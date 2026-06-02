Apple může na WWDC 2026 odhalit iPhone Ultra. Prozradí ho nové SDK

To, že se WWDC každoročně točí zejména kolem softwaru, neznamená, že bychom zde neměli možnost vidět zásadní novinky týkající se hardwaru. Bylo to právě WWDC, kde Apple představil Vision Pro, a bylo to právě WWDC, kde Apple de facto ukázal iPhone X. A právě stejný scénář jako v případě iPhonu X se může letos odehrát i s iPhonem Ultra. Apple potřebuje mít na podzim nachystané tisíce aplikací, které budou dostupné v rozlišení pro nový skládací displej a které budou schopné využít jak vnější, tak i vnitřní displej očekávaného iPhonu Ultra. Právě z tohoto důvodu bude muset uvolnit SDK, které prozradí minimálně to nejdůležitější, tedy rozlišení displeje.
Díky tomu, že víme téměř přesně, jakou hustotu pixelů bude muset Apple použít, aby dodržel Retina rozlišení, dokážeme pak již celkem jednoduše spočítat i fyzickou velikost displeje. Je také možné, že Apple přímo ukáže alespoň nějaký předprodukční model iPhonu Ultra, respektive jeho rendery, tak jak to udělal v minulosti například s Macem Pro, který se začal prodávat až rok po svém představení. Pokud by Apple neuvolnil SDK již nyní, dočkali bychom se situace, kdy bychom museli čekat na rozšíření aplikací až poté, co bude samotný produkt k dispozici, a to věřím, že Apple nechce riskovat. Samozřejmě vybraní vývojáři mají vždy přednost a získávají informace o novinkách dopředu, ovšem bavíme se skutečně jen o malém množství těch největších vývojářů na světě, nikoliv o desítkách tisíc aplikací, které budou uživatelé chtít mít k dispozici v den vydání nového iPhonu.
Samozřejmě WWDC se bude točit hlavně kolem software a to zejména integrace AI do systémů macOS 27, iOS 27, iPadOS 27 nebo watchOS 27. Dočkáme se zcela přepracované Siri, která integruje více umělé inteligence a dostane přístup k ovládání prakticky celého systému. Pokud jsou úniky informací přesné, mohlo by se stát, že se stane dosud největším krokem Applu v oblasti umělé inteligence, který posune Siri za hranice základních příkazů a promění Apple Intelligence v chytřejší vrstvu napříč každodenními aplikacemi, soukromím, automatizací, fotografiemi a vyhledáváním. To, co si pro nás Apple připravil se dozvíme na WWDC 2026 již 8. 6. 2026.