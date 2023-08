Apple má stále problémy s výrobou iPhonů 15, v září jich bude opět málo

Rok co rok opakující se písnička se začíná i letos těsně před příchodem nové generace iPhonů rozeznívat naplno. Řeč je konkrétně o dostupnosti novinek, která dle všeho nebude ani letos taková, jakou by si zřejmě leckdo představoval. Ani letos se totiž neměl Apple vyvarovat problémům s výrobou novinek, což se negativně podepíše na jejich dostupnosti.

Zpráv o horší dostupnosti nových iPhonů 15 (Pro) po jejich představení jsme v posledních týdnech a měsících již viděli poměrně dost. A jak se bohužel zdá, jsou založeny na pravdě. Před pár hodinami je totiž potvrdili i analytici japonské banky Mizuho, kteří se v minulosti v tomto směru vždy prezentovali jako velmi spolehliví. Nyní tvrdí konkrétně to, že kvůli sérii problémů při výrobě stihne Apple letos vyrobit namísto plánovaných 84 milionů nových iPhonů „jen“ 73 milionů kusů, přičemž celkem bude v letošním roce vyrobeno 217 milionů všech iPhonů namísto 227 milionům, které analytici Mizuha předpovídali donedávna.

Fotogalerie iphone 15 pro iphone 15 pro USB-c iphone 15 Pro VS iphone 14 pro iphone 14 Pro vs iPHone 15 PRo iphone 15 pro fotografie fotografie iphone 15 pro iphone 15 pro photo Vstoupit do galerie

Ačkoliv japonští analytici přímo nejmenovaly modely, kterých by měl být nedostatek, ze zpráv z dřívějška víme, že by se mělo jednat zejména o řadu Pro, primárně pak o model 15 Pro Max nebo chcete-li Ultra (jak by se měl podle dostupných informací jmenovat). Největší chystaný iPhone má mít totiž velmi komplikovanou fotosoustavu, jejíž výroba dává dodavatelům zabrat. Kvůli tomu se tak zdá, že bude telefonů v den spuštění jejich prodejů na pultech obchodů velký nedostatek, přičemž ani u modelu 15 Pro to zřejmě nebude s dostupností příliš růžové. Vše ale samozřejmě ukáže až září