Apple zbrojí proti otravným reklamám. V iOS 27.2 chystá zásadní změnu

Apple v nejnovější beta verzi iOS 27.2 testuje pro uživatele v Číně novou funkci nazvanou „Restrict Motion Data“ (Omezit data o pohybu). Nástroj v nastavení iPhonu umožňuje uživatelům vytvořit seznam aplikací, kterým systém následně zcela zablokuje přístup k datům z akcelerometru a gyroskopu.
Přestože společnost důvod vzniku této funkce oficiálně nekomentovala, podle místních uživatelů jde o přímou reakci na agresivní reklamní praktiky tamních vývojářů. Čínské aplikace totiž po spuštění často zobrazují reklamy typu „zatřes a otevři“. Ty jsou mnohdy natolik citlivé, že je omylem aktivuje i pouhé zvednutí telefonu ze stolu, běžná chůze nebo přejetí nerovnosti v autě, což vede k nechtěnému přesměrování do reklamních prohlížečů.
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Nová volba je momentálně vázána výhradně na uživatelské účty vedené v čínském App Storu. Vzhledem ke specifičnosti tohoto lokálního problému se neočekává, že by Apple užitečnou funkci po vydání finální verze iOS 27.2 koncem letošního roku globálně rozšířil i pro uživatele v dalších regionech. iOS 27 přineslo větší či menší novinky. Na první pohled od sebe systémy jen těžko rozeznáte. Změny se děly pod povrchem a Apple si přichystal půdu pro spuštění Siri AI. Už jste aktualizovali na iOS 27?