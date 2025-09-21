Takto fotí 8x teleobjektiv z iPhone 17 Pro aneb podívejte se na svět kolem sebe z nové perspektivy

V pátek vstoupila do prodeje nová generace iPhonů v čele s high-endovými modely 17 Pro (Max). Ty sice příliš mnoho novinek nepřináší, nicméně to, co do nich Apple nasadil, by mělo takříkajíc změnit pravidla hry. A jelikož od pátku nový iPhone 17 Pro testuji, abych pro vás mohl následně vytvořit co možná nejkomplexnější recenzi, už jsem toho na něj mimo jiné i docela dost nafotil. Myslím si tedy, že je na čase vám poskytnout alespoň malou ochutnávku toho za mě nejzajímavějšího, co tento telefon přináší – tedy konkrétně fotek z nového teleobjektivu.
Jak iPhone 17 Pro, tak i iPhone 17 Pro Max dostaly do vínku 48MPx Fusion teleobjektiv se 4x optickým přiblížením, 8x hybridním přiblížením (tedy výřez 12MPx fotky ze 48MPx čtyřikrát přiblížené fotky) a clonou f/2,8, z čehož je jasné, že pro opravdu hezké fotky je třeba mít k dispozici maximální možné množství světla (přičemž u teleobjektivu je světlo nejdůležitější ze všech tří fotoaparátu vzhledem k jejich clonám). Objektiv využívá tetraprizmatickou konstrukci či 3D stabilizaci obrazu s posuvem snímače a automatickým zaostřováním. Zkrátka a dobře, jedná se pořádné „dělo“ mezi mobilními telefony. A jak můžu po nyní říci, teleobjektiv dělem opravdu je.
Fotogalerie
Hned na úvod musím říci, že bych se rád omluvil inženýrům v Applu za to, že jsem ve svých prvních dojmech nebyl z teleobjektivu příliš nadšený, protože mi v něm přišlo dost šumu. To ale byla zřejmě vina softwaru, jelikož telefon, na kterém jsem měl možnost teleobjektiv vyzkoušet, neběžel na nejnovější softwarové verzi, která byla v danou chvíli k dispozici. A nyní, po pár hodinách s teleobjektivem iPhone 17 Pro s nejnovější verzí iOS venku, musím říci, že mi z teleobjektivu docela spadla brada. Kvalita fotek, které z něj dokáží „vylézt“ je totiž za mě opravdu skvělá a to jak při 4x přiblížení, tak hlavně při 8x přiblížení.
Ano, uznávám, že tento víkend panuje v Česku krásné počasí a tedy světla pro focení je spousta, díky čemuž tak dokážete senzor v teleobjektivu „nakrmit“ tak, aby fotil skutečně bravurně. Nadcházející týden, který by měl z velké části propršet, tak bude v tomto směru zatěžkávací zkouškou. Nicméně při opravdu dobrém světle fotí telefon skvěle a i při 8x přiblížení je schopen zachytit velmi slušně detaily vzdálené desítky metrů od vás. Jasně, 12Mpx je rozlišení, které při dalším zoomu není na detail nějak bohaté, ale pokud si vystačíte už s takto přiblíženou fotkou, i 32“ 4K monitoru se vám na ní bude dívat hezky, protože je stále dost ostrá.
Super je, že Apple využil natolik kvalitní a velký senzor, že snímky přes něj vyfocené nemají tendenci barevně splývat či cokoliv podobného, avšak znovu musím zdůraznit, že tomu tak je za dobrého světla. Co přinese horší světlo zatím úplně nechci posuzovat, protože na to mám foťák osahaný ještě málo. Nicméně z toho, co mám „nacvakáno“ se mi chce říci, že vám i díky své kvalitě otevře teleobjektiv z iPhone 17 Pro zcela novou perspektivu i na místech, která důvěrně znáte. A co víc, mnohé scenérie, které vypadají pohledem vašich očí nepěkně, protože na nich hezký fotogenický objekt zaniká v balastu bližších, dokáže teleobjektiv „vytáhnout“ tak, aby vypadaly díky zoomu lépe.
Fotogalerie #2
Přesně tak jsem ostatně fotil i já. Na fotkách, které můžete vidět v tomto článku, jsem se v žádném případě nesnažil zachytit něco extra či předvést svůj um (tím spíš, když dobrý fotograf nejsem), ale prostě jsem „jen“ cvakal vzdálené objekty, které mi přišly vizuálně zajímavé, ale v dané scenérii je potřebovalo zvýraznit přiblížením. A myslím si, že mi dáte za pravdu, že se to povedlo a že mnohé přiblížené fotky odhalují u staveb detaily, kterých si člověk standardně absolutně nevšimne, a zároveň skrývají leckdy nepěkné okolí, protože se jednoduše do záběru nevejde.
Teleobjektiv iPhone 17 Pro mě tedy zatím opravdu baví a přijde mi rozhodně využitelnější než tomu bylo u iPhone 16 Pro s jeho 5x zoomem. Nicméně přede mnou je ještě spousta hodin focení, které mi (snad) pomohou odhalit, jak moc dobrý tento fotoaparát vlastně je a zda se vůbec jedná o argument, který by měl člověka přimět k přechodu.
iPhone 17 Pro lze zakoupit zde