše začne v neobvyklý čas

Apple má letos podle všeho připravenou jednu poměrně nečekanou změnu v tradičním harmonogramu uvedení nových iPhone. Zatímco v posledních letech jsme byli zvyklí na to, že po středeční Keynote následuje v pátek ráno spuštění předobjednávek, letos se má všechno posunout. Důvodem je datum 11. září, které letos připadá právě na pátek. Podle informací německého Macwelt, které nyní přebírají také další zdroje, proto Apple místo pátku 11. září spustí předobjednávky až v sobotu 12. září. A tím zajímavosti nekončí. Změnit se má také samotný čas, kdy se předobjednávky otevřou.
Apple se vyhne 11. září
Důvodem má být právě symbolické datum. 11. září 2026 uplyne 25 let od teroristických útoků v USA a Apple už v minulosti ukázal, že se zahájením předobjednávek na toto datum nechce kolidovat. Stejná situace nastala už v roce 2015. Tehdy Apple představil iPhone 6s a iPhone 6s Plus ve středu 9. září a standardně by předobjednávky připadly na pátek 11. září. Apple je ale posunul až na sobotu 12. září. Historie se tedy může letos opakovat téměř dokonale. Apple má Keynote naplánovanou na středu 9. září a předobjednávky by následně skutečně mohly začít v sobotu 12. září.
Předobjednávky začnou v nezvyklý čas
Ještě zajímavější je samotný čas. Apple v posledních letech tradičně spouští předobjednávky v 5:00 ráno pacifického času, což je pro Českou republiku obvykle 14:00. Tentokrát má ale podle zdroje dojít k výraznému posunu. Předobjednávky mají začít už o půlnoci pacifického času, tedy ve 00:00 ze soboty 12. září. Pro nás by to znamenalo 09:00 ráno v sobotu 12. září. Žádné vstávání ve dvě nebo tři ráno tedy nehrozí. Naopak, pokud si budete chtít iPhone 18 Pro objednat mezi prvními, stačí si v sobotu ráno dát kávu a být připraveni.
Kdy tedy iPhone 18 Pro dorazí?
Pokud Apple skutečně spustí předobjednávky v sobotu 12. září, samotný prodej by měl následovat tradičně o týden později. To znamená pátek 18. září.
Přehled tedy zatím vypadá následovně:
- 9. září – Apple Keynote
- 12. září – očekávaný začátek předobjednávek
- 18. září – očekávané zahájení prodeje
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Skládací iPhone může dorazit později
Poněkud jiná situace má být u prvního skládacího iPhone, který by měl dostat označení iPhone Ultra. U něj se totiž kvůli výrobním problémům stále počítá s pozdějším uvedením. Analytik Ming-Chi Kuo totiž očekává, že předobjednávky skládacího iPhone nezačnou společně s iPhone 18 Pro a mohou být odloženy až do čtvrtého čtvrtletí letošního roku.
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Ať už ale vše kolem iPhone Ultra dopadne jakkoliv, celkový harmonogram je za mě každopádně docela zajímavý. Apple sice pravděpodobně zachová klasický páteční launch, ale samotné předobjednávky kvůli 11. září posune o den. A pokud se potvrdí také start o půlnoci pacifického času, budou mít američtí zájemci poněkud netradiční budíček. My v Česku to ale budeme mít paradoxně jednodušší. Pokud se informace potvrdí, v sobotu 12. září v 9:00 jednoduše otevřeme Apple Store a můžeme objednávat. Oficiálně ale Apple termín a čas předobjednávek zatím nepotvrdil, takže definitivní jasno budeme mít až po Keynote.