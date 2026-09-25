HomePod mini 2 unikl na první fotce! Apple chystá tři nové barvy, design ale zůstane stejný

Čekání na nový HomePod mini se zřejmě pomalu chýlí ke konci. Vývojář spolupracující s portálem MacRumors totiž přímo v kódu Apple objevil obrázky připravované druhé generace, díky kterým se můžeme poprvé podívat na její podobu. A pokud jste čekali nějakou designovou revoluci, rovnou na ni můžete zapomenout. HomePod mini 2 si zachová prakticky totožný vzhled jako původní model, Apple si ale pohraje s jeho barevnou nabídkou.
Podle obrázků nalezených přispěvatelem MacRumors Aaronem Perrisem se nový HomePod mini objeví v pěti barvách – zelené, růžové, modré, bílé a černé. Současná generace je přitom dostupná ve žluté, oranžové, modré, bílé a midnight. Tři barvy se tedy změní a zajímavé je také to, že nová modrá má být o něco světlejší než ta současná.
Důvěryhodnosti celého nálezu přidává především jeho původ. Nejde totiž o fotografie prototypu nebo obrázky od některého z leakerů, ale přímo o grafické podklady nalezené v kódu Apple, které nový produkt označují jako „HomePod mini 2“. MacRumors nezveřejnil přesné informace o souborech, jejich přítomnost v kódu ale podle něj naznačuje, že uvedení produktu může být už poměrně blízko.
Stejný vzhled, změny se čekají uvnitř
Apple představil původní HomePod mini v říjnu 2020 za 99 dolarů, přičemž zpočátku jej nabízel pouze v bílé a space gray. Malý 3,3″ reproduktor dostal kulaté tělo potažené textilií, podsvícenou dotykovou plochu pro ovládání přehrávání a hlasitosti a čip S5 zajišťující výpočetní zpracování zvuku. Apple jeho nabídku později rozšířil o další barvy a zároveň zvýšil cenu na 129 dolarů.
Fotogalerie
Na druhé generaci má Apple pracovat již několik let. Přestože tedy její design zůstane prakticky stejný, nový čip je podle dostupných informací téměř jistotou a očekává se také podpora Siri AI. Právě změny uvnitř tak mají být u HomePod mini 2 podstatně důležitější než samotný vzhled. A dlouho bychom na něj čekat nemuseli. Podle dosavadních informací má totiž Apple HomePod mini 2 uvést ještě před koncem roku 2026. Nález jeho grafických podkladů přímo v kódu Apple pak může být dalším náznakem toho, že představení už skutečně není daleko. A já se už nemůžu dočkat. Doma totiž používám hned tři kusy a určitě bych se nezlobil, kdybych je mohl doplnit novou generací.