AirPods Pro čištění: Co dělat a čeho se vyvarovat?

Údržba vašich zařízení by se v žádném případě neměla podceňovat nebo zanedbávat, a platí to i pro bezdrátová sluchátka AirPods Pro. Tato kvalitní a poměrně nákladná sluchátka si rozhodně z vaší strany zaslouží tu nejlepší péči včetně pečlivé očisty. Co při čištění AirPodů pro určitě udělat a čeho se naopak vždy vyvarovat?

Sluchátka AirPods Pro se díky své in-ear konstrukci mohou ušpinit rychleji než sluchátka AirPods. Jejich čištění je ale dost snadné, když víte, čemu se vyhnout a jaké materiály a nástroje jsou nejlepší. V dnešním článku si vysvětlíme, jak čistit sluchátka AirPods Pro a nabíjecí pouzdro, a to krok za krokem.

Níže uvedené kroky fungují jak pro AirPods, tak pro AirPods Pro, ale dostaneme se k některým specifikům, která jsou specifická pro druhá jmenovaná sluchátka s odnímatelnými silikonovými špunty.

Čeho se vyvarovat

Neomývejte AirPods Pro ani nabíjecí pouzdro pod vodou

Nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje, materiály nebo čisticí prostředky.

Do nabíjecího pouzdra nebo nabíjecích kontaktů se nesmí dostat voda ani žádné předměty.

Nejlepší materiály pro čištění (nejen) AirPods Pro jsou vatové tampony, hadříky, které nepouští vlákna, utěrky z mikrovlákna, izopropylalkohol a vhodné čisticí ubrousky. U ubrousků, napuštěných dezinfekcí či čisticím roztokem, dávejte pozor na případnou přebytečnou tekutinu.

Jak čistit AirPods Pro – užitečné tipy

Čištění AirPods Pro vyžaduje pečlivý a opatrný přístup, aby se předešlo případnému poškození sluchátek nebo jejich pouzdra. Jak na to?

Otřete sluchátka AirPods Pro čistým hadříkem z mikrovlákna.

V případě potřeby hadřík mírně navlhčete čistou vodou

Apple uvádí, že na AirPods/AirPods Pro je možné použít 70% izopropyl/etylalkohol.

Než sluchátka vložíte zpět do nabíjecího pouzdra nebo do uší, nechte je zcela vyschnout.

Odstraňte část přebytečné vaty z konce vatové štětičky pro přesnější čištění.

K očištění těžko přístupných míst můžete použít mezizubní nebo jednosvazkový kartáček – dbejte na to, abyste nešťourali do mřížek, mikrofonů nebo jiných důležitých součástí ani je neproráželi. Dalším skvělým způsobem, jak odstranit nečistoty a usazeniny z černých mřížek reproduktorů, je speciální čisticí hmota.

Jak čistit špunty sluchátek AirPods Pro

Důkladnou péči si zaslouží také silikonové špunty sluchátek AirPods Pro. Jak si poradit s jejich čištěním? A jak vyčistit další části sluchátek poté, co sejmete silikonové špuntyy,

K čištění vnější strany použijte suchou čistou utěrku z mikrovlákna nebo vatový tampon.

Chcete-li špunty důkladně vyčistit, pevně zatáhněte za silikonové nástavce a vyjměte je.

Opláchněte silikonové špunty čistou vodou (Apple doporučuje vynechat mýdlo a jiné čisticí prostředky).

Osušte je čistým hadříkem

Mřížky reproduktorů můžete po sejmutí silikonových částí vyčistit čisticí hmotou.

Zatlačte špunty zpět na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Jak vyčistit pouzdro AirPods Pro

Nabíjecí pouzdro AirPods Pro otřete suchým a čistým hadříkem. V případě potřeby lehce navlhčete hadřík izopropylalkoholem nebo použijte desinfekční hadřík. Dbejte na to, aby se do nabíjecího portu/kontaktů nedostala tekutina ani jiné předměty. Čisticí hmota je opět skvělý způsob, jak odstranit nečistoty a usazeniny z vnější i vnitřní strany nabíjecího pouzdra.

Při čištění AirPods i pouzdra se vyvarujte používání ostrých, kovových předmětů, přílišného tlaku a dalším úkonům, které by mohly potenciálně poškodit sluchátka, pouzdro nebo kontakty.