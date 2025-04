Apple Vision Air dorazí možná už na podzim! Zaujme nižší hmotností i cenou

Přestože Apple první generací svého AR/VR headsetu Vision Pro díru do světa neudělal, zatím nad touto produktovou řadou neláme hůl. Některé zdroje sice krátce po uvedení Vision Pro tvrdily, že kvůli jeho prodejnímu neúspěchu stopnul Apple vývoj nové generace i levnější varianty, jak se však podle posledních informací zdá, není tomu tak úplně tak. Zdroje Marka Gurmana z Bloombergu totiž tvrdí přesný opak a co víc, jeho realizace bychom se mohli dočkat už do konce roku.

Gurmanovy zdroje přišly konkrétně s tím, že práce na nových verzích headsetu Vision nabraly v poslední době nebývalý spád s tím, že levnější a lehčí verze bychom se mohli dočkat snad už na konci letoška, maximálně pak v první polovině příštího roku. V tuto chvíli není bohužel zatím jasno s cenou ani s tím, jak zásadně se hmotnost headsetu oproti původní verzi bude lišit.

Vedle modelu Vision Air probíhá i intenzivní vývoj druhé verze nového headsetu, který by se měl zaměřovat na aplikace, jenž vyžadují maximální možnou odezvu. Právě kvůli odezvě má ostatně tento headset podporovat přímé propojení s Macy, které budou de facto jeho „mozkem“, přičemž headset bude v takovém případě fungovat de facto jen jako vzdálený displej. Jak oblíbené toto řešení bude ale ukáže ve výsledku až čas – tedy, pokud se headsetu skutečně dočkáme. Apple totiž zatím nepotvrdil zhola nic.