Takto fotí 8x teleobjektiv z iPhone 17 Pro aneb podívejte se na svět kolem sebe z nové perspektivy

iPhone 17 Pro / Air
Jiří Filip
V pátek vstoupila do prodeje nová generace iPhonů v čele s high-endovými modely 17 Pro (Max). Ty sice příliš mnoho novinek nepřináší, nicméně to, co do nich Apple nasadil, by mělo takříkajíc změnit pravidla hry. A jelikož od pátku nový iPhone 17 Pro testuji, abych pro vás mohl následně vytvořit co možná nejkomplexnější recenzi, už jsem toho na něj mimo jiné i docela dost nafotil. Myslím si tedy, že je na čase vám poskytnout alespoň malou ochutnávku toho za mě nejzajímavějšího, co tento telefon přináší – tedy konkrétně fotek z nového teleobjektivu. 

Jak iPhone 17 Pro, tak i iPhone 17 Pro Max dostaly do vínku 48MPx Fusion teleobjektiv se 4x optickým přiblížením, 8x hybridním přiblížením (tedy výřez 12MPx fotky ze 48MPx čtyřikrát přiblížené fotky) a clonou f/2,8, z čehož je jasné, že pro opravdu hezké fotky je třeba mít k dispozici maximální možné množství světla (přičemž u teleobjektivu je světlo nejdůležitější ze všech tří fotoaparátu vzhledem k jejich clonám). Objektiv využívá tetraprizmatickou konstrukci či 3D stabilizaci obrazu s posuvem snímače a automatickým zaostřováním. Zkrátka a dobře, jedná se pořádné „dělo“ mezi mobilními telefony. A jak můžu po nyní říci, teleobjektiv dělem opravdu je. 

IMG 0002 IMG_0002
IMG 0003 IMG_0003
IMG 0005 IMG_0005
IMG 0006 IMG_0006
IMG 0007 IMG_0007
Hned na úvod musím říci, že bych se rád omluvil inženýrům v Applu za to, že jsem ve svých prvních dojmech nebyl z teleobjektivu příliš nadšený, protože mi v něm přišlo dost šumu. To ale byla zřejmě vina softwaru, jelikož telefon, na kterém jsem měl možnost teleobjektiv vyzkoušet, neběžel na nejnovější softwarové verzi, která byla v danou chvíli k dispozici. A nyní, po pár hodinách s teleobjektivem iPhone 17 Pro s nejnovější verzí iOS venku, musím říci, že mi z teleobjektivu docela spadla brada. Kvalita fotek, které z něj dokáží „vylézt“ je totiž za mě opravdu skvělá a to jak při 4x přiblížení, tak hlavně při 8x přiblížení. 

Ano, uznávám, že tento víkend panuje v Česku krásné počasí a tedy světla pro focení je spousta, díky čemuž tak dokážete senzor v teleobjektivu „nakrmit“ tak, aby fotil skutečně bravurně. Nadcházející týden, který by měl z velké části propršet, tak bude v tomto směru zatěžkávací zkouškou. Nicméně při opravdu dobrém světle fotí telefon skvěle a i při 8x přiblížení je schopen zachytit velmi slušně detaily vzdálené desítky metrů od vás. Jasně, 12Mpx je rozlišení, které při dalším zoomu není na detail nějak bohaté, ale pokud si vystačíte už s takto přiblíženou fotkou, i 32“ 4K monitoru se vám na ní bude dívat hezky, protože je stále dost ostrá. 

Super je, že Apple využil natolik kvalitní a velký senzor, že snímky přes něj vyfocené nemají tendenci barevně splývat či cokoliv podobného, avšak znovu musím zdůraznit, že tomu tak je za dobrého světla. Co přinese horší světlo zatím úplně nechci posuzovat, protože na to mám foťák osahaný ještě málo. Nicméně z toho, co mám „nacvakáno“ se mi chce říci, že vám i díky své kvalitě otevře teleobjektiv z iPhone 17 Pro zcela novou perspektivu i na místech, která důvěrně znáte. A co víc, mnohé scenérie, které vypadají pohledem vašich očí nepěkně, protože na nich hezký fotogenický objekt zaniká v balastu bližších, dokáže teleobjektiv „vytáhnout“ tak, aby vypadaly díky zoomu lépe. 

iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 1 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 1
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 2 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 2
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 3 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 3
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 4 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 4
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 5 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 5
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 6 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 6
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 7 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 7
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 8 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 8
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 9 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 9
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 10 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 10
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 11 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 11
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 12 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 12
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 13 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 13
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 14 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 14
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 15 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 15
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 16 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 16
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 17 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 17
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 18 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 18
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 19 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 19
iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 20 iPhone 17 Pro teleobjektiv foto 20
IMG 0043 IMG_0043
IMG 0044 IMG_0044
IMG 0045 IMG_0045
IMG 0046 IMG_0046
IMG 0047 IMG_0047
IMG 0048 IMG_0048
Přesně tak jsem ostatně fotil i já. Na fotkách, které můžete vidět v tomto článku, jsem se v žádném případě nesnažil zachytit něco extra či předvést svůj um (tím spíš, když dobrý fotograf nejsem), ale prostě jsem „jen“ cvakal vzdálené objekty, které mi přišly vizuálně zajímavé, ale v dané scenérii je potřebovalo zvýraznit přiblížením. A myslím si, že mi dáte za pravdu, že se to povedlo a že mnohé přiblížené fotky odhalují u staveb detaily, kterých si člověk standardně absolutně nevšimne, a zároveň skrývají leckdy nepěkné okolí, protože se jednoduše do záběru nevejde. 

Teleobjektiv iPhone 17 Pro mě tedy zatím opravdu baví a přijde mi rozhodně využitelnější než tomu bylo u iPhone 16 Pro s jeho 5x zoomem. Nicméně přede mnou je ještě spousta hodin focení, které mi (snad) pomohou odhalit, jak moc dobrý tento fotoaparát vlastně je a zda se vůbec jedná o argument, který by měl člověka přimět k přechodu. 

iPhone 17 Pro lze zakoupit zde

iPhone 17 Pro kryt2 LsA15 iPhone-17-Pro-kryt2-LsA15
iPhone 17 Pro kryt2 LsA16 iPhone-17-Pro-kryt2-LsA16
iPhone 17 Pro kryt2 LsA17 iPhone-17-Pro-kryt2-LsA17
iPhone 17 Pro kryt2 LsA18 iPhone-17-Pro-kryt2-LsA18
iPhone 17 Pro LsA1 iPhone-17-Pro-LsA1
iPhone 17 Pro LsA2 iPhone-17-Pro-LsA2
iPhone 17 Pro LsA5 iPhone-17-Pro-LsA5
iPhone 17 Pro LsA6 iPhone-17-Pro-LsA6
iPhone 17 Pro LsA7 iPhone-17-Pro-LsA7
iPhone 17 Pro LsA8 iPhone-17-Pro-LsA8
iPhone 17 Pro LsA9 iPhone-17-Pro-LsA9
iPhone 17 Pro LsA10 iPhone-17-Pro-LsA10
iPhone 17 Pro LsA11 iPhone-17-Pro-LsA11
iPhone 17 Pro LsA12 iPhone-17-Pro-LsA12
iPhone 17 Pro LsA13 iPhone-17-Pro-LsA13
iPhone 17 Pro LsA14 iPhone-17-Pro-LsA14
