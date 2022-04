Apple měl lhát o grafickém výkonu M1 Ultra, lidé však graf pouze špatně pochopili

Před několika týdny se konala letošní první konference od Applu, na které jsme se dočkali představení několika nových produktů. Bezesporu nejzajímavějším produktem této konference se stal nový Mac Studio, doposud nejvýkonnější jablečný počítač, se kterým kdy kalifornský gigant přišel. Obrovský výkon může poskytnout nejnovější čip M1 Ultra, který Apple prostě a jednoduše vytvořil spojením dvou čipů M1 Max do jednoho. V maximální konfiguraci je tak výsledkem Mac Studio s až 20jádrovým CPU a 64jádrovým GPU, společně s až 128 GB jednotné paměti.

Jak už to tak při představování nových jablečných produktů bývá, tak se Apple snaží je ukázat v co možná nejlepší světle – a ještě aby ne. Součástí prezentace tak byly například možnosti využití v reálném světě, nejvíce nám toho ale samozřejmě řekly oficiální specifikace a grafy, ve kterých Apple porovnával M1 Ultra s konkurenčními procesory. Jeden graf však prakticky ihned po skončení prezentace vzbudil obrovské debaty. Konkrétně se jednalo o graf, ve kterém měl Apple srovnávat grafický výkon M1 Ultra s „nejvýkonnější diskrétní GPU“, což v tomto případě byla nadupaná grafická karta Nvidia GeForce RTX 3090. Tento graf si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem.

A ptáte se, z jakého důvodu se začal přesně tento graf všude možně řešit? Pokud se na něj podíváte zcela obyčejně, tak se na první pohled může zdát, že čip M1 Ultra ve výkonu kartu RTX 3090 jednoduše překonal, a to dokonce s využitím o 200 W menšího výkonu. Abychom to uvedli na pravou míru, tak M1 Ultra má maximální spotřebu okolo 215 W, zatímco RTX 3090 okolo 350 W. Avšak když se na výše uvedený graf podíváte znovu, tak zjistíte, že křivka RTX 3090 byla utnuta zhruba ve 320 W, takže této kartě chybělo zhruba 30 W k tomu, aby se výkon dostal ještě o kus dál a překonal M1 Ultra. Mnoho lidí tak uvedlo, že Apple v rámci tohoto grafu jednoduše lže, popřípadě že je zavádějící.

Abych se přiznal, tak jsem samozřejmě tuto „aféru“ sledoval a upřímně tomuto rozhořčení jednoduše nerozumím. Ano, kdyby Apple dodal 30 W pro RTX 3090, tak by se nejspíše křivka výkonnostně přehoupla přes M1 Ultra. Apple ale tímto grafem nepoukazoval na maximální výkon, nýbrž na to, jaký výkon GPU je uživatel schopen z M1 Ultra dostat v závislosti na spotřebu, což se mu dle mého jednoduše podařilo. Graf má navíc obrovský název Výkon GPU vs. spotřeba, jednotlivé osy jsou taktéž přesně popsané, takže úplně nechápu, proč si někdo stěžuje, že bylo RTX 3090 odepřeno oněch 30 W navíc, když graf nepoukazuje na srovnání výkonu, ale na srovnání toho, kolik výkonu jste schopni dostat za určitou spotřebu.

Takto správně lze tedy z grafu vyčíst, že při „výkonu na jeden watt“ čip M1 Ultra grafickou kartu RTX 3090 naprosto válcuje, a že dokáže přibližně stejný výkon dosáhnout při využití zhruba 200 W méně. A i kdyby to nebyl rozdíl 200 W, ale například 150 W, tak se pořád nejedná o něco zanedbatelného. Ano, RTX 3090, včetně nové RTX 3090 Ti, je oproti M1 Ultra výkonnější, ale má prakticky dvakrát větší spotřebu, což se za rok rozhodně projeví na účtu za elektřinu. Znovu ale opakuji, že tento graf neporovnává maximální výkon, ale poukazuje na to, že je M1 Ultra schopen dosáhnout podobného výkon jako RTX 3090, avšak při využití o zhruba 200 W méně. Rozhodně ho tak za lživý nebo zavádějící nepovažuji… a ruku na srdce – myslíte si, že by měl Apple v tomto případě potřebu graf schválně upravit ke svému prospěchu? Vzhledem k výsledkům to nemá zapotřebí.