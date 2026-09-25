Nový firmware AirPods: Jak ověřit aktualizaci a které novinky váš model dostal

Apple pravidelně uvolňuje softwarové aktualizace pro svá bezdrátová sluchátka. Na rozdíl od iPhonů či Maců ale v systému nenajdete žádné tlačítko pro manuální stažení. Instalace probíhá skrytě na pozadí, přičemž rozsah novinek se výrazně liší podle stáří a hardwarové výbavy konkrétního modelu.
Které modely dostávají nové funkce
Nejmodernější softwarové funkce, jako je pokročilá Hlasová izolace (Voice Isolation) pro čistší hovory v hlučném prostředí nebo možnost odpovídat Siri pouhým kývnutím či zavrtěním hlavy, Apple omezuje pouze na modely s nejnovějšími čipy. Plnou podporu těchto vychytávek nabízí výhradně AirPods Pro 2. generace a obě varianty nových AirPods 4 a 5.
Majitelé starších modelů, mezi které patří AirPods Pro 1. generace, AirPods 3. generace a náhlavní AirPods Max, získávají v nových verzích firmwaru pouze optimalizace stability, drobné opravy chyb a nezbytné bezpečnostní záplaty.
Fotogalerie
Jak ověřit aktuální verzi firmwaru
- Připojte AirPods ke svému iPhonu (vložte si je do uší nebo otevřete nabíjecí pouzdro v těsné blízkosti telefonu).
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Hned v horní části obrazovky, pod vaším Apple ID, klepněte na řádek s názvem vašich sluchátek.
- Přejděte na stránce zcela dolů k sekci Informace, kde v kolonce Verze uvidíte aktuální označení firmwaru.
Standardní postup automatické aktualizace
Software sluchátek se aktualizuje zcela sám, pokud jsou současně splněny tři podmínky:
- Sluchátka jsou bezpečně uložena uvnitř nabíjecího pouzdra (u AirPods Max v chytrém pouzdře Smart Case).
- Pouzdro se právě nabíjí (ať už přes kabel, nebo na bezdrátové podložce).
- Spárovaný iPhone se nachází v dosahu Bluetooth, je připojen k Wi-Fi síti a má přístup k internetu.
Jak postupovat, když aktualizace nepřichází
Pokud váš firmware i několik dní po vydání nové verze zůstává neaktuální, můžete systém k updatu popostrčit. Vložte sluchátka do pouzdra, připojte je k nabíječce a položte hned vedle iPhonu připojeného k Wi-Fi. Následně otevřete víčko pouzdra, počkejte, až na displeji iPhonu vyskočí párovací animace se stavem baterie, a nechte pouzdro otevřené. V tomto stavu nechte zařízení ležet zhruba 15 až 30 minut.
Pokud ani tento zaručený trik nezabere, přejděte v iPhonu do nastavení Bluetooth, u svých AirPods zvolte možnost „Ignorovat toto zařízení“ a proveďte tvrdý tovární reset sluchátek dlouhým podržením párovacího tlačítka na zadní straně pouzdra. Po novém spárování s iPhonem se proces stahování firmwaru zpravidla úspěšně inicializuje.