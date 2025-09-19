Naše první dojmy z iPhone 17 Pro jsou tu! Jaký je nejprofesionálnější iPhone všech dob po pár hodinách?

iPhone 17 Pro by měl podle slov Applu opět posunout laťku jeho Pro modelů o kus výš. Je tomu tak ale i ve skutečnosti? Odpověď na tuto otázku sice zatím upřímně řečeno nemám, po pár hodinách hraní si s tímto telefonem si však přeci jen pár řádků o tom, jaký dojem dokáže novinka udělat na uživatele, neodpustím. Pozitivní však moc nebudu, byť v některých věcech budu hovořit ryze subjektivně.
A subjektivně začnu hned na úvod. Vím, že design je ryze subjektivní záležitostí a každý jej vnímáme jinak, ale nemohu si pomoci – iPhone 17 Pro za mě osobně prostě hezký telefon není. Přitom si myslím, že by hezký být mohl, kdyby Apple buď zvolil jiné barevné varianty, nebo lépe vychytal odstín skleněné části na zádech. Skleněná ploška na zádech má totiž na můj vkus natolik jiný odstín, že to zkrátka chtě nechtě bije do očí. Nejsjednocenější záda má dle mého modrá varianta, ani stříbrno-bílá ale není vyloženě špatná. Naopak oranžová mi přijde sice zajímavá, ale barevně dost nesjednocená, jelikož skleněná část působí skoro jako klasický oranžový zvýrazňovač, zatímco zbytek těla je oranžově utlumený. Jasně, mnoho z nás okamžitě nasadí kryt a barvu neřeší, ale pokud by člověk barvu řešit, oproti loňsku či předloňskou, potažmo starším generacím bude dle mého docela nespokojený.
Úplně nadšený nejsem ani z toho, jak se telefon drží v ruce mírně vyšší hmotnost v kombinaci s větší tloušťkou je vcelku znát a telefon kvůli tomu působí opět o něco víc jako cihla (tím spíš, pokud jej máte v oranžové barvě :)). Možná ze mě mluví i to, že telefon testuji vedle velmi tenkého iPhonu Air, ale úplně si to nemyslím vzhledem k tomu, že jsem celý dnešek využíval i „tlustý“ iPhone 16 Pro. I oproti němu se ale iPhone 17 Pro drží jinak a za mě trochu hůř.
Co se týče fotoaparátu, ten bude potřebovat samozřejmě daleko důkladnější test, abych jej dokázal zhodnotit komplexněji. Takto po pár hodinách ale mohu říci alespoň to, že upgrade přední kamery určitě stojí za pozornost a Applu se určitě povedl, zatímco vylepšení zadní fotosoustavy je za mě vcelku diskutabilní. Na jednu stranu je sice super, že máme k dispozici větší zoom a obecně lepší zoomovací možnosti, na druhou stranu mi ale při prvních fotkách přišlo, že při hybridním 8x přiblížení je ve snímcích docela dost šumu a to i dnes, kdy je venku krásně a svítí slunce. Jak ale říkám, foťák je třeba otestovat podstatně víc, než jej člověk jakkoliv zhodnotí.
Musím ale uznat, že jestli mi něco přijde opravdu lepší, pak je to odvod tepla, respektive práce s ním. Telefon byl dnes v provozu opravdu dost, zkoušel jsem toho na něm spoustu a že by měl tendenci se zahřát tak, aby se mi špatně držel v ruce, to určitě říci nemohu. Zde tedy věřím (a upřímně i doufám), že se upgradu skutečně dočkáme a třeba v létě při CarPlay telefon nebude topit jako kamna a snižovat jas.
Jak tedy iPhone 17 Pro po pár hodinách používání zhodnotit? Upřímně řečeno, poslední roky je pro mě hodnocení nových generací dost těžké a letos tomu nebude jinak, ba právě naopak. U iPhone 15 Pro mě nicméně alespoň nějak zaujalo USB-C a akční tlačítko, u iPhone 16 Pro to pak bylo tlačítko Ovládaní foťáku. U iPhone 17 Pro jsem ale zatím tak nějak v klidu, protože to, co telefon přináší, mi alespoň prozatím nepřijde nějak extrémně oslnivé – tedy minimálně pro mě jakožto vcelku běžného uživatele, který má ale možnosti Pro modelů rád. Respektive, do loňska mi dávaly smysl a jsem dost zvědavý, zda smysl dokážu najít i letos při testování.
