Apple Watch Series 9 a moje první dojmy

Je tomu sice teprve pár desítek minut, co jsem rozbalil nové Apple Watch Series 9, nicméně byla by škoda vás dál napínat a s mými prvními dojmy čekat déle, než je třeba – tím spíš, když chci, aby byly skutečně autentické. Jaké tedy nové Series 9 na ruce jsou?

Popravdě, když jsem hodinky poprvé nasadil, že bych z nich měl vyloženě pocit zcela nového kousku, to se říci nedá. Nevím, jestli je to už mou „otupělostí“ vůči novinkám, která vzniká z toho, že o nich dnes a denně píšu, nebo prostě tím, že jsou designově zcela stejné jako předešlé dvě generace, ale upřímně vsázím spíš na druhou variantu. Ne, že by Series 9 nebyly krásné, ale jsou zkrátka tak krásné, jak jsme zvyklí.

My do redakce pořídili konkrétně temně inkoustovou variantu s tmavě modrým gumovým řemínkem, což je konfigurace, kterou jsme pořídili i před rokem. Můžu tedy říci, že rozdíly jsou zde opravdu nulové. Doufal jsem proto, že mi hodinky vyrazí dech alespoň svou svižností díky nové generaci čipu a zde musím uznat, že se jim to zprvu podařilo. Bootování bylo totiž oproti předešlé generaci opravdu rychlejší, což mi vlilo čerstvou krev do žil, byť možná trochu předčasně. Procházení systému, spouštění aplikací a tak podobně je totiž sice opravdu mezigeneračně rychlejší, nicméně bavíme se o zrychlení docela zanedbatelném a tedy pro uživatele dle mého vcelku nezajímavém. Tedy jinými slovy, zrychlení opravdu není důvodem k přechodu ze staršího na novější model.

Co se týče jasu displeje, ten se mezigeneračně zdvojnásobil a je nyní 2000 nitů. Za tento krok si však už Apple pochvalu určitě zaslouží, protože čitelnost displeje pod ostrým světlem mi přijde opravdu lepší, stejně jako je intenzivnější svítilna, kterou lze spustit přes ovládací centrum. I zde se sice možná jedná o drobnosti, nicméně uživatelský komfort v kombinaci s rychlejším čipem určitě zvyšují. Pokud vás zajímají mé obsáhlejší dojmy z hodinek, počkejte si na recenzi, na které začnu už dnes pracovat. Přesně z tohoto důvodu se proto raději zdržím jakéhokoliv obsáhlejšího hodnocení, zda má či naopak nemá smysl na hodinky upgradovat a popřípadě, kdo by měl.

