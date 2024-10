Pojďte se s námi podívat do Apple Parku, takto nás uvítal sám Tim Cook

I když si říkám, že jsem toho zažil opravdu hodně a byl jsem na spoustě úžasných míst, jsou jen dvě místa, na kterých jsem byl a měl jsme pocit, že nejsou skutečná. Možná si budete myslet, že jsem blázen, ale když letíte vrtulníkem nebo jedete lanovkou okolo Mont Blancu, vidíte pod sebou expedice připravující se na výstup, vidíte rozložené stany a vše, co znáte jen z filmů, pokud nejste profesionální horolezci. Bylo to poprvé, co jsme měl pocit, jako bych byl ve filmu a v Apple Parku se tento pocit nejen zopakoval, ale byl ještě mnohem mocnější.

Apple Park je jednak místo, kam se nelze dostat bez toho, aniž by vás Apple pozval, už to z něj dělá něco zcela výjimečného. Samotná budova, kterou sám Apple označuje jako Apple Park Ring je zkrátka ohromující architektonické dílo. Aby toho nebylo málo, jedná se o jedno z mála míst v Cupertinu, respektive v celé Kalifornii, kde máte pocit, že jste se ocitli na zcela jiném kontinentu, protože díky všudypřítomné zeleni a terénu upravenému tak, aby přes něj neustále proudil vzduch, se zkrátka ocitnete na místě, které má úplně jiné klima než zbytek Kalifornie.

Když spojíte vše dohromady, cítíte se zde skutečně jako ve filmu a je to zážitek na celý život. Apple má navíc vše dokonale načasované, k čemuž se ještě dostneme. Samotná budova je neskutečné dílo. Kdybyste jí chtěli projít celou dokola, ujdete 1,6 kilometru, přesně tolik totiž měří onen legendární kruh. I přes extrémní velikost je v podstatě vše tvořeno pouze kovem, betonem, dřevem a sklem. Jiné materiály zde budete hledat velmi těžko. Zajímavé je, že všechny stěny v budově mají speciální povrch, který pohlcuje hluk a je pravda, že zde slyšíte skutečně jen hlasy těch, kteří jsou od vás vzdáleni pár desítek centimetrů, slyšet něco jako je například klapání podpatků je nemožné. Celý kruh je samozřejmě propojený a lze jej obejít. Pod ním jsou pak parkovací místa pro zaměstnance, kterých zde aktuálně pracuje 12 000.

Budova je zcela soběstačná a nepotřebuje být připojena k žádné síti, ať už se bavíme o elektrické nebo vodovodní. Celou střechu pokrývá 22 000 solárních panelů, které generují více energie, než Apple Park potřebuje pro svůj provoz. A ačkoli to, co nyní napíšu, bude znít jako ze sci-fi filmu, je to přesně to, co nám bylo při prohlídce Parku řečeno. Když prší, stéká voda ze střechy do vnitřní i vnější části kruhu, kde je vytvořen umělý příkop, jenž je tvořen různými druhy písků, kamenů a dalších substrátů, které přirozeně, bez použití jakékoli chemie filtrují dešťovou vodu, jenž pak Apple Park používá.

Další zajímavostí je, že celá kavárna, respektive jídelna Caffé Macs, která je součástí budovy a můžete ji vidět v galerii, má největší skleněné dveře na světě. Vše, co vidíte otevřené, lze zavřít pomocí obrovských dveří, které se zavírají 8 minut. Kavárna, respektive jídelna pro zaměstnance má tyto dveře většinou otevřené, ovšem v případě nepříznivého počasí se zavírají. Jedná se o největší skleněné dveře na světě a celý mechanismus včetně skla musel projít speciálním procesem výroby, který byl navržen přímo na vytvoření těchto dveří. Ostatně, Apple má příběh i ke sklu samotnému, respektive k písku, ze kterého se sklo pro Apple Park vyrábělo. Písek pro výrobu skla pochází z různý částí světa jako je například Řecko, pouště v USA a tak dále. Pro výrobu pevného skla, se kterým je možné pracovat pro vytvoření obrovských oken, která tvoří Apple Park, bylo nutné najít ideální směs písků, ze kterých se sklo vyrábělo. I tento proces nám Apple ukázal a to včetně vzorků skla, které se postupně zlepšovali až k výsledku, ze kterého je tvořen Apple Park.

Celý Apple Park tvoří uzavřený areál, ve kterém se kromě hlavní budovy, kterou Apple označuje jako Apple Park Ring, nachází také řada dalších menších budov, kde je například posilovna a wellness pro zaměstnance. Nedílnou součástí celého Apple Parku je pak také divadlo Steva Jobse, což je věc, ve které se každému milovníkovi Applu nahrnou slzy do očí. Právě tady totiž Apple ukazuje své nejnovější produkty a my byli u toho, když nám zde jako prvním lidem na světě ukázal naživo Apple Vision Pro. Samotné divadlo je tvořeno betonem, kovem a sklem a najdete v něm v podstatě dvě kruhové místnosti pro prezentaci produktů a také samotné divadlo, které je ukryté pod zemí a vypadá jako běžná divadla.

Nebyl by to Apple, kdyby si pro nás na závěr nepřipravil něco magického, něco, co nejde vyfotit a jen těžko se mi to bude popisovat. Divadlo Steva Jobse je poměrně vzdálené od samotné budovy Apple Park Ring. Apple ukázku Vision Pro načasoval na moment, kdy byl nad Kalifornií západ slunce a poté co, jsme vyšli z divadla, jsme mohli spatřit jedinečný pohled na hlavní budovu Apple Parku, která je odsud nejen že vidět téměř celá, ale je zde něco, co nejde vyfotit. Mezi hlavní budovou a divadlem jsou totiž různé druhy tráv, které se pohybují ve větru a díky paprskům zapadajícího slunce, které na ně dopadají, okolo sebe vytváří takovou zlatou auru, díky které si připadáte jak ve filmu. Skutečně máte pocit, že sledujete nový díl Avatara a že to, co se před vámi odehrává, není skutečné. Apple zkrátka umí udělat i ty nejmenší detaily, jako je načasování momentu, kdy vyjdete z divadla tak, aby byly jedinečné. Jsem rád, že jsem měl možnost vše vidět a zažít jeden z výjimečných dnů, na které budu vzpomínat zřejmě navždy a velké díky patří Applu.