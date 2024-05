Apple chystá něco, co tu ještě nebylo! Prozradil ho tento patent

V průběhu loňského roku proběhla médii zpráva o patentu na záhadné Apple zařízení, které vypadalo jako malý ovladač pro tehdy zatím ještě chystaný headset Apple Vision Pro. Tehdy se zdálo, že by zařízení mohlo fungovat podobně jako třeba AirTag. Nově objevená patentová přihláška ale naznačuje jeho další – a možná mnohem zajímavější – využití.

Loňský patent na „Apple pebble“ popisoval malé zařízení, které by mohlo s brýlemi Vision Pro spolupracovat na manipulaci s virtuálními objekty. Mohlo by také sloužit jako jejich fyzické znázornění, které by přetrvávalo i mezi jednotlivými VR zážitky a mohlo by se předávat napříč mezi různými headsety a uživateli. Nová patentová přihláška, týkající se zmíněného „oblázku“, tento koncept ještě více rozšiřuje. Popisuje zařízení vybavené displejem, hlasovým ovládáním a dalšími funkcemi. Apple opět uvádí tolik různých možností využití, že je těžké odhadnout, k čemu přesně bude sloužit.

Patent popisuje malé elektronické zařízení o velikosti oblázku či mince. Mohlo by mít dotykový displej, mikrofon pro hlasové ovládání, reproduktor a funkci lokalizace. Navíc by mohlo být vybaveno haptickou zpětnou vazbou. Možností využití je celá řada. „Oblázek“ by mohl fungovat jako hlasový asistent, samostatné zařízení s aplikacemi (počasí, hudba, kalkulačka atd.), dálkový ovladač pro domácnost (světla, reproduktory, kuchyňské spotřebiče), či vizuální marker v AR/VR nebo jako doplňkové zařízení pro externí elektroniku (sluchátka, reproduktory, telefony, tablety, počítače, headsety). Těžko říct, jaká bude finální podoba a využití tohoto zařízení. Ať už bude v případě své realizace „Apple oblázek“ čímkoliv, jedno je jisté – bude to další zajímavý krok Applu do světa budoucích technologií.