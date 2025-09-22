iPhone 17 Pro Max kraluje výdrži. V testu porazil i Samsung Galaxy S25 Ultra

Baterie byla dlouhá léta Achillovou patou iPhonů. Jenže to už dávno neplatí, což nově potvrdil i velký srovnávací test youtubera Mrwhosetheboss. Ten postavil proti sobě nejnovější vlajky Applu a Samsungu a výsledky mluví jasně – iPhone 17 Pro Max se stal novým králem výdrže.
Zatímco Galaxy S25 Ultra se v testu simulujícím každodenní používání odporoučel po 11 hodinách a 58 minutách, iPhone 17 Pro Max zvládl rovnou 13 hodin čistého provozu. A to přitom nešlo o americkou variantu s eSIM-only, která má díky větší baterii pravděpodobně ještě půlhodinový náskok.
Zajímavé je, že všechny letošní iPhony obstály velmi dobře. Nejtenčí iPhone Air vydržel 7 hodin a 18 minut, po něm zhruba s tříhodinovým odstupem následoval základní iPhone 17. Teprve poté došla šťáva iPhonu 17 Pro, což otevřelo prostor pro finální souboj mezi těžkými vahami – Pro Maxem a Ultra. Apple však i zde jasně ukázal, že v optimalizaci hardwaru a softwaru si drží výrazný náskok. Na své si přišlo i srovnání s loňskou generací. iPhone 16 Pro Max zvládl loni 12 hodin a 15 minut, což znamená, že letošní model posunul laťku o další hodinu až dvě výš. V praxi tak uživatelé získávají jistotu, že i při náročném dni plném fotek, videí, Spotify nebo Slacku jim telefon vydrží spolehlivě až do večera.
Fotogalerie
Apple ve svých oficiálních materiálech uvádí až 35 hodin přehrávání videa u iPhonu 17 Pro Max. Reálné testy samozřejmě vypadají jinak – místo nepřetržitého streamu z Apple TV aplikace se tu střídaly sociální sítě, natáčení, produktivní nástroje a hudba. Přesto výsledek jasně dokazuje, že Apple udělal ve výdrži obrovský krok vpřed. Ještě větší posun zaznamenal čínský novinář Geekerwan, který testoval modely s fyzickou SIM šachtou. Podle jeho zjištění vydržel iPhone 17 Pro Max oproti předchůdci dokonce o dvě hodiny déle, a i základní iPhone 17 se výkonem přiblížil loňskému Pro Maxu.
Sečteno a podtrženo – pokud byla výdrž to, co vás u iPhonů brzdilo, letos už nemáte důvod váhat. iPhone 17 Pro Max se stal nejen nejlépe vybaveným, ale i nejvytrvalejším smartphonem na trhu.