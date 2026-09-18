iOS 27.2 přináší chytrou novinku. Přenos dat do náhradní aplikace bude konečně bezbolestný

Beta verze operačního systému iOS 27.2 odhalila zbrusu novou systémovou funkci, která výrazně usnadní život vývojářům i samotným uživatelům. Nástroj je navržen pro situace, kdy tvůrci ukončí podporu své stávající aplikace a nahradí ji v App Storu zcela novým titulem. Doposud znamenal takový přechod pro uživatele nutnost ručního nastavování, přihlašování nebo lokálního stahování dat z cloudu. Nový systémově řízený proces ale dokáže veškerá uživatelská data a podporovaná nastavení plynule překlopit do nového softwaru a starou aplikaci následně z iPhonu automaticky smazat.
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Podle zdrojového kódu objeveného v první beta verzi iOS 27.2 se uživatelům při spuštění zobrazí jednoduché okno s nabídkou přenosu dat a nastavení. Pokud uživatel automatickou migraci odmítne, systém ho varuje, že bude muset veškeré předvolby konfigurovat od nuly. Funkce je přitom striktně omezena pouze na provázané aplikace od stejného vývojáře a nelze ji využít k přesouvání dat mezi cizími tituly.
Rozsah migrovaných dat je překvapivě široký a jde hluboko do nastavení telefonu. Systém dokáže mezi starou a novou aplikací spolehlivě přenést veškerá dříve udělená oprávnění týkající se soukromí, polohy nebo citlivého přístupu k datům ze Zdraví. Zachována zůstane také detailní konfigurace notifikací, provázanost s režimy Soustředění, případné uzamčení aplikace přes Face ID, rozložení ikon v rozhraní Apple CarPlay i práva pro zobrazování Živých aktivit. Frustrující a zdlouhavé nastavování nové verze aplikace se tak brzy stane minulostí. Pro někoho jde možná o malou novinku. Jde ale o další ušetření času, který byste strávili hledáním hesla a nastavování oprávnění, sledování polohy apod. Rozhodně jde o drobný krok kupředu, který dříve či později využije téměř každý.