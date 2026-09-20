Jedno sluchátko AirPods se nechce nabíjet? Poradíme vám, co dělat

Stává se vám, že vložíte své AirPody do pouzdra, po chvíli je vytáhnete a jedno sluchátko má 100 %, zatímco druhé zůstalo prakticky vybité? Pokud AirPods používáte každý den, dokáže podobná drobnost spolehlivě pokazit ráno před cestou do práce nebo několik minut před videohovorem. Dobrou zprávou je, že ve většině případů nemusí jít o vadnou baterii ani o důvod okamžitě řešit servis.
Problém se může objevit u prakticky všech generací AirPods i AirPods Pro a často za ním stojí překvapivě jednoduchá věc – slabě nabité pouzdro, špatný kontakt nebo nečistoty uvnitř nabíjecí šachty. Než tedy začnete hledat doklad o koupi, vyplatí se projít několik následujících kroků.
Zkontrolujte baterii nabíjecího pouzdra
Nejdříve vložte obě sluchátka do pouzdra, zavřete jej a následně jej otevřete poblíž iPhonu. Na obrazovce by se měla zobrazit karta se stavem baterie obou AirPods i samotného pouzdra. Stav lze zkontrolovat také prostřednictvím widgetu Baterie. Pokud je pouzdro téměř vybité, nejprve jej připojte k nabíječce. Při velmi nízkém stavu baterie totiž nemusí zvládnout správně nabíjet obě sluchátka současně.
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AirPod vyjměte a znovu usaďte
Často nejde o nic složitějšího než špatný kontakt. Problematické sluchátko vytáhněte, zkontrolujte jeho spodní část a znovu jej pevně vložte do správné šachty. Na iPhonu následně sledujte, zda se vedle jeho baterie objeví symbol nabíjení. Používáte-li nějaké dodatečné pěnové nástavce nebo jiné příslušenství, zkuste je na chvíli odstranit. Mohou totiž zabránit tomu, aby sluchátko uvnitř pouzdra správně dosedlo.
Vyčistěte sluchátko i pouzdro
Tohle je dost možná nejčastější viník. Na nabíjecích kontaktech se postupně usazuje prach, mastnota a další nečistoty, kvůli kterým sluchátko nedostane potřebný elektrický kontakt.
Spodní část AirPodu jemně otřete suchým hadříkem z mikrovlákna. Opatrně vyčistěte také prostor uvnitř nabíjecího pouzdra například čistou vatovou tyčinkou nebo měkkým kartáčkem. Pokud potřebujete odstranit odolnější nečistotu, lze vatovou tyčinku pouze lehce navlhčit. Tekutinu ani čisticí prostředek však nikdy nestříkejte přímo do pouzdra.
Pokud AirPods používáte denně a často je nosíte po kapsách, pravidelné čištění jednou za několik dní dokáže podobným problémům docela účinně předcházet.
Zkuste AirPods resetovat
Nepomohlo nic předchozího? Na řadu přichází reset. Vložte AirPods do pouzdra, zavřete víčko a počkejte zhruba 30 sekund. Poté v iPhonu přejděte do Nastavení → Bluetooth, klepněte na informační ikonu u AirPods a zvolte Ignorovat toto zařízení.
Následně otevřete pouzdro a podle konkrétní generace použijte párovací tlačítko, případně ovládání na přední straně pouzdra, dokud nezačne stavová kontrolka blikat oranžově a následně bíle. Poté AirPods znovu připojte k iPhonu stejně jako při jejich prvním použití.
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Kdy už pomůže jedině servis
Jestliže se stejné sluchátko nenabíjí ani po vyčištění, nabití pouzdra a kompletním resetu, může být problém skutečně hardwarový. Vadný může být samotný AirPod, jeho baterie nebo nabíjecí kontakt uvnitř pouzdra.
V takovém případě už má smysl obrátit se na podporu Applu nebo autorizovaný servis. Rozhodně ale není nutné panikařit hned při prvním výskytu problému. Pokud se jedno sluchátko AirPods odmítá nabíjet, velmi často jej dokáže vrátit k životu už pořádné vyčištění a opětovné usazení do pouzdra.