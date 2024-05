iPhone 17 Slim: Přesná velikost displeje záhadného iPhonu pro příští rok odhalena!

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple chystá v příštím roce rozloučit s iPhonem Plus a na jeho místě začne prodávat zbrusu nový model s názvem iPhone 17 Slim. Pro ten byl pak předpovídán 6,6“ displej a technické specifikace shodné s těmi, které má nabídnout i základní iPhone 17. Jak je však u Applu známo, úhlopříčky svých produktů rád zaokrouhluje na jedno desetinné místo a tak bylo víceméně jasné, že přesně 6,6“ displej iPhone 17 Slim nedostane. Jeho přesná úhlopříčka je však již nyní venku.

S upřesňujícími informacemi ohledně zbrusu nového iPhonu přišel nyní displejový analytik Ross Young, který jako první o iPhonu Slim promluvil i včera. Ten nyní tvrdí, že u něj Apple počítá konkrétně s 6,55“ displejem. Měl by tedy být o něco větší než iPhone 11 Pro Max s jeho 6,46“, avšak menší než iPhone 12 Pro Max a novější s jejich 6,68“, respektive 6,69“ v případě iPhonů 15 Pro Max a 14 Pro Max. Právě s ohledem na úhlopříčku se tak dá s trochou nadsázky říci, že se iPhone 17 Slim minimálně podle úhlopříčky jeví jen jako přejmenovaný iPhone Plus a bude proto velmi zajímavé vidět, co si pro něj Apple připraví „navíc“, aby s ním narozdíl od řady Plus zaujal.