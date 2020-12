Vánoční dárky nebo váš nový notebook i mobilní telefon chytře

Komerční sdělení: Operativní leasing počítačů a mobilních telefonů je na českém trhu poměrně novinkou, pro mnohé z nás ale může být skvělým řešením, jak si pořídit kvalitní digitální vybavení pro podnikání i domů. To platí obzvláště v současné době, kdy se na nejednom dopisu Ježíškovi objevují nové mobilní telefony nebo počítače, a v rodinách navíc v návaznosti na přesun práce a školy do domácího prostředí obecně vzrostla poptávka po kvalitním počítačovém vybavení. Dlouhodobý pronájem, kdy máte v ceně měsíční splátky zahrnuté i pojištění a veškerý servis, tak může být pro letošní Vánoce skvělou volbou.

Co to vlastně ale operativní leasing, nebo-li dlouhodobý pronájem je? A jak si liší od prodeje na splátky? Jde o praktické a finančně výhodné řešení, původně určené hlavně velkým firmám. V posledních letech ale vzrůstá jeho obliba mezi OSVČ, drobnými podnikateli i jednotlivci a to hlavně proto, že nezatíží rozpočet jednorázovou investicí, je flexibilní a navíc odečitatelný z daní. Zákazník se nemusí zadlužovat jako u nákupu na splátky a jednoduše každý měsíc platí za to, co používá bez jakékoliv platby předem. V platbě je zahrnutý i veškerý servis jako pojištění proti krádeži a poškození, záruční opravy a servis, poskytnutí náhradního zařízení, prodloužená záruka na celou dobu pronájmu a možnost předčasného ukončení.

V České republice nabízí tyto služby například společnost Rentalit. Její tým vám pomůže s výběrem vhodného vybavení, které vám doručí až do domu. Vy už pak můžete zařízení jen v klidu používat nebo ho zabalit a nadělit vaší rodině pod vánočním stromečkem. V předvánočním období nabízí Rentalit například ultrarychlý iPhone 12 128 GB za 892 Kč bez DPH měsíčně nebo MacBook Air M1 13‘‘za 702 Kč bez DPH měsíčně. V akční nabídce je také iPhone SE 64GB Black, který v sobě snoubí design iPhonu 8 a výkon iPhone 11, za 412 Kč měsíčně. Vybírat ale můžete i z notebooků značek Dell, Lenovo nebo HP a a široké nabídky mobilních telefonů značky Apple nebo Samsung.