Rozbalujeme zbrusu nový iPhone 17 Pro

iPhone
Jiří Filip
iPhone 17 Pro je minimálně pro nadcházejících 12 měsíců králem mobilního světa Applu a protože jej v redakci začínáme intenzivně testovat, není od věci si jej spolu s vámi ještě před článku o našich prvních dojmech z něj, rozbalit. Do rukou se nám dostala konkrétně stříbrná barevná varianta, přičemž k dispozici budeme mít i oranžovou, jejíž fotky vás na našem magazínu samozřejmě neminou. 

iPhone 17 Pro LsA1 iPhone-17-Pro-LsA1
iPhone 17 Pro LsA2 iPhone-17-Pro-LsA2
iPhone 17 Pro LsA3 iPhone-17-Pro-LsA3
iPhone 17 Pro LsA4 iPhone-17-Pro-LsA4
iPhone 17 Pro LsA5 iPhone-17-Pro-LsA5
iPhone 17 Pro LsA6 iPhone-17-Pro-LsA6
iPhone 17 Pro LsA7 iPhone-17-Pro-LsA7
iPhone 17 Pro LsA8 iPhone-17-Pro-LsA8
iPhone 17 Pro LsA9 iPhone-17-Pro-LsA9
iPhone 17 Pro LsA10 iPhone-17-Pro-LsA10
iPhone 17 Pro LsA11 iPhone-17-Pro-LsA11
iPhone 17 Pro LsA12 iPhone-17-Pro-LsA12
iPhone 17 Pro LsA13 iPhone-17-Pro-LsA13
iPhone 17 Pro LsA14 iPhone-17-Pro-LsA14
iPhone 17 Pro LsA15 iPhone-17-Pro-LsA15
iPhone 17 Pro LsA16 iPhone-17-Pro-LsA16
iPhone 17 Pro LsA17 iPhone-17-Pro-LsA17
iPhone 17 Pro LsA18 iPhone-17-Pro-LsA18
Jelikož je pro letošní generaci iPhonů řady Pro ikonickým poznávacím znakem jejich zadní strana, vsadil Apple právě na její vyobrazení na horním víku krabičky. Co mi pak přijde poměrně zajímavé a do jisté míry úsměvné, je to, že zatímco na produktových snímcích a potažmo na krabičce je skleněná část zad poměrně nevýrazná, v reálu si nelze nevšimnout rozdílu mezi ní a hliníkovým tělem,. Je ale třeba telefon vidět skutečně naživo – ani naše fotky totiž úplně ideálně o reálném designu nevypovídají. 

