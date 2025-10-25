Testujeme nový iPad Pro M5! Mrkněte na unboxing a naše první dojmy z něj

Po zářijové smršti novinek ve formě iPhonů, Apple Watch či AirPods se Apple na podzim nadechl ještě k jedné produktové vichřici. Ta je sice o něco menší než ta první, nicméně rozhodně opět zajímavá. Minulý týden totiž spatřily světlo světa nové MacBooky Pro, iPady Pro a Vision Pro osazené čipem M5. Tyto novinky se začaly prodávat ve středu s tím, že s jejich testováním začínám pozvolna i já. Jako první přichází na řadu iPad Pro, který se toho oproti MacBooku Pro dočkal z hlediska novinek o něco víc. Pojďme si jej tedy společně rozbalit a poté si povědět, jak na člověka po pár hodinách testování působí.
Pokud jste v posledních letech viděli balení iPadu Pro, možná budete z letošní generace trochu zklamáni. Apple totiž tentokrát na kreativitu rezignoval a novinku zabalil do prakticky stejné krabice, kterou použil pro modely s čipy M4. To ve výsledku znamená třeba i absenci nabíjecího adaptéru nebo opletený USB-C/USB-C kabel v odstínu zařízení, což je opravdu pěkný detail. Tím však zajímavost balení (bohužel) končí. Na druhou stranu, potřebuje být vůbec balení něčeho podobného zajímavé, když samotný produkt, který se v něm skrývá, je technologickým skvostem?
Mě konkrétně přistála do rukou konkrétně vesmírně černá varianta v takřka nejlepší dostupné konfiguraci – tedy s čipem M5 se 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU, 2TB úložištěm a podporou mobilního datového připojení. Do pomyslného vrcholu pak chybí jen sklo s nanotexturou, která já k dispozici nemám. Nicméně stejně jako u předešlých generací, potažmo s MacBooků se jedná „jen“ o sklo s nanotexturou přesně vyleptanou v nanometrickém měřítku, které zachovává kvalitu obrazu a kontrast a zároveň rozptyluje světlo z prostředí, aby na ploše displeje bylo ještě míň odlesků. Ve výsledku tedy záleží, kde iPad využíváte a zda tuto vychytávku vůbec využijete. Vraťme se ale zpět k testovanému kousku.
Na jakékoliv větší hodnocení budu samozřejmě potřebovat daleko víc času, ale musím říci, že ač se rozměrově tablet mezigeneračně nezměnil, když jej člověk vytáhne z krabice a uvědomí si, jaký výkon se v něm skrývá, dostaví se klasický „wow“ efekt. iPad Pro totiž působí díky své mimořádné tenkosti v ruce s trochou nadsázky jako list papíru, který odrovná každého technologického nadšence stejně tak jako iPhone Air. Krásně se pak samozřejmě nedivá jen na tělo, ale i na displej – OLED je zkrátka pastva pro oči.
To hlavní, co novinka dostala do vínku, je však čip M5, v této konfiguraci doplněný o 12 GB RAM. Bavit se tu o svižnosti je tedy do značné míry zbytečné, protože to tak nějak od podobné hardwarové výbavy čekáte. Rychlost, s jakou iPad spouští veškeré aplikace, je opravdu senzační a stejně tak i načítání náročnějších her, přepínání mezi jednotlivými okny aplikací v rámci multitaskingu a tak podobně.
Já osobně mám v plánu zkusit iPad Pro využívat coby hlavní pracovní stanici namísto mého MacBooku Pro M3 s 8 GB RAM, který mi sice slouží stále velmi dobře, ale v rychlostním srovnáním s tímto iPadem se taktéž třeba při spouštění aplikací úplně nechytá. Zde je nicméně samozřejmě třeba říci, že se bavíme o zařízeních s rozdílnými operačními systémy a animacemi v nich, takže je podobné srovnání docela nefér a proto mu nechci dávat nějakou velkou váhu.
Co si ale neodpustím už nyní, je pochvala Applu za to, jak moc v iPadOS 26 přiblížil iPady Macům z hlediska práce s okny. Ty se totiž nyní chovají de facto jako okna v macOS, takže si je můžete snadno překrývat, regulovat velikost, minimalizovat, duplikovat (u podporovaných aplikací) a celkově zkrátka pracovat na iPadu tak, jak jste zvyklí. Já jsem sice notorický „ukládač“ souborů na plochu, ze které si následně vše beru dál, což v iPadOS (zatím) podporováno není, nicméně je skvělé vidět, že pokud přijmete filozofii Applu a naučíte se využívat naplno aplikace typu Soubory, nějaké to přetahování fotek a tak podobně z jedné aplikace do druhé je extrémně jednoduchou záležitostí. A vy se navíc nemusíte omezit jen na tohle, ale rovnou si můžete do dalšího okna dopisovat poznámky, v jiném odpovídat na maily a vše máte po ruce.
Zatím jsem na novém iPadu otevíral jen pár aplikací současně, odhadem maximálně 6, ale že bych byl limitován výkonem či RAM, to rozhodně nemůžu říci. Vše běženo plynule a vlastně to jediné, co člověka brzdilo v produktivitě, byla velikost displeje, což je ale samozřejmě jasné. Nicméně když si tohle odmyslím a uvědomím si, jak ladně je iPad díky vylepšenému iPadOS 26 schopen pracovat s více okny a jaká je celková plynulost systému, je to prostě radost.
První dojmy z iPadu Pro M5 jsou tedy zatím opravdu dobré, byť se samozřejmě zakládají jen na relativně krátkém testu. O to víc jsem zvědavý na to, co mi novinka dovolí v následujících týdnech a třeba i na to, zda si nakonec přeci jen dokážu představit z macOS na iPadOS přejít v plné formě.