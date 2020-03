To Apple nevychytal: Nový iPad Pro lze ohnout stejně lehce jako jeho předešlou generaci

Když Apple v říjnu 2018 představil světu zbrusu novou generaci iPadů Pro s novým designem, nejednomu jablíčkáři z ní spadla brada. Jednalo se totiž o designové skvosty s vynikajícím výkonem a hardwarem, který bude v technologickém světě držet tempo s konkurencí ještě pěkných pár let. Nadšení mnoha z nich však opadlo ihned poté, co si novinku zakoupili a zjistili, že je již z výroby ohnutá. Na ohýbání se záhy začali stěžovat i uživatelé, kterým přišel iPad rovný, ale zkřivil se například při přenosu v brašně či batohu. Apple sice všechny ujistil, že určité ohnutí ničemu nevadí, jelikož s ním dokonce počítá i on sám, své fanoušky tím však rozhodně nepotěšil. Nejeden z nich proto očekával, že si dá na podobné potíže s konstrukcí u nové generace iPadů Pro pozor a její ohnutí již nebude ničím snadným. Opak je však bohužel pravdou.

O první test odolnosti iPadu Pro 4. generace se postaral oblíbený youtuber EverythingApplePro, který se o něj podělil na svém kanále. Průběh testu byl zcela jednoduchý – iPad youtuber uchopil do rukou a pokusil se jej v jeho středu ohnout, což se mu povedlo stejně jednoduše jako u předešlé generace. Jakákoliv konstrukční změna, která by šasi novinky zpevnila, tedy neproběhla a jablíčkáři, kteří se s prohnutým iPadem Pro nemohou smířit, si tak holt na letošní model musí nechat zajít chuť. To však nebude ve výsledku ničím příliš složitým, jelikož se iPad Pro 4. generace od iPadu Pro 3. generace, který lze nyní sehnat za velmi dobré ceny, téměř neliší. Výkonnostně jsou na tom oba stroje téměř stejně a jediný větší rozdíl tak zaznamenáte u fotoaparátu, který je u novinky dvojitý a navrch nabízí speciální senzor LiDAR pro 3D sken okolí do vzdálenosti zhruba 5 metrů. Pokud však podobné vychytávky nevyužijete, je pro vás iPad Pro 4. generace zbytečným luxusem.

Mnohem zajímavější než samotný iPad Pro je paradoxně příslušenství, které k němu Apple představil. Na mysli máme konkrétně klávesnici Magic Keyboard, který je osazena trackpadem a s trochou nadsázky udělá z iPadu téměř plnohodnotný laptop. Bohužel, klávesnici ještě nemá zřejmě Apple zcela hotovou a s její distribucí začne až v průběhu května. Doufejme, že alespoň ta bude zcela stoprocentní a svět přiměje k tomu, aby nové iPady Pro. Bez ní jim to totiž vzhledem k pramálu vylepšení půjde obtížně – minimálně tedy v nějaké větší míře.