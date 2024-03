Vision Pro v ČR: Jaká omezení vás čekají, pokud si jej nyní pořídíte

Pokud se rozhodnete nyní si pořídit Vision Pro, pak bude následovat jeden ze tří scénářů, které budete muset vyřešit, abyste mohli zařízení bezproblémů používat. Tou nejlepší variantou, která může nastat, je, že máte od začátku americké Apple ID. V tom případě můžete využívat všechno bez jakéhokoli omezení a jen se při prvním spuštění Vision Pro přihlásíte.

V drtivé většině případů však narazíte na to, že máte Apple ID vytvořené pro ČR/SR. Pokud se do Vision Pro přihlásíte pod svým českým Apple ID, můžete jej normálně používat a pojedou vám veškeré funkce s jedinou, za to dost zásadním výjimkou. Jediné, co si na Vision Pro neužijete, je App Store. Ten je totiž dostupný jen pro Apple ID vytvořené pro region USA. Bohužel, ani přepnutí regionu ani nic podobného nepomůže vašemu českému Apple ID, aby se dostalo na App Store pro Vision Pro. Veškeré ostatní funkce však můžete používat bez omezení, vše je synchronizované a máte přistup k vašemu iCloud Drive, fotografiím, poznámkám a zkrátka všemu, co jde s Vision Pro sdílet. Funguje vám také rozšířená plocha vašeho Macu.

Abyste se dostali do App Store, musíte se přihlásit s Apple ID, které je založeno pro region USA. To jde vytvořit, ovšem musíte myslet na to, že budete muset zadat nějakou reálnou (nemusí být vaše) adresu v USA a pro platbu budete muset použít buď PayPal nebo si koupit na Amazonu předplacené karty pro App Store. Americké Apple ID totiž může, ale také nemusí akceptovat některé evropské platební karty. Jakmile se přihlásíte pod Apple ID pro USA, pak můžete vesele stahovat a nakupovat v App Store. Pokud například stáhnete aplikaci Disney+, nevadí, že se přihlásíte pod vašim účtem pro ČR/SR do Disney+ a normálně můžete sledovat filmy. Je zde však háček v tom, že budete mít logicky jiné Apple ID než na ostatních zařízeních a nebude vám fungovat synchronizace fotek a dalších věcí. Pro rozšíření plochy Macu je pak nutné mít stejné Apple ID na Macu a na Vision Pro.

Samozřejmě je možné na Vision Pro kdykoli odhlásit jedno Apple ID a přihlásit druhé, ovšem je to celkem otravný proces a rozhodně jej nechcete dělat každých pár hodin. Pokud tedy nemáte od začátku používání Apple produktů americké Apple ID a chcete využívat Vision Pro na 100 %, pak je nutné si jej nyní založit a všechna svá další zařízení převést na nové americké Apple ID. Já jsem pro testování nyní využil americké Apple ID mého kamaráda a do budoucna budu muset vše převést na nové americké Apple ID, které si vytvořím.