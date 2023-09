Recenze Apple Watch 9: Když skvělý software překoná nezajímavý hardware

Budu-li upřímný, podzim bez testování nových Apple produktů si vzhledem k tomu, jak dlouho se psaní pro Letem světem Applem věnuji, už ani neumím představit. Následné sepisování recenzí dá sice docela zabrat, čas od času však člověk narazí na produkt, který mu tak nějak „sedne“ a díky tomu se pak o něm píše s lehkostí. Přesně tak ostatně vznikla i tato recenze Apple Watch 9, byť jsem to upřímně zprvu nečekal. Po představení mi totiž nové „devítkové“ Apple Watch připadaly poměrně nudné a já se už dopředu děsil toho, co o nich vlastně vůbec dokážu „vypotit“, když se nikam příliš neposunuly. Občas je to ale o detailech a právě ty dělají z nových Apple Watch 9 vskutku zajímavý kousek.

Do redakce jsme na testování pořídili konkrétně temně inkoustové Apple Watch Series 9 ve 45mm hliníkovém těle a v GPS verzi. Na výběr je nicméně ještě červená, hvězdně bílá, stříbrná či letošní novinka ve formě růžové. Pokud jste pak příznivci ocelových variant, k dispozici je zlatá, stříbrná a grafitově šedá, přičemž v tomto případě všechny podporují LTE a jsou stejně jako hliníkové modely k dostání ve 41 a 45mm variantě.

Stejné a přesto jiné

Pokud jste doufali, že se Apple letos konečně „pochlapí“ a své chytré hodinky se rozhodne redesignovat, jste na omylu. Nic takového se totiž nestalo a Apple Watch deváté generace tedy vypadají stejně jako loňské a předloňské a velmi podobně jako všechny předešlé. Jestli vám tato skutečnost nevadí a design Apple Watch máte rádi takový, jaký je, pak není co řešit. Pokud vám však nebyl dříve po chuti, bohužel si ani letos na své nepřijdete, což je možná trochu škoda. Osobně totiž sice patřím do prvního tábora, ale znám mnoho lidí z tábora druhého, které by redesign potěšil. Nechme však polemiky, co by, kdyby, protože je beztak zcela zbytečná.

S designem Apple Watch nicméně úzce souvisí jedno z nejvýraznějších oznámení, ke kterému se Apple na nedávné Keynote odhodlal. Na mysli mám konkrétně oznámení plánu, že do roku 2030 budou všechny jeho produkty uhlíkově neutrální nebo chcete-li budou vyráběny s nulovou uhlíkovou stopou. A právě Apple Watch jsou prvním produktem Applu, který tuto věc splňuje, byť ne ve všech konfiguracích. Uhlíkově neutrální jsou totiž zatím jen hliníkové modely a co se pak týče řemínku, je třeba sáhnout po textilních verzích. Nám tedy došla do redakce „poloneutrální“ verze. Jak jsem totiž psal výše, pořídili jsme 45mm Apple Watch Series 9 ve hliníkové GPS verzi s modrým gumovým páskem.

Možná si říkáte, proč řádky výše o oznámení uhlíkové neutrality píšu. Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Jednak se jedná o opravdu významný krok, který potěší nejednoho ekologicky smýšlejícího jablíčkáře, ale také chci říci, že i když je hliníkové tělo 100% hliníkově neutrální, vypadá stále naprosto stejně jako tomu bylo dříve. Upřímně nevím, jak dlouho se Apple o uhlíkovou neutralitu u Apple Watch snažil, ale vím, že mnohým lidem vyskakuje poté, co slyší o ekologii, uhlíkové neutralitě a podobných tématech kopřivka a jsou přesvědčeni o tom, že takovýto produkt musí být zákonitě v něčem horší. Pravda je ale taková, že tomu tak opravdu není. Kvalitou jsou na tom totiž Series 9 na chlup stejně jako Series 8, 7, 6 či jakékoliv starší modely. Není tedy třeba být jakkoliv vyplašený, ba právě naopak. Na vašem zápěstí totiž můžete konečně hrdě nosit špičkovou elektroniku, která planetě neublížila. A to mě osobně třeba docela baví.

Vyšší výkon je cítit

Jestli byl Apple v předešlých letech za něco fanoušky Apple Watch poměrně ostře kritizován, pak to bylo používání jednoho čipu ve vícero generacích hodinek. Nebudu vám lhát. I mě coby skutečně velkému fanouškovi Apple Watch přišlo docela šílené, když vypluly na povrch informace o tom, že Series 8, 7 a 6 disponují stejným čipem, který je jen přejmenovaný. Jasně, leckdo mi může nyní namítat, že Apple Watch nejsou rozhodně tím typem produktu, který potřebuje výkonu na rozdávání, s čímž bych ve výsledku i souhlasil. Čipy však nejsou jen o výkonu, ale i o energetické spotřebě a zrovna u Apple Watch, u kterých je výdrž baterie velmi propírané téma, by mi dávalo smysl každoroční snižování spotřeby čipu klidně při zachování stávajícího výkonu. Když proto začaly letos prosakovat na povrch informace o tom, že se konečně dočkáme pokročilejších čipů, byl jsem upřímně rád.

Radost mi zůstala i poté, co Apple čip S9 představil. Zrychlení o 30 % oproti předešlým generacím sice papírově nevypadalo úplně epicky (tedy alespoň v porovnání s tím, co leckdo předpovídal), nicméně o nezanedbatelnou hodnotu se taky nejedná. A realita je taková, že toto zrychlení opravdu pocítíte. Když jsem vedle sebe postavil Apple Watch 9 se staršími modely, bylo – byť relativně nepatrně – znát, že svižnější opravdu jsou. Ať už se bavíme o mírně rychlejším spouštění aplikací či třeba jen procházení systému, je vidět, že 30% zrychlení oproti Series 6 až Series 8 není jen tlachání do větru, z čehož mám radost. Když pak člověk proti Series 9 postaví třeba Series 5, které mimochodem stále aktivně používám coby své primární Apple Watch, už se bavíme o zrychlení o 50 %, které je logicky ještě citelnější. I zde se sice sluší dodat, že si nemá smysl představovat nějaké extrémy, kdy na jedněch hodinkách něco spouští sekundu a na druhých minutu, ale i nepatrné zrychlení procesů, na které je člověk zvyklý, zkrátka potěší a zvýší jeho komfort. A právě vyšší komfort jsem skutečně cítil, o což Applu zcela určitě šlo především. Jen mě trochu mrzí, že na energetickou náročnost se zde asi příliš nemyslelo a když už se zrychlovalo, probíhalo to „jen“ ve snaze zachovat spotřebu a nikoliv jí rovnou snížit. O tom ale až později.

Další poměrně zajímavou vychytávkou, která stojí u Apple Watch Series 9 určitě za vypíchnutí, je nasazení čipu U2 – tedy druhé generace ultraširokopásmového čipu Applu, který je v jeho produktech využíván pro přesnou lokalizaci v prostoru. Jeho plný potenciál se zřejmě ještě ukáže do budoucna, jak má Apple ostatně rád, ale i kdyby měl sloužit U2 jen na snadné hledání iPhonu, beru jej všemi deseti. Hodinky se totiž díky němu naučily obdobu místního hledání AirTagů, které můžete znát z iPhonů, avšak v kombinaci právě s jablečnými telefony. Díky tomu tedy už nemusíte telefon hledat jen pomocí jeho prozvánění, ale hodinky vás k němu velmi přesně dovedou skrze již roky známou grafiku místního hledání. A jelikož funguje tato vychytávka opravdu spolehlivě a její využívání je zábavné, zaslouží si zde Apple rozhodně pochválit.

V souvislosti s čipy, výkonem a tak podobně se sluší poukázat ještě na jednu drobnost, kterou se Apple při představení nechlubil a o které se doteď moc neví. Nové Apple Watch Series 9 totiž disponují 64GB interní paměti, což je 2x víc než kolik nabízely loňské Apple Watch Series 8. Pro mě osobně se sice o nic zajímavého nejedná, jelikož si hudbu do hodinek pro offline poslech neukládám a aplikací také využívám poskrovnu, nicméně pokud jste „prostorově nároční“ třeba právě kvůli offline poslechu hudby, dvojnásobná kapacita úložiště přijde určitě vhod.

Jasnější displej potěší, ale …

Nalijme si čistého vína. Apple Watch Series 9 rozhodně revoluční generací nejsou. Čím déle je však mám na zápěstí, tím mi jejich hlavní novinky dělají větší radost. O zrychlení jsem vám pověděl poměrně podrobně již výše a nyní nastává čas na pochvalu druhého v mých očích poměrně zásadního upgradu, kterým je displej. Ten by měl jednak ještě lépe zvládat zobrazovat Always-on režim v krajích obrazovky, ale co je zcela zásadní, jeho maximální jas se zdvojnásobil z dosavadního 1000 nitů na 2000 nitů. Maximální jas Apple Watch Series 9 se tedy rovná špičkovému venkovnímu jasu iPhonů 15 Pro, což už je upřímně docela síla. Že vám přijde takto vysoký jas zbytečný a nevíte, kdy jej využít? Myslím, že spíš než nevíte si tyto situace neuvědomujete či nevybavujete. Vysoký jas je totiž potřeba pro co nejlepší čitelnost například na slunci, pod ostrým umělým světlem například v nákupních centrech a tak podobně. Právě čitelnosti displeje tedy zvýšení maximálního jasu výrazně prospívá, čehož si upřímně skutečně nelze nevšimnout. Vysoký jas ale oceníte třeba i při takových legráckách jako například spuštění svítilny z displeje a tak podobně. Díky 2000 nitům se totiž nyní stává svítilna i na takto malinkém displeji podstatně využitelnější, jelikož dokáže osvítit prostor lépe než kdykoliv předtím. A to rozhodně potěší!

Co však naopak nepotěší vůbec, je to, že ani letos nezměnil Apple u hliníkových modelů typ krycího skla displeje a i nadále tedy používá „jen“ Ion-X sklíčka, zatímco u ocelových modelů jsou to sklíčka ze safírových krystalů. Odolnost displeje hliníkových modelů vůči poškrábání a tak podobně je tedy i nadále horší než u ocelových verzí, což je zkrátka škoda a myslím si, že kdyby zde Apple udělal upgrade, moc by ho to nestálo a hodinky by se díky tomu staly zase o poznání atraktivnější.

Výdrž se nezměnila

Jak jsem již naznačil výše u pasáže ohledně čipu, z výdrže nových Series 9 mám svým způsobem rozporuplné pocity. Právě výdrž na jedno nabití je totiž věcí, která se v souvislosti s Apple Watch velmi často skloňuje v nejrůznějších pádech, nicméně dobře z toho nikdy nevyjde. Celodenní výdrž baterie totiž zkrátka není úplně optimální a přestože mně i spoustě lidem v mém okolí dostačuje, děje se tak zpravidla „jen“ při běžném užívání. Když tedy člověk změní svůj běžný den, výdrží se rázem dostane někam jinam. Nemusí se přitom jednat o žádné razantní změny, ale třeba jen o ponechání zapnutého monitoringu cvičení déle než je běžné, dlouhého cestování beze spánku a tak podobně. Zkrátka a dobře, nějaká ta hodina navíc vždy potěší a o to víc mě štve, že nyní k dispozici není.

Při běžném dni, kdy si hodinku měříte aktivitu, přijímáte notifikace, ovládáte například hudbu v reproduktorech, voláte či vyřizujete zprávy vám hodinky vydrží od rána večera bez problému s tím, že večer máte k dispozici klidně i 40 % baterie. Budete-li aktivnější, spotřeba energie bude samozřejmě vyšší. Naopak pokud budete klidnější, nepočítejte s tím, že se dostanete na výdrž dvoudenní, jelikož to ani při poklidném používání hodinek skutečně nehrozí. Přitom u Series 3 jsem byl před lety schopen hodinky skutečně jednou za dva dny nabíjet a to jsem je používal stejným stylem jako nyní testované Series 9, potažmo jako mé osobní Series 5. Zde je tedy opravdu pořádný prostor ke zlepšení, které je už tak potřeba, že by stačilo klidně „jen“ několikahodinové. Vždyť „celodenní výdrž“ je v řeči Applu 18 hodin standardního provozu. Nemyslím si proto, že dostat se třeba na 24 hodin by byl až tak nadlidský úkon.

V hlavní roli watchOS 10 a to jak v dobrém, tak i ve zlém

Uvědomuji si, že mé dosavadní řádky možná vyznívají směrem k Apple Watch Series 9 docela kriticky. Budu-li však upřímný, tyto hodinky mě baví nejvíce za poslední roky. Nikoliv však proto, že by je Apple hardwarově extrémně vylepšil, ale proto, že dokázal spojit perfektním způsobem software s hardwarem a právě skvělý software nyní tlačí nezajímavý hardware kupředu. Co tím chci říct? Jednoduše to, že operační systém watchOS 10 je dle mého názoru skutečným klenotem, který konečně snese srovnání s iOS. Apple v něm učinil celou řadu změn, kterými jej přiblížil ke svému modernímu softwarovému jazyku a zároveň jej sjednotil právě s jeho mobilní i počítačovou platformou. Díky tomu se tak člověk na Apple Watch setkává s věcmi, na které je zvyklý „odjinud“ a o kterých ví, že se mu líbí a že fungují opravdu dobře. Ať už se bavíme o widgetech či novém vizuálu některých aplikací, hodinky díky watchOS 10 extrémně dospěly a již se je nebojím vnímat tak, jak je Apple roky chce prezentovat – tedy jako počítač na vašem zápěstí.

Provázanost softwaru a hardwaru má však i své stinné stránky, na které doplácí poslední Applem prezentovaná novinka Apple Watch Series 9 ve formě dvojitého poklepání prstů o sebe. Ta má sloužit například pro přijetí příchozích hovorů a tak podobně, což by mělo ovladatelnost Apple Watch zase o něco málo posunout kupředu. Jsou tu však dva háčky. Jedním z nich je fakt, že se tuto funkcí naučí Apple Watch až s příchodem watchOS 10.1 někdy v říjnu. Druhým je pak to, že tuto vychytávku vlastně již Apple Watch do jisté míry zvládají skrze Zpřístupnění coby pomoc pro hendikepované uživatele, pro které může být standardní ovládání Apple Watch problematické. Ze skvělé exkluzivní funkce je tedy nyní spíš vylepšená featurka, která je již v softwaru hodinek k dispozici nějakou chvíli. Kdo to nevěděl, asi ho nové gesto pro ovládání nadchlo. Kdo má ale watchOS již „prošmejděný“, tuto novinku musel svým způsobem odsoudit hned po jejím odhalení na Keynote.

Co jsem chtěl předešlými řádky vlastně říci? Zejména to, že pokud máte starší Apple Watch, které už třeba nejsou s watchOS 10 kompatibilní, a počítáte s přechodem na Apple Watch Series 9, pak jsem přesvědčen o tom, že budete z hodinek nadšeni. Bude to ale dle mého názoru z velké části proto, že se necháte „opít rohlíkem“ ve formě skvělého operačního systému, který je ale k dispozici i na starší modely, a tak nějak díky tomu Applu odpustíte, že jsou nové Series 9 vlastně jen nepatrně vylepšenými Series 8 a 7. Upřímně, Applu asi ani nezbývalo nic jiného než se je pokusit softwarově takto vyšperkovat, jelikož mu muselo být jasné, že jen „svými“ novinkami budou bodovat těžko. Zda je tato taktika fér či nikoliv nechám na posouzení každého z vás, ale za sebe musím říci, že i díky watchOS 10 má člověk z Apple Watch 9 skutečně dobrý pocit. A že je to jen o tom, že v nich běží systém, který je ještě neokoukaný, to je vám tak nějak jedno.

Resumé aneb pro koho vlastně jsou?

Přestože mám Apple Watch Series 9 na svém zápěstí spolu s Ultra 2, které v recenzi zhodnotím v nadcházejících dnech, teprve od minulého pátku, troufám si říci, že už je mám natolik dobře ozkoušené, že je mohu objektivně zhodnotit. Ostatně, vzhledem k množství jejich novinek by bylo asi i divné, kdybych s recenzí otálel déle. Kdybyste se mě tedy zeptali na to, jaké Apple Watch Series 9 vlastně jsou, odpověděl bych vám, že jsou skvělé, stejně jako Series 8 a Series 7. A že jsou skoro tak skvělé jako Series 6, 5 a 4. Zkrátka a dobře, Apple Watch za poslední roky žádnou extrémně dlouhou štreku na poli inovací neušly, byť se naučily řadu příjemných funkcí třeba i s potenciálem zachraňovat lidské životy. Ve své podstatě jsou to ale stále tytéž hodinky, které se jen rok od roku mírně posouvají kupředu a jen a jen na uživateli, jak daný krok vpřed vnímá.

U letošního modelu si troufám říci, že jeho vnímání nebo chcete-li chápání může být svým způsobem ještě těžší než tomu bylo v předešlých letech, jelikož se na poli monitoringu zdraví, který je asi nejzásadnější funkcí Apple Watch, neposouvá ani o píď. Loni to přitom byla trochu jiná písnička díky teploměru (byť lze o jeho užitečnosti dost diskutovat) a v předešlých letech zase o snímání okysličení krve či EKG. Jinými slovy, na zdraví vás Apple letos neutáhne. Zda se mu to povede na vyšší jas, mírné zrychlení či exkluzivní gesto pro ovládání, které vlastně zas tak exkluzivní není, je už jen a jen na vás a vašich preferencích. Já osobně důvod k upgradu z modelů Series 8 či Series 7 nevidím a když pominu užší rámečky kolem displeje, dost bych váhal při přecházení z modelu Series 6 či 5. Ze „čtyřek“ či starších modelů bych sice už přešel určitě, ale to upřímně už na cokoliv s Always-on displejem. Pro mě coby dosavadního majitele Apple Watch Series 5 ale nenabízí Series 9 nic, co by mi vyloženě vyrazilo dech a přimělo mě k upgradu. Ale tak tomu ve výsledku bylo i u tří generací Watch před nimi, což jen a jen dokazuje, že je vše extrémním způsobem o preferencích. Kdybych si měl ale přesto vybrat model, na který přejdu, budou to právě Apple Watch Series 9 a to z čistě pragmatického hlediska. Loni se totiž Series 8 prodávaly dráž než letos Series 9, kvůli čemuž není v současnosti cenová propast mezi těmito modely nikterak velká. A připlatit pár stovek za novější Watch dle mého stojí.

