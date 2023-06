Apple si i letos připravil pro všechny účastníky WWDC 2023 malou pozornost, která každého potěšila. I my jsme se akreditovali na akci již dnes v neděli místního času v 15:00 a tak se s vámi můžeme podělit o to, co jsme od Applu dostali a to navíc přímo v starém sídle Applu v Infinity Loop!