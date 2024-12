Apple novinky na míru firemnímu sektoru

Komerční sdělení: Apple se dlouhodobě řadí mezi technologické lídry, kteří posouvají hranice inovací. Tento rok přišel s řadou produktů a funkcí, které nejen odrážejí aktuální technologické trendy, ale často je přímo určují. Mezi hlavní a nejčerstvější novinky patří Mac Mini s výkonným čipem M4 a revoluční platforma Apple Intelligence, která má potenciál transformovat způsob, jakým uživatelé pracují a jak technologie reaguje na jejich potřeby. Ať už se jedná o nové modely telefonů a počítačů, přizpůsobivou inteligenci nebo inovativní bezkontaktní platební systém Tap to Pay, Apple čím dál více směřuje k tomu, aby jeho technologie byly klíčovou součástí firemního světa, a to jak pro malé podniky, tak pro korporace.

Mac Mini

Jedním z výrazných příkladů tohoto pokroku je Mac Mini s čipem M4. Kompaktní model překvapil nejen výpočetním výkonem, ale také tím, jak skvěle kombinuje vysoký level technických parametrů a dostupnou cenu. Stal se tedy jedním z nejlepších produktů v poměru cena-výkon, které Apple za poslední dobu uvedl na trh. Pro mnoho uživatelů, ať už v domácnostech nebo malých firmách, představuje přesně to, co hledali – zařízení, co nezabírá velký prostor pod stolem či na stole, ale zároveň dokáže spustit i náročné aplikace, zvládá multitasking a je připraveno na analýzu dat nebo tvorbu multimédií. Zařízení navíc podporuje až tři displeje (včetně podpory 6K). Kombinace všech těchto faktorů z něj dělá univerzální pracovní stanici vhodnou do kanceláří i studií.

Jednou z jeho největších předností je nicméně zmiňovaná energetická efektivita. Díky čipu M4 Mac Mini dosahuje stejného výkonu jako jeho předchůdce s čipem M2 avšak při poloviční spotřebě energie. Ve srovnání s jinými moderními čipy pro notebooky pak zvládá stejný výkon s čtvrtinovou spotřebou. To přináší zásadní výhody pro firmy, které provozují mnohdy i desítky zařízení najednou. V praxi Mac Mini tedy znamená úsporu nákladů za energie či méně generovaného tepla, na nějž navazuje snížená potřeba chlazení. Energetická efektivita zároveň minimalizuje uhlíkovou stopu při vysoké míře každodenního používání.

Dalším klíčovým aspektem je ekologická stránka produktu. Mac Mini je vyroben z více než 50 % recyklovaných materiálů, včetně 100 % recyklovaného hliníku v krytu a vzácných zemin ve všech magnetech. Výroba probíhá s využitím obnovitelné energie a Apple při přepravě upřednostňuje nízkoemisní metody, jako je námořní doprava. Prostřednictvím takových opatření se uhlíková stopa zařízení snížila o více než 80 %. Model tedy není jen efektivní a výkonný, ale také odpovědný vůči životnímu prostředí.

Apple zároveň nabízí tuto výbavu za příznivější cenu než kdykoliv předtím. Tuto novinku učinil daným naceněním dostupnější pro širší spektrum zákazníků, ať už firemních nebo z řad klasických uživatelů.

Tap to Pay

Další důležitou inovací je integrace technologie Tap to Pay, která nově dorazila nejen do Česka, ale i do dalších evropských zemí, jako je Rakousko, Švédsko, Irsko a Rumunsko. Pro podnikatele a malé firmy představuje tato technologie příležitost, jak snadno přijímat platby bez nutnosti pořizovat další drahé terminály. Stačí použít iPhone, propojit jej s autorizovaným poskytovatelem plateb a telefon se rázem promění v platební terminál. Tento krok jasně ukazuje, jak se Apple snaží přinášet jednoduchá, ale zároveň efektivní řešení, která usnadňují život podnikatelům. Technologie Tap to Pay má velký potenciál v Česku, kde zájem o bezkontaktní platby stále roste, a mnoho podnikatelů bude pravděpodobně motivováno přejít na tuto novinku díky jednoduchosti a nulovým nákladům na další hardware.

Apple Intelligence

Jedním z největších kroků, který Apple plánuje, je ale bezesporu zavedení vlastní umělé inteligence, Apple Intelligence. Tato technologie, postavená na adaptivních algoritmech, umožňuje zařízení se učit podle chování uživatele a optimalizovat výkon a spotřebu energie podle toho, jak zařízení používá. Tato schopnost „rozpoznat uživatele“ a přizpůsobit se jejich potřebám má být přelomová. Apple Intelligence by přinesla nový rozměr produktivity a efektivity zejména firemním uživatelům. Pro mnoho z nich se totiž už nyní stalo využívání umělé inteligence denním chlebem.

Apple Intelligence však zatím na evropský trh nedorazila. Vzhledem k tomu, že Apple chce mít jistotu, že zařízení budou splňovat veškeré normy bezpečnosti a ochrany dat, je její zavedení do Evropy plánováno až na duben 2025. V současné době stále ještě není zcela jasné, zda se to vůbec stane. Zatím s tím spíše nepočítejme.

Jak se k technologiím dostat?

iBusiness Thein, přední český dodavatel B2B služeb a autorizovaný prodejce Apple zařízení, se specializuje právě na veškerá Apple řešení pro firmy. Kromě rychlých dodávek nových zařízení nabízí i komplexní podporu při jejich zavádění do firemního prostředí. Díky možnosti přímého nákupu, leasingu nebo služby Device as a Service (DaaS) si firmy mohou zvolit způsob, který nejlépe odpovídá jejich potřebám. Prostřednictvím zákaznického portálu lze předobjednat novinky ihned po jejich uvedení na trh, přičemž registrovaní klienti mají přístup k exkluzivním akcím a odborné technické podpoře. Více informací na https://b2b.ibusiness.thein.eu.

Autorem Jana Studničková, CEO iBusiness Thein