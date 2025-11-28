Mobilní aplikace Fingera mění pravidla firemní docházky i stravování

Digitalizace firemních procesů dnes není jen trendem, ale nutností. Společnosti hledají způsoby, jak zjednodušit administrativu, urychlit schvalování a získat okamžitý přehled o klíčových interních údajích. Právě v této oblasti se prosazuje Fingera – systém, který spojuje moderní biometrické technologie, inteligentní docházkový software a plně integrovaný stravovací modul. Jeho mobilní aplikace se stala zásadním nástrojem nejen pro zaměstnance, ale i pro manažery a personalisty, kteří potřebují mít firemní procesy pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv.
Technologie od Innovatrics jako základ celé platformy
Za značkou Fingera stojí slovenská společnost Innovatrics, která se dlouhodobě řadí mezi světovou špičku v oblasti biometrických technologií. Firma se specializuje na identifikaci a verifikaci osob, a to nejen na základě otisků prstů, ale také pomocí detekce tváře či duhovky. Právě jejich know-how umožnilo vznik robustního a mimořádně přesného systému, který dnes Fingera využívá napříč docházkovými i stravovacími procesy.
Srdcem celého řešení je unikátní algoritmus pro identifikaci otisků prstů. Dokáže zpracovat více než miliardu otisků prstů za sekundu, a díky přesnosti 99,98 % se řadí mezi nejspolehlivější technologie na trhu. Tato technologická síla stojí za tím, že Fingera může nabídnout bezpečné, rychlé a velmi komfortní biometrické ověřování, které bez problémů obstojí i ve firmách s velkým počtem zaměstnanců.
Mobilní aplikace jako nový standard řízení docházky
Mobilní aplikace Fingera přináší nový pohled na evidenci docházky a představuje moderní rozšíření celého docházkového systému. Uživatele zbavuje závislosti na počítači nebo firemních terminálech a umožňuje jim mít aktuální informace vždy u sebe. V aplikaci mohou pohodlně sledovat své příchody a odchody, zkontrolovat celkový odpracovaný čas za den i za celý měsíc a nahlédnout do své historie. Transparentnost je jedním z hlavních benefitů – zaměstnanec má okamžitě k dispozici to, co dříve musel složitě dohledávat u mzdové účetní nebo ve firemním systému dostupném výhradně z intranetu.
Chytré schvalování a online žádosti přímo v telefonu
Mezi funkcemi, které mobilní aplikaci skutečně odlišují od jiných řešení, patří možnost podávat žádosti o dovolenou, home office, návštěvu lékaře či služební cestu přímo z telefonu. Celý proces, který dříve vyžadoval vyplňování formulářů nebo e-mailovou komunikaci, se zjednodušil na několik sekund. Zaměstnanec podá žádost, nadřízený ji schválí – oba dostanou okamžitou notifikaci. Mobilní aplikace tak přináší rychlost a přehlednost, která eliminuje zbytečné prodlevy a výrazně snižuje administrativní zátěž ve firmě.
Biometrie jako klíčový prvek moderních firemních systémů
Jedním z hlavních pilířů Fingery je využití biometrie. Firma patří mezi průkopníky v oblasti biometrické identifikace ve firemním provozu a její technologie se dnes používá napříč různými typy podniků. Identifikace pomocí otisku prstu nebo tváře zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a zároveň maximální pohodlí pro zaměstnance. Biometrie eliminuje zapomínání karet, jejich předávání mezi kolegy nebo zneužití docházkových čipů. Každý pracovník používá svou vlastní unikátní identitu, která je spolehlivě a bezpečně ověřena.
V rámci docházkových terminálů i výdejních míst pro stravování je biometrie využívána jako rychlý a přesný způsob identifikace. Mobilní aplikace doplňuje tyto technologie tím, že poskytuje uživatelům okamžitý přístup k údajům, které při biometrickém přihlášení vznikají. Vzniká tak funkční ekosystém, kde se biometrie stává přirozenou součástí digitálního pracovního života.
Stravovací systém pod kontrolou díky mobilu
Kromě docházky Fingera nabízí také pokročilý stravovací systém, který umožňuje zaměstnancům sledovat své objednávky, upravovat je a kontrolovat stav stravovacího účtu. Mobilní aplikace poskytuje přehled o všech aktuálních i minulých objednávkách a umožňuje pohodlně reagovat na změny denního programu, například zrušením oběda nebo změnou menu. Díky okamžitým upozorněním nezapomene uživatel na žádný důležitý termín, ať už se jedná o konec objednávek nebo nedostatek kreditu.
Firmy ocení především to, že veškerá správa probíhá online. Zaměstnavatel i provoz kuchyně mají k dispozici přesná data o počtech objednaných jídel, což minimalizuje plýtvání a zjednodušuje logistiku. Biometrické ověřování při výdeji pak zajistí, že stravu získá ten, komu skutečně náleží, bez rizika omylu či záměny.
Bezpečné a důvěryhodné řešení pro moderní firmy
Bezpečnost je pro Fingeru prioritou. Biometrické vzory nejsou ukládány jako obrazová data, ale převádějí se do matematického kódu, který nelze zpětně rekonstruovat. Celý systém je navržen tak, aby splňoval přísné požadavky GDPR a poskytoval maximální ochranu osobních údajů. Díky cloudové infrastruktuře je možné rychle škálovat výkon, ať už aplikaci používá menší tým nebo firma s tisíci zaměstnanci.
Digitální nástroj, který dává smysl zaměstnancům i vedení
Fingera propojuje svět personalistiky, evidencí docházky a firemního stravování do jednoho přehledného řešení, které ušetří čas a přinese jasná data v reálném čase. Zaměstnanci mají jednoduchý a intuitivní nástroj pro každodenní přehled, zatímco vedení získává kontrolu nad firemními procesy, které byly dříve roztříštěné a často zbytečně složité.
Společnost Innovatrics je atraktivním příkladem toho, jak lze moderní technologie – včetně biometrie – využít v praxi při digitalizaci firemních procesů. Mobilní aplikace Fingera představuje přirozený krok směrem k budoucnosti, kde má každý zaměstnanec vše potřebné v kapse a kde administrativní zátěž nahrazuje inteligentní automatizace.