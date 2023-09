Apple Watch Ultra 2 a moje první dojmy

Před pár desítkami minut jsem kromě Apple Watch Series 9 rozbalil i Apple Watch Ultra 2 a jelikož si s nimi již nějakou chvíli hraju, je na čase vás nyní seznámit s tím, jaké hodinky po chvíli testování působí. Hned na úvod nicméně předjímám, že pokud čekáte na skrytý wow efekt, ten tu čekáte marně.

Designově jsou nové Apple Watch Ultra na chlup stejné jako loňské modely, což je dle mého popravdě dost škoda. Ne, že bych vyloženě potřeboval měnit jejich design, ale když už dělá Apple iPhony 15 Pro v různých odstínech titanu, moc mi nedává smysl, že si člověk stejnou barvu nemůže dopřát i zde. Ano, chápu, že přírodní titan je ve výsledku tou nejodolnější verzí z hlediska poškrábání a tak podobně, ale věřím, že by leckdo byl nějaký ten šrám na těle hodinek odpustit, pokud by tedy byly v barvě, kterou si vysnil. V mém případě to byla tmavá verze. Abych však jen nekritizoval, verze alpského tahu, která mi došla spolu s hodinkami, se mi opravdu líbí a to jak designově, tak i z hlediska jeho nulové uhlíkové stopy.

Apple Watch Ultra 2 se dočkaly tří dle Applu zásadních novinek, přičemž vy jakožto uživatel si můžete nyní zatím vyzkoušet jen dvě. Gesto dvojího tapnutí prsty totiž dorazí na hodinky oficiálně až s watchOS 10.1, takže na testování zbývá „jen“ rychlejší čip a o 1000 nitů mezigeneračně vyšší jas. Obě tyto novinky nicméně musím takto „na první dobrou“ mírně pochválit. Výkonnější čip je totiž opravdu trochu znát na svižnosti hodinek jak z hlediska spouštění aplikací, tak jejich celkové svižnosti. Maximální jas 3000 nitů, což je mimochodem doposud nejvyšší hodnota u displeje použitého v Apple produktech, pak dělá čitelnost displeje pod intenzivním světlem opravdu lepší, stejně jako je lepší svítilna. Když však budu upřímný, neřekl bych, že jsou tyto dvě vylepšení něčím, co člověka vlastnícího Apple Watch Ultra 1. generace přiměje k přechodu. Ale uvidíme, zda po pár dnech testování nezměním názor.

