Základní iPhone 17 je prodejní hit! Apple strmě zvyšuje jeho výrobu

Vše o Apple
Jiří Filip
Ještě před pár týdny se sice spekulovalo o tom, zda největší zájem letos sklidí iPhone 17 Pro nebo zcela nový iPhone Air, avšak realita je úplně jiná. Podle nejnovějších zpráv portálu  The Information totiž Apple musel po velmi silném víkendu předobjednávek navýšit výrobu základního iPhonu 17 o zhruba 30 procent. O tento model je totiž zájem mnohem vyšší, než se původně čekalo.

Základní iPhone 17 startuje na ceně 799 dolarů nebo 22 990 Kč, což je o 200 dolarů (7000 Kč) méně než u iPhonu Air a o 300 dolarů (10 000 Kč) méně než u iPhonu 17 Pro. Apple mu navíc letos poprvé nadělil funkce, které byly dříve vyhrazeny jen pro dražší modely. Řeč je zejména o 120Hz displeji s technologií ProMotion a podpoře Always-On režimu. Velikostí se navíc telefon rovná iPhonu 17 Pro, jelikož oba mají konečně 6,3“ displej.

Právě kombinace nižší ceny a výbavy, která je na poměry základního modelu nečekaně štědrá, se tak zdá být receptem na úspěch. Podle The Information dokonce zájem o iPhone 17 může znamenat, že letošní Pro verze se neprodávají tak dobře, jak Apple očekával. Pokud by to byla pravda, mohlo by to mít dopad na marže i na celkové výsledky Applu za zářijové čtvrtletí.

Ještě před zahájením prodeje Apple nastavil výrobní poměr tak, že 25 % produkce spadalo na základní model, 10 % pro iPhone Air a celých 65 % pro Pro a Pro Max, které se tradičně prodávají nejlépe. Situace se ale začíná otáčet a Apple nyní upravuje priority přímo u svých dodavatelů. Apple nicméně pravidelně jednou týdně upravuje odhady poptávky a výrobní plány, takže není vyloučeno, že se rozložení ještě několikrát změní. Jedno je ale jisté už teď – základní iPhone 17 se letos stal mnohem zajímavější volbou, než by si kdo před pár měsíci vsadil.

