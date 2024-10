Šéf Applu propálil, co si myslí o budoucnosti Vision Pro!

Headset Apple Vision Pro vzbuzuje solidní vášně i dobrý rok a čtvrt po svém oficiálním odhalení na WWDC 2023. A vzhledem k tomu, za jakou cenovku se prodává, co vše (ne)nabízí a jak nízké jsou podle analytiků údajně jeho prodeje se diskuzím okolo něj vlastně ani nedá příliš divit. Tušíte však, jak Vision Pro vnímá třeba šéf Applu Tim Cook, který v minulosti přiznal, že jej využívá primárně coby drahou možnost, jak sledovat jeho oblíbené filmy a seriály z Apple TV+? Právě o Vision Pro se totiž Cook rozpovídal v rozhovoru pro Wall Street Journal a jeho slova stojí opravdu za to.

„Při ceně 3500 dolarů určitě není Vision Pro produktem pro masový trh. V tuto chvíli je to produkt pro lidi, kteří chtějí mít technologii zítřka už dnes. A v tomto táboře je naštěstí opravdu dost lidí,“ řekl konkrétně Cook a pokračoval přirovnáním startu Vision Pro k prvním iPhonům iPodům či AirPods. Z úspěchu dnes již ikonických Apple produktů se totiž naučil jednu zásadní věc. „Úspěšný produkt nevznikne ze dne na den. U žádného našeho produktu se tohle nestalo,“ vzpomíná konkrétně Cook. Podle šéfa Applu tedy ve výsledku nezbývá nic jiného než čekat na to, jak se lidská společnost takříkajíc vyvine a zda AR/VR headsety dříve či později příjme či nikoliv. On sám je přesvědčen o tom, že se tak stane, ale že to chce čas, stejně jako byl čas potřeba v případě starších Apple produktů. U těch se ale sluší kriticky dodat, že se nejednalo pro obrovské množství uživatelů vyloženě o skok do de facto neznámé vody, ale o vylepšení něčeho, na co byli roky zvyklí v podstatně horší formě. Srovnání Vision Pro s ostatními Apple produkty je proto velmi složité. A co myslíte vy, prosadí se do budoucna AR/VR headsety ve větší míře?