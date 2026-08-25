Nový iPad mini je za dveřmi. Dostane OLED, lepší zvuk i vyšší odolnost

Apple má podle všeho na letošní podzim připravenou další poměrně zajímavou novinku. Nová generace iPad mini by totiž měla dorazit nejpozději do konce října a tentokrát už nepůjde jen o běžnou mezigenerační aktualizaci, na kterou jsme byli zvyklí v předešlých letech. Největší změnou totiž bude OLED displej, který iPad mini konečně posune mezi zařízení Apple s výrazně kvalitnější zobrazovací technologií. Informaci přinesl Mark Gurman z Bloombergu.
Současný iPad mini totiž Apple představil v říjnu 2024 a stále používá LCD panel. Pokud tedy kalifornský gigant skutečně uvede novinku do konce letošního října, mezi generacemi uplynou zhruba dva roky a právě přechod na OLED bude podle mě důvodem, proč může mít smysl na novou generaci čekat.
OLED konečně dorazí i do malého iPad
Apple už OLED displeje u iPadů používá. Konkrétně jej dostal iPad Pro v roce 2024, zatímco iPad Air, základní iPad a právě iPad mini stále spoléhají na LCD. U OLED je přitom největší výhodou především kontrast. Jednotlivé pixely se mohou úplně vypnout, takže černá je skutečně černá a obraz může působit výrazně lépe například při sledování filmů nebo fotografií. OLED zároveň nabídne sytější barvy a obecně působivější obraz.
Nevýhodou je samozřejmě cena. OLED panely jsou dražší než LCD, takže nový iPad mini může mít vyšší základní cenu než současný model. A právě to je podle mě jedna z věcí, na kterou si budou muset zájemci dát pozor. Faktem ale je, že vyšší cenu lze očekávat tak jako tak vzhledem k tomu, že Apple nedávno kvůli dražším paměťovým čipům zdražil své produkty po celém světě bez ohledu na jejich stáří. S trochou nadsázky se tak dá říci, že vyšší cena bude nyní u iPadu mini lépe obhajitelná.
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Dostane výkonnější čip
Další důležitou změnou bude procesor. Současný iPad mini pohání A17 Pro, který Apple použil také v iPhone 15 Pro. Nová generace by podle dosavadních informací mohla dostat A19 Pro, případně ještě novější A20. Přesný čip zatím potvrzený není, výkon by se ale měl posunout poměrně výrazně. To bude důležité nejen kvůli běžnému používání, ale také kvůli Apple Intelligence, která bude postupně stále více závislá na výkonu zařízení.
Lepší reproduktory a vyšší odolnost
Apple má podle dřívějších informací zapracovat také na reproduktorech. Nový iPad mini by měl dostat přepracovaný systém reproduktorů, což je u takto malého zařízení poměrně příjemná zpráva. Ještě zajímavější je pak zvýšení odolnosti proti vodě. Konkrétní stupeň krytí zatím není známý, ale Apple má podle dostupných informací pracovat na tom, aby nový iPad mini lépe zvládal kontakt s vodou. U zařízení, které člověk často používá na cestách nebo třeba v kuchyni, mi to přijde jako docela praktická změna.
Naopak žádnou velkou designovou revoluci zatím očekávat nemůžeme. Současný iPad mini už má moderní konstrukci s tenkými rámečky a Touch ID v horním tlačítku, takže není příliš důvod ji zásadně překopávat. Novinka tak bude pravděpodobně vypadat velmi podobně jako současný model, přičemž největší změny se odehrají uvnitř a především v displeji.
Apple by měl nový iPad mini uvést na trh nejpozději do konce října. Přesné datum představení zatím známé není, takže není jasné, zda jej Apple ukáže samostatně, nebo společně s dalšími podzimními Macy a produkty. Osobně jsem na něj docela zvědavý. iPad mini mi totiž dlouhodobě přijde jako jeden z nejzajímavějších iPad, protože nabízí něco, co žádný jiný model v nabídce Apple nemá – opravdu kompaktní rozměry při zachování plnohodnotného systému. Pokud k tomu Apple konečně přidá OLED a výrazně výkonnější čip, může být nový iPad mini hodně povedený upgrade.