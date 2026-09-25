Zavřít reklamu

Apple zbrojí proti otravným reklamám. V iOS 27.2 chystá zásadní změnu

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple v nejnovější beta verzi iOS 27.2 testuje pro uživatele v Číně novou funkci nazvanou „Restrict Motion Data“ (Omezit data o pohybu). Nástroj v nastavení iPhonu umožňuje uživatelům vytvořit seznam aplikací, kterým systém následně zcela zablokuje přístup k datům z akcelerometru a gyroskopu.

Mohlo by vás zajímat

Přestože společnost důvod vzniku této funkce oficiálně nekomentovala, podle místních uživatelů jde o přímou reakci na agresivní reklamní praktiky tamních vývojářů. Čínské aplikace totiž po spuštění často zobrazují reklamy typu „zatřes a otevři“. Ty jsou mnohdy natolik citlivé, že je omylem aktivuje i pouhé zvednutí telefonu ze stolu, běžná chůze nebo přejetí nerovnosti v autě, což vede k nechtěnému přesměrování do reklamních prohlížečů.

mpv-shot0031
mpv-shot0025
mpv-shot0026
mpv-shot0025
mpv-shot0015
mpv-shot0014
mpv-shot0017
mpv-shot0016
iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
mpv-shot0020
mpv-shot0041
mpv-shot0016
mpv-shot0015
mpv-shot0025
mpv-shot0024
mpv-shot0023
mpv-shot0022
mpv-shot0018
mpv-shot0003
mpv-shot0028
mpv-shot0038
mpv-shot0036
mpv-shot0034
mpv-shot0035
mpv-shot0029
mpv-shot0021
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0008
New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
mpv-shot0022
mpv-shot0023
mpv-shot0026
mpv-shot0027
mpv-shot0030
mpv-shot0032
mpv-shot0033
mpv-shot0034
mpv-shot0035
mpv-shot0036
mpv-shot0039
mpv-shot0040
mpv-shot0044
mpv-shot0001
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0005
mpv-shot0007
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0017
mpv-shot0001
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0005
mpv-shot0007
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0030
mpv-shot0026
mpv-shot0023
mpv-shot0022
mpv-shot0019
mpv-shot0018
mpv-shot0031
mpv-shot0026
mpv-shot0028
mpv-shot0027
mpv-shot0036
mpv-shot0039
mpv-shot0040
mpv-shot0041
mpv-shot0042
mpv-shot0043
mpv-shot0049
mpv-shot0050
mpv-shot0052
mpv-shot0053
mpv-shot0054
mpv-shot0056
mpv-shot0058
mpv-shot0064
mpv-shot0002
mpv-shot0065
mpv-shot0066
mpv-shot0068
mpv-shot0069
mpv-shot0070
mpv-shot0071
mpv-shot0072
mpv-shot0073
mpv-shot0074
mpv-shot0075
mpv-shot0077
mpv-shot0079
mpv-shot0080
mpv-shot0001
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0010
mpv-shot0011
mpv-shot0005
mpv-shot0013
mpv-shot0014
mpv-shot0016
mpv-shot0018
mpv-shot0020
mpv-shot0021
mpv-shot0026
mpv-shot0028
Vstoupit do galerie

Nová volba je momentálně vázána výhradně na uživatelské účty vedené v čínském App Storu. Vzhledem ke specifičnosti tohoto lokálního problému se neočekává, že by Apple užitečnou funkci po vydání finální verze iOS 27.2 koncem letošního roku globálně rozšířil i pro uživatele v dalších regionech. iOS 27 přineslo větší či menší novinky. Na první pohled od sebe systémy jen těžko rozeznáte. Změny se děly pod povrchem a Apple si přichystal půdu pro spuštění Siri AI. Už jste aktualizovali na iOS 27?

Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.