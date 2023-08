Velký únik reálných fotek odhaluje novou podobu krytů pro iPhony 15 (Pro)!

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má letos v plánu dle všeho upustit od svých ikonických kožených obalů pro iPhony, které nahradí ekologičtější variantou. Co přesně si pod pojmem „ekologičtější varianta“ představit sice doposud známo nebylo, nicméně před pár hodinami se na internet dostaly fotky, které mají originální kryty pro chystané iPhony zachycovat. A my si tak díky tomu můžeme konečně udělat obrázek o tom, co se chystá. Mrknout se můžete v galerii níže.

Fotogalerie iphone 15 case 5 iphone 15 case 4 iphone 15 case 3 iphone 15 case 2 iphone 15 case 1 Vstoupit do galerie

Jak můžete v galerii vidět, originální kožené obaly chce Apple nahradit kryty se zřejmě lesklým, možná silikonovým, rámečkem a hebkými zády, která na pohled působí jako alcantara. Tu můžete znát například z automobilového průmyslu, ve kterém je čím dál tím častěji využívána pro potahy sedaček zpravidla dražších vozů. Zda se jedná o alcantaru či jinou eko látku se však samozřejmě dozvíme až při představení krytů jako takových. Už nyní je ale jasné, že nás v tomto směru čeká největší změna za poslední roky, jelikož na kryty Apple „sahal“ jen naprosto minimálně – konkrétně změnami barev. O to víc však nyní jejich aktualizace potěší