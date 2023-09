Recenze Apple Watch Ultra 2: Tank na vašem zápěstí s nepatrným faceliftem

Přijde mi, jako by to bylo včera, když jsem zhruba před rokem rozbaloval celý natěšený první generaci Apple Watch Ultra kvůli testování pro náš magazín. Od této chvíle, která se mi zaryla do paměti poměrně výrazně, však utekl již dobrý rok a já tu teď před sebou mám druhou generaci těchto hodinek, která mi dělala v předešlých dnech neustálý doprovod a kterou bych tedy nyní rád zhodnotil tak, jak jsem to udělal loni s její předchůdkyní. Pokud tedy nad novou generaci těchto hodinek uvažujete, recenze Apple Watch Ultra 2 vám snad udělá jasno v tom, co od nich očekávat, co naopak nikoliv a zda pro vás tedy má smysl utratit 22 990 Kč, či si je raději nechat na účtě a vyčkat na příští rok, popřípadě zajímavější smartwatch.

Vypadají „bohužel“ stejně, ale jsou přesto lepší

Přestože to dělám nerad, svou recenzi musím začít hned negativně. To proto, že nové Apple Watch Ultra 2 vypadají naprosto stejně jako jejich předešlá generace. Na tom by nebylo ve výsledku nic až tak špatného, kdyby slovní spojení „naprosto stejně“ neznamenalo skutečně „naprosto stejně“ – tedy i z hlediska barev. Zejména v průběhu letních měsíců se sice objevilo extrémní množství nejrůznějších úniků informací, které „potvrzovaly“ příchod Apple Watch Ultra 2 v nové tmavé barevné variantě, přičemž tyto informace potvrdily i ti nejlepší leakeři, analytici či reportéři v čele s Markem Gurmanem z Bloombergu či Ming-Chi Kuem, nicméně se tak nestalo. A je to extrémní škoda. Přiznám se, že Apple Watch Ultra jsem si loni nepořídil právě z důvodu jejich světlého těla, jelikož jsem zvyklý na tmavé hodinky, a nejen ve svém okolí jsem se setkal se spoustou názorů, že tmavé tělo je u těchto hodinek potřeba. Nicméně se tak nestalo.

Upřímně, toto rozhodnutí Applu příliš nechápu. Je sice pravda, že přírodní titan je ve výsledku nejvhodnější volbou z hlediska potenciálního poškrábání, jelikož škrábance na něm nebudou takřka vidět, zatímco v případě škrábnutí jakékoliv barvy na titanovém rámečku by vznikla světlá rýha v barvě přírodního titanu (což ostatně ukazují u iPhonů 15 Pro i nejrůznější videa), nicméně věřím, že toto riziko by byli mnozí jablíčkáři schopni tak nějak překousnout. Vždyť Apple Watch Ultra nejsou v žádném případě jen doplňkem pro extrémní sportovce, ale lze je vidět i na zápěstí běžných jablíčkářů jednoduše proto, že se jim líbí. Moc proto nechápu, že se Apple rozhodl ignorovat jejich volání a nenadělit jim alespoň jednu novou barevnou variantu těchto hodinek, když iPhony s titanovým rámečkem lze získat v celkem čtyřech odstínech. A psát „doufejme, že za rok“ se mi upřímně příliš nechce, protože tomu po letošním vystřízlivění moc nevěřím.

Jedna věc se však novým Apple Watch Ultra 2 musí nechat – jsou nekompromisní nejen ve své odolnosti, ale taktéž z hlediska ekologie. Apple totiž na zářijové Keynote oznámil, že produktová řada Apple Watch je první řadou jeho produktů, která je k dispozici ve verzi s nulovou uhlíkovou stopou. Těla hodinek s výjimkou ocelových Series 9 jsou pak vždy vyrobena s nulovou uhlíkovou stopou, přičemž je lze nově doplnit i řemínky, kterou jsou tímto stylem taktéž vyrobeny. Díky tomu tedy výroba těchto produktů nezatěžuje planetu a člověk, kterému právě o tyto věci jde, si tak může užít prvotřídní elektroniku na svém zápěstí, aniž by porušoval své morální zásady. A to mi přijde super.

Vyšší výkon pocítíte

Když Apple v loňském roce uvedl první generaci Apple Watch Ultra, poměrně tvrdě to schytal za to, jak (ne)inteligentně vyřešil jejich čip. Vsadil totiž tehdy na Apple S8, který byl sice oficiálně tím nejaktuálnějším, co měl k dispozici, avšak v reálu se jednalo o tentýž čip, který byl použit v Apple Watch Series 7 a 6 o rok, respektive dva roky dříve, jen s jiným názvem. Tento čip byl navíc jen o 20 % rychlejší než čipy použité v Apple Watch 5, které dorazily již v roce 2019, takže je asi všem jasné, že se tehdy o žádnou hitparádu nejednalo. To se ale letos naštěstí změnilo.

Ne, že by byly Apple Watch Ultra s čipem S8 pomalé, málo svižné či zkrátka v takovém stavu, kdy je bylo nepříjemné používat. Nové Apple Watch Ultra 2 však dostaly konečně do vínku čip nové generace ve formě S9, který jejich svižnost a rychlost celkově posouvá na nový level. Ten sice není upřímně o moc výš než ten předešlý (samotný Apple hovoří o mezigeneračním čipovém zrychlení kolem 30 %), nicméně rozhodně nemůžu říci, že by byl tento upgrade nepostřehnutelný. Hodinky jsou totiž jak v procházení systému, tak i spouštění aplikací a tak podobně skutečně plynulejší, rychlejší a celkově příjemněji využitelné. Jedním dechem ale dodávám, že toto zrychlení je spíše kosmetické a přirovnal bych jej třeba k meziročnímu zrychlení iPhonů. I ty se totiž vždy zdají mírně svižnější, nicméně jedná se zpravidla o opravdu zanedbatelný rozdíl, který sice komfortu prospívá, ale není žádným „game changerem“.

Když už mluvíme o čipech, byla by chyba zde nezmínit další upgrade z tohoto světa. Nové Apple Watch Ultra 2 se totiž dočkaly nasazení U2, tedy druhé generace ultraširokopásmového čipu kalifornského giganta, který slouží primárně pro přesnou lokalizaci v prostoru. Jeho plný potenciál sice Apple podle mého ještě neukázal, jak má ostatně ve zvyku, nicméně užít si jeho kvality už nyní můžete. To proto, že jeho využití Apple integroval do Watch pro snažší hledání vašeho iPhonu, díky čemuž se tedy při této činnosti již nebudete muset řídit pouze sluchem. Jakmile jej totiž „prozvoníte“, otevře se vám na displeji Apple Watch rozhraní velmi blízké místnímu hledání AirTagů, které můžete znát z iPhonů. Na vás pak je už jen podle něj chodit po okolí, „chytit“ signál vašeho telefonu a následně se k němu nechat navigovat právě pomocí animace na Apple Watch. Za mě tedy rozhodně super vychytávka, kterou určitě kdekdo ocení.

Totéž v bledě modrém se mi chce svým způsobem říci i o další novince, kterou však Apple do jisté míry „zazdil“ a počkal, až si na ní jablíčkáři přijdou sami. Na mysli mám konkrétně navýšení interního úložiště Apple Watch, které povyskočilo z loňských 32GB na nynějších 64GB, což už je upřímně skutečně pořádná nálož místa. Vždyť tomu není tak dlouho, co bylo 64GB základním úložištěm v iPhonech. A teď je základem v Apple Watch, což je svým způsobem šílené. Pokud si tedy do hodinek například stahujete hudbu pro offline poslech či jste vyznavači tun aplikací, fotek a tak podobně, 64GB vám v tomto směru otevře zcela nové možnosti, což je rozhodně pozitivní.

Nejjasnější displej, který kdy Apple vytvořil

Apple Watch Ultra 2 se sice dočkaly jen dvou větších novinek, platí však, že obě pocítíte i při standardním využívání hodinek, nikoliv při specifických situacích. První novinkou je výše zmíněný čip, druhou pak navýšení maximálního jasu. Právě na ten je nyní Apple právem hrdý, jelikož dosahuje úrovně 3000 nitů je vůbec nejvíc, co kdy displeje v Apple produktech nabízely. Jen pro zajímavost, maximální venkovní jas displejů iPhonů 15 Pro je 2000 nitů, tedy o dobrých 1000 nitů méně než kolik dokáží Apple Watch Ultra 2. Jejich první generace přitom nabízela taktéž „jen“ 2000 nitů.

Proč je vysoký jas u smartwatch potřeba? Jednoduše proto, aby byl displej dokonale čitelný takřka za jakýchkoliv podmínek. Nebavíme se přitom o extrémech, kterým je člověk vystaven jen málokdy. Na čitelnost displeje má totiž obrovský vliv zejména okolní světlo a tedy pokud vám například na obrazovku zprudka svítí ostré slunce či umělé světlo, jeho čitelnost se prudce zhoršuje. Právě díky 3000 nitům by tak mělo být zajištěno, že čitelnost bude dobrá i v těchto chvílích, což mohu potvrdit. Je sice podzim, takže čitelnost na ostrém slunci jsem otestovat nedokázal, ale když jsem ozářil displej Apple Watch Ultra 2 intenzivním umělým světlem, jas displeje dokázal zajistit vskutku dobrou čitelnost i ve chvílích, kdy starší modely Watch již čitelné nebyly.

Vysoký jas displeje se přitom nehodí jen pro zlepšení čitelnosti displeje. Pokud totiž například čas od času využíváte svítilnu, počítejte s tím, že díky 1000 nitům navíc oproti předešlé generaci bude světla, které displej vašich Apple Watch Ultra vydá, skutečně citelně víc a díky tomu tedy zvládnete své okolí osvětlit opět o něco lépe. Zkrátka a dobře, svítilna z displeje Apple Watch už není jen jakási nouzovka, ale konečně pomocník, kterého lze skutečně brát vážně.

Výdrž beze změny

Dost ale bylo chvály, je opět čas na trochu té kritiky. Přijde mi totiž docela škoda, že když už se Apple rozhodne nasadit do hodinek výkonnější čip, zaměří se u něj jen na výkon a nikoliv na energetickou úspornost, díky které by hodinky vydržely alespoň o jednotky hodin déle. Apple Watch Ultra 2 sice vydrží dle slov Applu až 36 hodin na jedno nabití při standardním používání a až 72 hodin v režimu nízké spotřeby, v reálu se pak dostanete někam mezi tyto hodnoty – tedy alespoň v mém případě, kdy hodinky využívám na příjem notifikací, zaznamenávání aktivity, ovládání chytré domácnost a zkrátka běžné činnosti, které nejsou nějak přehnaně náročné na baterii. Háček je však v tom, že na chlup stejně mi vydržela i první generace Apple Watch Ultra, což je zkrátka škoda. Ne, že by to bylo málo, ale zrovna u hodinek, které prezentuje Apple jakožto perfektní parťáky pro nejnáročnější uživatele libující si v extrémních, leckdy vytrvalostních sportech, kde hraje výdrž baterky důležitou roli, je dle mého každá hodina navíc k dobru velmi důležitá. A je proto škoda, že když už tu byla možnost se opět posunout kupředu – i kdyby jen kvůli procesoru -, bylo by to zkrátka příjemné. Takto ale budeme muset čekat opět na další rok.

watchOS 10 jim (možná až moc) sluší

Přestože jsou Apple Watch Ultra 2 na jednu stranu velmi blízké své předešlé generaci z loňského roku, na druhou stranu jsou jí i velmi vzdálené – tedy minimálně ve smyslu jakéhosi prvotního dojmu, který z nich budete mít. Je nicméně nutno jedním dechem přiznat, že tuto věc si Apple zajistil nikoliv kvalitou hodinek jako takových, jako spíš operačním systémem, který pro ně připravil. Letošní generace systému watchOS je totiž jedním slovem skvělá a přestože přináší vlastně jen facelift řady prvků, hodinky díky tomu působí skutečně modernějším, vyspělejším a lepším dojmem. Otřepané fráze Applu u tom, že Apple Watch jsou vlastně vaším počítačem na zápěstí díky vizuálnímu pojetí watchOS 10 nabývají rázem nový rozměr, což nelze vnímat jinak než pozitivně. Například widgetové centrum působí opravdu parádně a když si člověk na velkém displeji modelu Ultra spustí například aplikaci Počasí, která vypadá takřka stejně jako na iPhonu, vnímá tyto hodinky zkrátka jinak.

A právě v tomto vnímání a tedy i pomyslném prvním dojmu se Apple Watch Ultra 1 a 2 při vstupu na trh extrémně liší. Loni totiž byly Apple Watch Ultra „jen“ těmi odolnějšími Apple Watch, které jsou schopné lákat na zajímavé technické specifikace v kombinaci s neotřelým designem, avšak které běží stále na okoukaném watchOS, který pro ně může být v lecčem limitem. Letos tu sice máme hardwarově poměrně nezajímavý model, který se meziročně příliš neposunul, ale je to právě watchOS 10, který z něj dělá kousek, jenž na zápěstí dokáže zaujmout. A je jen a jen na vás, zda Applu na tento háček v podobě skvělého prvního dojmu skočíte, nebo se v klidu vydýcháte, uvědomíte si kompatibilitu watchOS 10 se staršími modely a začnete Apple Watch Ultra 2 vnímat tak, jak je třeba – tedy jako model s hrstkou novinek oproti předešlé generaci.

Když už mluvíme o watchOS 10, byla by chyba jej jen chválit. V souvislosti s Apple Watch Ultra 2 a potažmo i Series 9 si totiž jednu výtku rozhodně zaslouží. Při představení těchto modelů lákal Apple primárně na tři novinky – konkrétně pak rychlejší čip, jasnější displej a nové gesto pro ovládání spočívající ve dvojitém sevření prstů. Háček je však v tom, že právě toto gesto zatím není k dispozici a podle Applu bude „až“ někdy v říjnu ve watchOS 10.1. Nepřijde vám to divné? Mně osobně upřímně ano. Čekat na jednu ze tří největších novinek letošních Apple Watch do dalšího majoritního softwarového updatu se mi totiž tak nějak nechce a moc nechápu, že zrovna takovouto maličkost nedokázal Apple dotáhnout ke zdárnému konci zavčas.

Resumé

Přiznám se, že po pár dnech s Apple Watch Ultra 2 na ruce z nich mám stejně rozporuplné pocity, jako když jsem je na ruku nasazoval v pátek krátce po startu jejich prodejů. Ano, jedná se o super hodinky, které vás dokáží po pracovní, sportovní i osobní stránce posunout díky svým funkcím dál. Notifikace, monitoring zdraví či aktivity a vlastně vůbec vše, co vás napadne zde funguje opravdu bravurně. Přesto se však tak nějak nedokážu ubránit pocitu, že je to tak nějak málo. Apple Watch Ultra 2 jsou totiž na můj vkus až moc blízké své předešlé generaci, že se mi o nich skoro ani nechce mluvit jakožto o něčem, na co jsme rok čekali. Jasně, lepší svižnost systému v kombinaci s vyšším jasem displeje určitě potěší, stejně jako mě baví watchOS 10, ale ruku na srdce – když odečtu watchOS 10, není to zkrátka až moc málo? A co víc – až moc málo i na samotný Apple?

Upřímně, na tyto otázky si musí odpovědět každý z vás sám, protože každý z nás má jiné preference a zatímco někomu se upgrady mohou zdát nepodstatné, jiný je bude považovat za malou revoluci. Nebojím se však říci, že přecházet z 1. generace těchto hodinek na mnou recenzovanou 2. generaci je holé šílenství a naprosto vyhozené peníze. Apple Watch zkrátka stále nejsou tím produktem, který má smysl rok co rok vyměnit. Pokud však Apple Watch Ultra nevlastníte a rádi byste si je pořídili ať už coby majitelé klasických Apple Watch Series, nebo jablečnými hodinkami doposud neposkvrnění uživatelé, pak zde není naopak nad čím přemýšlet. Díky nasazení velmi atraktivní ceny, která je o dobré 2000 Kč nižší než tomu bylo loni u první generace, prakticky nedává smysl nic jiného než model Ultra 2 před jeho první generací upřednostnit. Proč? Protože za příplatek pohybující se kolem 3000 Kč (Apple Watch Ultra 1 se nyní prodávají kolem 20 000 Kč) zkrátka dostanete to nejlepší, co Apple na poli chytrých hodinek v tuto chvíli umí.

