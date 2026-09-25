Nainstalovali jste macOS Golden Gate? Apple v něm definitivně pohřbil několik známých funkcí a další skončí za rok

Nedávno vydaný macOS 27 Golden Gate sice na počítače Mac přinesl řadu větších či menších novinek, vylepšení a optimalizací, zároveň však jde o update, který řadu dřívějších řešení z dílny Apple nemilosrdně posílá k ledu. Na mysli teď přitom nemám „jen“ definitivní konec podpory modelů s procesory Intel, což bylo vzhledem k přechodu na vlastní čipy Apple Silicon zcela očekávatelné, ale spíš řadu dalších drobností, které ze systému vypadly. Už nyní je navíc jasné, že se k nim příští rok v macOS 28 přidají další.
S přechodem počítačů Mac výhradně na Apple Silicon skončil například Boot Camp Assistant, který na Intel Mac umožňoval nativně instalovat a spouštět Windows. Pokud chcete totéž udělat i na Apple Silicon počítači, je potřeba sáhnout po virtualizačním řešení, tedy například po Parallels nebo VMware Fusion. Golden Gate se loučí také s protokolem Apple Filing Protocol neboli AFP, jehož podporu Apple postupně utlumoval už dříve. V novém systému už AFP klient nenajdete vůbec.
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Konec potkal Time Capsule i AirPort Utility
S odstraněním AFP souvisí také další změna a to sice fakt, že Time Capsule už s Mac na macOS Golden Gate nefunguje pro zálohování prostřednictvím Time Machine. Spoléhá totiž na AFP nebo SMBv1, zatímco současný Time Machine používá SMBv2 či SMBv3. Pro majitele starých síťových disků Apple tak Golden Gate znamená definitivní konec jedné éry. Apple z čisté instalace odstranil také AirPort Utility, tedy nástroj sloužící ke správě AirPort Extreme, AirPort Express a dalších síťových zařízení Apple. Pokud jste jej na Mac měli ještě před aktualizací, zůstane vám k dispozici, Apple však už negarantuje jeho správnou funkčnost.
Částečně se loučíme i s nástrojem Rosetta 2. Ta sice v macOS Golden Gate ještě nekončí úplně, jelikož pokud máte aplikaci, která ji potřebuje, lze ji znovu nainstalovat, avšak právě Golden Gate je poslední verzí macOS s plnohodnotnou podporou tohoto řešení. Nemějte však strach z toho, že byste o aplikace, které Rosettu potřebují, ze dne na den přišli. Při používání aplikací závislých na tomto řešení vás totiž systém nově upozorní, že v budoucnu přestanou fungovat bez aktualizace od vývojáře.
K zásadnímu omezení Rosetta 2 má nicméně dojít v macOS 28 očekávaném na podzim 2027. Většina starých aplikací vytvořených pouze pro Intel už se následně nespustí, byť Apple počítá s určitou výjimkou pro starší hry, které už jejich vývojáři neudržují. Golden Gate tak není jen další velkou aktualizací macOS, ale také poměrně výraznou tlustou čárou za Intel érou Mac. Nemyslím si však, že je to v čemkoliv na škodu. Přeci jen, čipy Apple Silicon jsou v počítačích Mac už opravdu dlouho a vývojáři, kteří jim své aplikace ještě nepřizpůsobili, jsou tak ve výsledku sami proti sobě.