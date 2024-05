Oslavte Den Star Wars slevami na Star Wars LEGO, videohry, plyšáky a mnoho dalšího!

Komerční sdělení: 4. květen je již řadu let spojen s neformálním, zato však celosvětovým „svátkem“ všech fanoušků Star Wars. Řeč není samozřejmě o ničem jiném nežli o Mezinárodním dni Hvězdných válek, který se právě v tento den rok co rok koná. Milovníci Star Wars jej pak netráví jen sledováním jejich oblíbené filmové ságy, ale taktéž nákupy nejrůznějších upomínkových Star Wars předmětů, které bývají právě v tento den v solidních slevách. O to víc potěší, že se letošní Star Wars Day rozhodla oslavit se svými zákazníky i Alza, která spustila velmi slušné slevy na spoustu Star Wars předmětů. U těch stačí zadat příslušný slevový kód – zpravidla SWDAY10 – a sleva 10 % je vaše. A nutno podotknout, že nabídka je jednak široká a jednak se do slevy dostaly i opravdu zajímavé kousky v čele s obřím AT-AT za 20 790 Kč. Jeho cena přitom díky 10% slevě spadla na hned příjemnějších 18 711 Kč.

Star Wars slevy na Alze naleznete zde