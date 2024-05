Tyto aplikace pro iPhone a Mac dnes výjimečně stáhnete zdarma (28. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jednoduše si vyberte obrázek z knihovny fotografií a prohlédněte si jeho metadata v krásném rozložení na základě karet. Ať už fotíte na telefon, zrcadlovku nebo vytváříte obrázky v oblíbené aplikaci pro úpravu fotografií, Metadata vám zobrazí rozměry obrázku, DPI, velikost souboru, údaje o poloze a informace o zařízení. Na iPadu můžete pomocí funkce Drag and Drop importovat obrázky z aplikace Fotky, Soubory, Safari nebo jakékoli jiné aplikace, která podporuje Drag and Drop pro obrázky.

Hledáte aplikaci pro iPhone, která vám pomůže dát vašim fotografiím nový lesk? Pak je tu pro vás Photo Shine Pro! S touto aplikací se ponoříte do světa krásy a designu, kde můžete své fotografie upravovat a sdílet s přáteli a rodinou. Uživatelské rozhraní aplikace je navrženo tak, abyste se s ním snadno a intuitivně naučili pracovat. Aplikace nabízí širokou škálu nástrojů pro úpravu fotografií, včetně filtrů, ořezávání, nastavování jasu a kontrastu a mnoho dalšího.

Aplikace zdarma pro Mac

Video Joiner and Trimmer Pro

Už vás nebaví přehrávat jednotlivé video soubory zvlášť? S aplikací Video Joiner and Trimmer Pro pro Mac je to minulost! Spojte své oblíbené klipy a vytvořte si vlastní film nebo seriál, který si můžete snadno vychutnat a sdílet s přáteli. Sloučte libovolný počet videí z vašeho alba nebo natočte nový záznam přímo v aplikaci. Výsledek můžete okamžitě zobrazit v náhledu. Intuitivní rozhraní aplikace zaručuje, že výsledné video bude přesně odpovídat tomu, co vidíte v náhledu.

Původní cena: 1,99$

