Jablíčkáři volají po iPhonu 17 Ultra! Většina z nich si za něj i ráda připlatí

V předešlých týdnech prolétly fanouškovským světem Applu velmi zajímavé informace údajně poodhalující plány Applu pro příští rok. Chystat se dle nich má nová prémiová verze iPhonu, která by měla být z hlediska technologického průlomu na poli smartphonů srovnatelná s iPhonem X z roku 2017. A jak ukázala nedávná anketa portálu 9to5mac, jablíčkáři tento model nejenže chtějí, ale navíc nemají problém si za něj i připlatit nemalé sumy!

Ankety se zúčastnilo celkem 6340 jablíčkářů, kteří měli možnost hlasovat ohledně ceny, kterou by za telefon byli ochotni zaplatit, přičemž k dispozici samozřejmě měli i volbu za iPhone 17 Ultra nepřiplácen. A jak ukázaly výsledky ankety, dobré dvě třetiny dotázaných nemají problém za iPhone 17 Ultra zaplatit víc než tomu je nyní. Téměř třetina dotázaných nemá problém za iPhone 17 Ultra zaplatit 1350 dolarů, 20 % dotázaných za něj klidně zaplatí i 1500 dolarů, téměř 5 % dotázaných by akceptovalo 1750 dolarů, více než 3 % dotázaných 2000 dolarů a více než 4,5 % dotázaných by klidně zaplatilo i přes 2000 dolarů. Zájem o ultraprémiový iPhone tedy evidentně je a to i v případě, že by jej Apple skokově zdražil. Tedy, alespoň podle ankety. Jaká by byla realita po představení můžeme samozřejmě jen hádat.

Podle dřívějších informací by měl iPhone 17 Ultra či Slim nabízet 6,55“ displej, zbrusu nový design s úzkým hliníkovým šasi, výrazně menší Dynamic Island, přepracovaný a citelně vylepšený zadní fotomodul i přední fotoaparát, čip A19 Pro a řadu dalších věcí, které mají posunout úroveň nejen iPhonů, ale celého světa smartphonů na další metu. Zda se tak stane či nikoliv sice ukáže až čas, nicméně vzhledem k tomu, že jsme tyto zvěsti slyšeli již od celé řady leakerů, zdá se pravděpodobnost představení podobného modelu poměrně vysoká. A co vy, šli byste do iPhonu 17 Ultra i za cenu jeho zdražení?