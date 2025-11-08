Recenze iPad Pro M5: Nejlepší tablet na světě, který však není pro každého

Když Apple zhruba v polovině října světu skrze tiskovou zprávu představil novou generaci svých nejvýkonnějších tabletů, nikoho nenechal na pochybách, že to chce být právě on, kdo bude i nadále ovládat trůn pro krále trhu s tablety. Novinek a vylepšení sice nové iPady Pro (2025) přináší jen málo, nicméně i to pomyslné málo je úžasnou demonstrací toho, na jak neuvěřitelnou úroveň lze tato zařízení vůbec dostat. Vždyť vzhledem k velmi výkonnému čipu M5, který se ve vyšších konfiguracích váže s 16GB operační pamětí, je tento velmi tenký tablet výkonnostně lepší než většina základních Maců, potažmo i jiných počítačů. A protože jsem měl možnost s novinkou strávit opravdu intenzivně poslední dva týdny, je nyní nejvyšší čas na hodnocení.
Je stejný, ale vadí to vlastně někomu?
Jak už jsem psal v úvodu, Apple se u iPadu Pro M5 rozhodl vylepšit docela málo. Upgrady se totiž omezily vlastně jen na nasazení nového čipu M5, vlastní 5G modem C1X doplněný o N1 čip zajišťující WiFi 7, Bluetooth 6 a Thread a rychlejší interní paměť, nicméně ono to ve výsledku stačí. Poměrně zásadní proměnou totiž prošel tento tablet teprve u loňské generace, která dorazila jednak se zásadně zúženým tělem a co víc, s OLED displejem. A musím říci, že tato kombince musí chutnat každému fanouškovi technologií.
Mnou testovaný 11“ model disponuje tloušťkou 5,3 mm, která vás bude extrémně bavit pokaždé, když tablet uchopíte do rukou. Tenkost tohoto zařízení je zkrátka neuvěřitelná a člověka nutí minimálně v prvních dnech tablet neustále různě naklánět, aby se jeho tenkou siluetou pokochal. Troufnu si navíc říci, že i hmotnost 446 gramů je u takto relativně velkého zařízení opravdu nízká a tvarově vás tedy bude tablet skutečně nejenže bavit, ale i fascinovat. Minimálně na mě tak opravdu působil a to po celou dobu testu. Když si totiž člověk uvědomí, jaká „železa“ v podobné cenové kategorii tu s námi byla jen relativně nedávno, je podobný technologický pokrok skoro až k neuvěření.
Slova chvály si ale zaslouží i displej, který je zkrátka fenomenální. Jedná se o Tandem OLED displej typu Ultra Retina XDR s rozlišením 2420 x 1668 pixelů při jemnosti 264 pixelů na palec. Maximální jas je pak u HDR obsahu až 1600 nitů, standardně pak 1000 nitů. Volitelně si pak můžete displej nakonfigurovat s nanotexturou, která snižuje odlesky a chová se tak de facto jako vylepšení antireflexní vrstva. Já měl sice k dispozici jen klasický lesklý displej, nicméně přijde mi, že i ten zvládal s odlesky pracovat poměrně slušně a v kombinaci s maximálním jasem byl čitelný i pod ostrým umělým světem. Nicméně uznávám, že jas mohl být určitě mezigeneračně vylepšen, když se jej Applu daří vylepšovat co chvíli i u Apple Watch či iPhonů.
Face ID vidí široko a daleko
V souvislosti s displejem se pak sluší napsat i pár řádků o Face ID, které je samozřejmě umístěno na displejové straně zařízení – přesněji pak v rámečku v jedné z jeho delších stran. V souvislosti s ním mě docela překvapilo, jak široký pozorovací úhel tato autentizační technologie má. Oproti iPhonu vás totiž dokáže zaznamenat jednak z většího úhlu a řekl bych, že i více z dálky. Respektive, minimálně mě Face ID na iPadu „bralo“ oproti Face ID na iPhonu lépe, protože jsem byl schopen iPad odemykat či na něm něco potvrzovat i v situacích, kdy ležel na stole a já se k němu jen mírně nahnul, což iPhonu zpravidla nestačilo.
Jas, který se zasekl na stejné (avšak rozhodně dostačující) úrovni je ale za mě i jedinou drobnou výtkou, kterou lze k displeji mít. Protože vše ostatní v čele s podáním barev, kontrastem či pozorovacími úhly je prostě fantastické a nebojím se říci, že leckdy viditelně lepší než na iPhonech. Živost barev a celková hloubka obrazu, kterou je iPad Pro schopen nabídnout, je prostě fenomenální, a co je za mě naprosto zásadní, tyto schopnosti oceníte prakticky u všeho. Protože i pouhé črtání v Poznámkách, sledování Apple TV nebo prohlížení vašich fotek a videí ve fotogalerii je díky tomu velice příjemné a podmanivé.
Beze změny zůstala mezigeneračně i zvuková složka, která je však za mě osobně také na velmi dobré úrovni. K dispozici je příjemně znějící čtyř-reproduktorová soustava, která na poměry toho, co čeho jí Apple nasoukal, dokáže zabodovat jak při sledování filmů, tak i při přehrávání hudby. Jasně, pro audiofily a jim podobné uživatele samozřejmě poslech reproduktorů úplně rajskou hudbou nebude, nicméně v porovnání se základními iPady je rozdíl opravdu znatelný a ani iPad Air se moc nechytá.
Jediné, co mi v souvislosti s novou generací iPadu Pro M5 přijde tak trochu škoda, je to, že Apple rezignoval na vylepšení foťáku. Jasně, moc dobře vím, že zrovna iPad není zařízení, na které by člověk potřeboval dennodenně fotit, ale na druhou stranu si říkám, že když už tu zadní foťák je, bylo by fajn, aby byl co možná nejvyužitelnější – tím spíš u zařízení v této cenové kategorii. Zde jsme se ale dočkali opět jen 12MPx širokoúhlého fotoaparátu se clonou f/1,8, který sice zvládne zachytit fotky docela slušně, nicméně když jeho fotoschopnosti porovnáte i s několik let starými iPhony, prostě se na ně nechytá. Třeba množství šumu, které se ve snímcích objevuje, je na můj vkus už tak nějak příliš a Pro zařízení to prostě nesluší. Tak snad za rok.
Tělem list papíru, výkonem nefalšovaný počítač
Zcela otevřeně musím přiznat, že nejsem člověk, který by byl schopnosti iPadu Pro schopen vytěžit na maximum a to jednak proto, že je moje práce z hlediska využívání softwaru docela jednoduchá a jednak i nenáročná na výkon. Přesto jsem byl extrémně zvědavý na to, jak moc dobré toto zařízení vlastně coby potenciální náhrada právě za Mac. Apple totiž iPady v posledních letech rád prezentuje coby alternativu k Macům, což je myšlenka, která se mi sice líbí, ale kterou jsem si zároveň donedávna nedokázal moc představit kvůli omezenosti iPadOS. Možnost otestovat iPad Pro M5 tak pro mě bylo zároveň skvělou možností po nějakém čase opět zkusit nahradit můj MacBook právě iPadem coby hlavní pracovní stanicí a vyzkoušet si, zda by to šlo.
A musím říci, že s trochou tréninku by to asi i šlo! iPadOS totiž ušel za poslední roky opravdu velký kus cesty a nyní je díky tomu podstatně blíž macOS než tomu bylo před lety, kdy se jej Apple rozhodl vytvořit coby samostatnou OS odnož pro iPady. Třeba práce s okny je tak už nyní na opravdu dobré úrovni, která je takřka totožná s Macy a to třeba i díky využívání stejných ikon pro maximalizaci, minimalizaci či ukončení okna, které známe právě z macOS. Stejně tak v iPadOS u jednotlivých aplikací nechybí ve stavovém řádku možnosti pro jednotlivé aplikace (tedy Soubor, Úpravy, Přidat, Zobrazení,..), díky čemuž si tak člověk připadá leckdy skutečně tak, jak když pracuje na Macu.
Já používal iPad Pro M5 v kombinaci se 32“ 4K displejem, který jsem měl k tabletu připojen přes USB-C a který jsem používal jakožto jeho rozšířenou pracovní plochu, na kterou jsem si přetahoval jednotlivá okna aplikací a následně v nich pracoval. Na velké ploše jsem tak měl otevřeno zpravidla několik oken Safari, kdy v každém jsem měl spuštěno ještě několik dalších záložek, dále mi běžel Mail, Messenger a WhatsApp, Pages a nárazově pak Excel, Soubory či náhled. A výsledek? Vše šlapalo naprosto bravurně, bez jakéhokoliv záseku a leckdy i citelně rychleji než na mém pracovním MacBooku Air M3.
Abyste však byli s iPadem jakožto pracovní stanicí spokojeni, je třeba přijmout jeho pravidla hry, respektive pak pravidla hry systému iPadOS. Ta jsou sice dost podobná těm, která vám diktuje macOS, v lecčem se však rozchází a právě tyto odlišnosti vám nemusí chutnat stejně jako nechutnají mě. Osobně jsem třeba notorický ukládač souborů na plochu, ze které k nim mám následně rychlý přístup a mohu s nimi tedy i rychle pracovat – například je nahrát do článku, poslat jako příloho v mailu a tak podobně. Podpora ukládání souborů na plochu ale u iPadOS zatím chybí a vy tak musíte počítat s tím, že se věci ukládají buď do Souborů, případně do Fotek a vás tak leckdy čekají podstatně delší cesty, jak se k nim dostat. Obecně sice platí, že se k nim dokážete dostat vždy v pohodě, ale pracovní tempo vám to změní a to může být problém.
Vše je určitě o zvyku a o nějakém naučeném workflow, ale já jsem na Macu díky macOS zkrátka produktivnější. Na druhou stranu ale naprosto chápu uživatele, kteří využívají naplno výkon iPadu díky tomu, že jsou na něm schopni třeba díky Apple Pencil editovat fotky či videa, potažmo dělat cokoliv jiného snáz než to jsou schopni dělat právě na Macu. Troufnu si ale říci, že ať už patříte do jedné či druhé skupiny, nikdy to nebude výkon, co vás bude u iPadu Pro M5 jakkoliv limitovat, protože ten je prostě neskutečný a nedokážu si moc představit úlohu, na kterou by na tomto zařízení nestačil, což je vlastně naprosto fantastické. Pokud vás pak zajímají čísla, mrkněte na benchmarky z Geekbench 6 a Geekbench AI, kde jsem iPad Pro M5 porovnal s mým pracovním MacBookem Air M3, který mi mimochodem také připadá opravdu rychlý a dobrý. Na novinku se ale nechytá.
Benchmarky z iPadu Pro M5
Benchmarky z MacBooku Air M3
Vzhledem k tomu, že se iPad Pro M5 pří mé práci na něm absolutně nezadýchával a to ani v případě, že jsem měl spuštěno mnoho aplikací, otevřeno hodně oken v Safari a do toho si hrál s Fotkami a tak podobně, bavit se tu o tom, že veškeré AAA hry z App Store na něm běží naprosto bez problému, je asi bezpředmětné. Proto řeknu jen to, že pokud vás hraní baví, pak vězte, že po připojení herního ovladače se vám iPad Pro promění v plnohodnotnou herní konzoli, která bez problému utáhne herní porty typu Assassin’s Creed či Hitman na maximální možné detaily (respektive detaily, které vám umožňuje daný port) bez jakéhokoliv záseku. Zkrátka a dobře, super zážitek.
Výdrž vám bude stačit na celý pracovní den
Co se týče výdrže, zde za mě není co řešit. Apple na svém webu slibuje až 10 hodin prohlížení webu na WiFi či 9 hodin prohlížení webu na mobilních datech. Tyto údaje přitom zcela odpovídají realitě. Já sice 10 hodin na internetu nesurfoval, zato jsem však na zařízení pracoval s tím, že připojené k monitoru zvládlo zhruba 7 hodin opravdu intenzivní práce, v rámci které běželo simultánně spoustu oken aplikací a webu, využíval jsem AirDrop, komunikoval přes iMessage a tak podobně. Myslím si tedy, že při klidnějším stylu práce či jen surfování se na hodnoty uváděné Applem dá dostat naprosto bez problému, ba co víc – nedivil bych se ani tomu, kdybyste je překonali.
Příjemným upgradem, o kterém se však v souvislosti s novinkou mluví jen minimálně, je podpora rychlonabíjení. Tablet nově nabijete z 0 na 50 % za pouhých 30 minut, takže na další práci jste schopni se připravit opravdu rychle. V tomto směru je tedy zařízení opravdu spolehlivé, protože nabídne jak dobrou výdrž baterie, tak i příjemnou dobu potřebnou pro nabijí.
Resumé
Nemám rád silná slova a přehnané vychvalování v recenzích. Zde se ale nebojím říci, že iPad Pro M5 je ten nejlepší tablet na světě, který si můžete momentálně koupit. Nabízí totiž opravdu krásné tenoučké tělo, displej, na který je radost pohledět, velmi solidní audio výbavu, dostačující výdrž baterie a co je hlavní, výkonu má doslova na rozdávání a tedy si můžete být jisti tím, že vám pěkných pár následujících let nejenže vydrží, ale bez problému rozjede i ty nejnáročnější aplikace.
Není však vše zlato, co se třpytí a to (bohužel) platí i zde. iPad Pro M5 je sice úžasné zařízení, nicméně člověk jej buď musí bezmyšlenkovitě chtít, nebo musí vědět, jak přesně jej chce využívat. Pokud víte, že se vám na iPadu dobře pracuje v určité aplikaci, kdy jak píšu výše například editujete fotky či stříháte videa pomocí Apple Pencil Pro, pak jsem si 100% jistý, že budete naprosto nadšeni. A stejně tak budete nadšeni i v případě, že se chcete prostě jen dívat na prvotřídní displej či hrát hry na tom nejlepším tabletu, který Apple nyní nabízí.
Na druhou stranu, pokud vás stejně jako mě láká myšlenka vyměnit Mac za iPad, vězte, že ani ten nejlepší tablet na světě pro vás na konci dne nemusí to pravé ořechové a můžete na něm pracovat pomaleji než jste zvyklí. iPadOS zkrátka není macOS a ač si jsou tyto systémy v lecčem hodně podobné, v některých prvcích se dost rozchází, což může být přesně pro vás hlavním kamenem úrazu, tak jak jsem to měl já. Když ale filozofii Applu, potažmo pak samotného iPadu Pro přijmete se vším všudy a sžijete si s iPadOS, pak věřím, že není moc co řešit. Nový iPad Pro M5 totiž není revolucí, ale je to tablet, který zvedá laťku tak vysoko, že ji ostatní jen těžko přeskočí.