Rozbalujeme zbrusu nový iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro je minimálně pro nadcházejících 12 měsíců králem mobilního světa Applu a protože jej v redakci začínáme intenzivně testovat, není od věci si jej spolu s vámi ještě před článku o našich prvních dojmech z něj, rozbalit. Do rukou se nám dostala konkrétně stříbrná barevná varianta, přičemž k dispozici budeme mít i oranžovou, jejíž fotky vás na našem magazínu samozřejmě neminou.
Fotogalerie
Jelikož je pro letošní generaci iPhonů řady Pro ikonickým poznávacím znakem jejich zadní strana, vsadil Apple právě na její vyobrazení na horním víku krabičky. Co mi pak přijde poměrně zajímavé a do jisté míry úsměvné, je to, že zatímco na produktových snímcích a potažmo na krabičce je skleněná část zad poměrně nevýrazná, v reálu si nelze nevšimnout rozdílu mezi ní a hliníkovým tělem,. Je ale třeba telefon vidět skutečně naživo – ani naše fotky totiž úplně ideálně o reálném designu nevypovídají.