Apple Watch Ultra 4: Co se změní oproti Ultra 3 a bude stát upgrade za to?

Apple Watch Ultra 3 patří k nejvybavenějším hodinkám, které kdy Apple představil, přesto se už pozornost pomalu přesouvá k jejich nástupci. Apple Watch Ultra 4 se očekávají v rámci další podzimní produktové vlny Applu a pro současné majitele Ultra 3 se nabízí jednoduchá otázka: přinesou dost změn na to, aby měl upgrade po jediné generaci vůbec smysl? Definitivní odpověď budeme znát až po oficiálním představení. Apple totiž Apple Watch Ultra 4 zatím oficiálně neoznámil, takže informace o jejich výbavě vycházejí z dosavadních úniků a očekávání. Už nyní ale můžeme porovnat oblasti, ve kterých se nová generace může změnit, a hlavně určit, jak velký posun by byl potřeba, aby se majiteli Ultra 3 vyplatilo znovu utrácet.
Apple Watch Ultra 4 vs. Ultra 3: rychlé srovnání
|Oblast
|Apple Watch Ultra 3
|Apple Watch Ultra 4
|Generace
|Současný model
|Očekávaná nová generace
|Design
|Robustní Ultra konstrukce
|Výrazný redesign zatím neočekáváme
|Displej
|Velký Always-On displej
|Další vylepšení jsou možná, nepotvrzeno
|Výkon
|Současná generace čipu
|Novější hardware očekáván
|Zdravotní funkce
|Široká sada zdravotních senzorů
|Možná další rozšíření, nepotvrzeno
|Satelitní funkce
|Ano
|Očekává se jejich zachování a další rozvoj
|Výdrž
|Vícedenní používání podle režimu
|Zlepšení možné, zatím nepotvrzené
|Má majitel Ultra 3 upgradovat?
|–
|Podle současných informací spíše ne
Nejdůležitější otázka: budou Ultra 4 velký upgrade?
Pro majitele Apple Watch Ultra 3 není důležité, jestli budou Ultra 4 objektivně lepší hodinky. To samozřejmě očekáváme. Podstatné je, jestli budou lepší natolik, aby dávalo smysl měnit rok staré prémiové hodinky za novou generaci. A to je podstatně vyšší laťka. Ultra 3 už nabízejí velmi komplexní kombinaci sportovních, zdravotních a outdoorových funkcí. Mají robustní konstrukci, velký displej, GPS, mobilní konektivitu, dlouhou výdrž a satelitní komunikaci. Pokud má být upgrade na Ultra 4 skutečně přesvědčivý, Apple musí přijít s něčím, co uživatel pozná i mimo tabulku technických parametrů.
Pokud očekáváte, že Apple Watch Ultra 4 přijdou s úplně novým tvarem, výrazně menším tělem nebo zásadně přepracovanou konstrukcí, dosavadní informace tomu příliš nenasvědčují. Apple si u řady Ultra vytvořil velmi jasnou designovou identitu a není příliš důvod ji každý rok měnit. Robustní pouzdro, výrazná korunka Digital Crown, boční tlačítko a Action Button jsou charakteristickými prvky celé řady. Apple samozřejmě může upravit rozměry, materiály nebo detaily konstrukce, výrazný designový restart ale zatím není něco, s čím bychom u Ultra 4 počítali jako s jistotou.
Apple u hodinek postupně vylepšuje nejen maximální jas, ale také energetickou efektivitu a chování Always-On režimu. U nové generace Ultra proto dává smysl očekávat další evoluci displeje, otázkou však zůstává, jak velký rozdíl uživatel při běžném používání skutečně pozná. Právě u Ultra 3 je totiž displej už dnes jednou ze silných stránek zařízení. Aby se stal samostatným důvodem pro upgrade, potřebovala by nová generace přinést víc než jen několik procent navíc v technických parametrech.
Apple Watch Ultra 4 by logicky měly dostat novější hardwarovou platformu. Vyšší výkon ale sám o sobě není u Apple Watch tak důležitý jako u iPhonu nebo Macu. Současné Ultra 3 už zvládají běžné ovládání, aplikace, sportovní režimy i práci se systémem velmi rychle. Mnohem zajímavější by proto byla lepší energetická efektivita nebo hardware potřebný pro nové funkce. Pokud nový čip umožní delší výdrž, pokročilejší zpracování zdravotních dat nebo nové funkce přímo na zařízení, bude mít jeho přínos podstatně větší význam než samotné vyšší benchmarkové skóre.
Výdrž baterie může být pro majitele Ultra 3 klíčová
Jedním z hlavních důvodů, proč lidé volí Apple Watch Ultra místo klasických Apple Watch, je výdrž. Uživatelé, kteří vyrážejí na delší túry, běhají ultramaratony, cestují nebo jednoduše nechtějí hodinky každý den nabíjet, dokážou další hodiny provozu ocenit mnohem více než drobnou změnu designu. Pokud by Apple Watch Ultra 4 přinesly výrazný posun výdrže bez zvětšení pouzdra, mohl by to být jeden z nejsilnějších argumentů pro upgrade. Konkrétní výrazné zvýšení výdrže ale Apple zatím nepotvrdil, takže bychom na něm současné rozhodování nestavěli.
Velkou změnou Ultra 3 se stala satelitní konektivita. Hodinky tak dokážou nabídnout vybrané komunikační a bezpečnostní možnosti i v situacích, kdy uživatel není v dosahu klasické mobilní nebo Wi-Fi sítě. Právě pro outdoorové použití jde o funkci, která do filozofie modelu Ultra zapadá mimořádně dobře. Ultra 4 samozřejmě mohou možnosti satelitní komunikace dále rozšiřovat, ale samotná přítomnost této technologie už nebude generační novinkou. Majitel Ultra 3 tedy nemusí kupovat Ultra 4 jen proto, aby získal přístup k satelitním funkcím.
Co nové zdravotní funkce? Právě zdravotní funkce mohou být oblastí, která rozhodnutí o upgradu zásadně změní. Apple dlouhodobě pracuje na rozšiřování zdravotních možností Apple Watch a některé budoucí technologie mohou vyžadovat nový hardware nebo senzory. Zároveň je ale potřeba být velmi opatrný. Kolem každé nové generace Apple Watch se objevují spekulace o dalších zdravotních měřeních, z nichž část se nakonec do daného modelu vůbec nedostane. Dokud Apple Ultra 4 nepředstaví, nepovažovali bychom žádnou zásadní novou zdravotní funkci za jistý důvod k upgradu.
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Ultra 4 mohou být mnohem zajímavější pro majitele Ultra 1
Zatímco přechod z Ultra 3 na Ultra 4 bude pravděpodobně představovat pouze jednogenerační posun, majitelé původních Apple Watch Ultra jsou v úplně jiné situaci. U nich se změny několika generací sčítají a rozdíl může být podstatně výraznější. Novější displej, rychlejší hardware, satelitní možnosti, změny senzorů a několik let vývoje watchOS mohou společně vytvořit upgrade, který už při každodenním používání poznáte. Ultra 4 proto mohou být paradoxně mnohem důležitější novinkou pro majitele první generace než pro uživatele Ultra 3.
A co majitelé Apple Watch Ultra 2?
U Ultra 2 bude rozhodování někde mezi. Dvě generace už mohou přinést dost změn na to, aby upgrade dával smysl, ale hodně bude záležet na tom, co Apple u Ultra 4 skutečně představí. Pokud půjde hlavně o rychlejší čip a několik menších úprav, důvod k výměně bude stále poměrně slabý. Pokud ale Ultra 4 přidají významnou novou zdravotní funkci, citelně lepší výdrž nebo jinou vlastnost vyžadující nový hardware, může být situace jiná. U majitelů Ultra 2 bychom proto s rozhodnutím jednoznačně počkali na oficiální specifikace.
Má smysl koupit Apple Watch Ultra 3 právě teď?
Pokud Ultra 3 ještě nemáte a uvažujete o jejich koupi, situace je jiná než u současného majitele. Jsme blízko období, kdy se očekává další generace, takže pokud nové hodinky nepotřebujete okamžitě, dává smysl s nákupem několik týdnů počkat. Ne proto, že Ultra 3 budou po představení nástupce špatné, ale protože budete mít více možností. Po uvedení Ultra 4 budete znát skutečné rozdíly a cenu nové generace. Pokud vás nové funkce nepřesvědčí, můžete stále koupit Ultra 3 a případně využít lepších nabídek u prodejců. Čekání vám tedy v tomto okamžiku dává větší rozhodovací prostor.
Má majitel Apple Watch Ultra 3 upgradovat na Ultra 4?
Podle toho, co zatím víme, bychom majiteli Ultra 3 upgrade automaticky nedoporučovali. Ultra 3 jsou příliš nové a vybavené hodinky na to, aby několik očekávaných evolučních změn samo o sobě ospravedlnilo nákup další prémiové generace. Situaci by mohla změnit funkce, která bude exkluzivně vyžadovat hardware Ultra 4 a kterou konkrétní uživatel skutečně potřebuje. Typickým příkladem by byla zásadní nová zdravotní funkce, výrazně delší výdrž nebo důležitý posun v outdoorových možnostech. Bez něčeho podobného bychom u Ultra 3 zůstali.
Pro koho mohou Apple Watch Ultra 4 dávat smysl?
|Co dnes používáte
|Naše předběžné doporučení
|Apple Watch Ultra 3
|Spíše neupgradovat
|Apple Watch Ultra 2
|Počkat na finální výbavu Ultra 4
|Apple Watch Ultra 1
|Upgrade už může být velmi zajímavý
|Klasické Apple Watch
|Záleží, zda využijete výhody řady Ultra
|Žádné Apple Watch
|Pokud nespěcháte, počkat na Ultra 4
Největší chyba je porovnávat jen počet novinek
Při každém představení nové generace vznikne dlouhý seznam změn. To ale automaticky neznamená, že má smysl zařízení vyměnit. Deset drobných změn, které při běžném používání prakticky nepoznáte, může mít menší hodnotu než jedna novinka řešící konkrétní problém. U Apple Watch Ultra to platí dvojnásob. Jde o drahé zařízení určené mimo jiné pro sport a outdoor a upgrade by měl řešit něco, co vám na současných hodinkách skutečně chybí. Samotná existence novější generace není dostatečný důvod.
Apple Watch Ultra 4 vs. Ultra 3: předběžný verdikt
Pokud už máte Apple Watch Ultra 3, na základě současných informací bychom s upgradem na Ultra 4 nepočítali. Očekáváme lepší hodinky, ale zatím nevidíme dost důkazů pro generační skok, který by většině majitelů rok starého prémiového modelu ospravedlnil další nákup. Úplně jiná situace je u majitelů původních Ultra nebo starších Apple Watch. Tam se několik let změn nasčítá a Ultra 4 mohou být podstatně zajímavějším upgradem. Stejně tak bychom nyní doporučili počkat lidem, kteří Ultra ještě nemají a jejich nákup není urgentní, jsme příliš blízko očekávané nové generaci na to, abychom ignorovali možnost jejího příchodu. Definitivní verdikt ale přijde až po představení Apple Watch Ultra 4. Jakmile Apple zveřejní skutečné specifikace, toto srovnání aktualizujeme, odstraníme očekávané údaje a přímo spočítáme, co majitel Ultra 3 upgradem skutečně získá a zda to odpovídá ceně nové generace.