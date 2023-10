Recenze AirPods Pro 2. generace s USB-C: V hlavní a jediné roli USB-C

Recenze AirPods Pro 2. generace s USB-C portem by se dala napsat v podstatě do jednoho odstavce. I přesto, že Apple stále marketingově láká na lepší zvuk, nové funkce a vše možné i nemožné, to, o čem píše, je vždy rozdíl mezi druhou generací sluchátek AirPods Pro a tou první. Druhá generace AirPods Pro vyšla v roce 2022 a přinesla řadu novinek oproti první generaci. Letos Apple spolu s novými Apple Watch a iPhony vydal AirPods 2. generace s USB-C, které se od těch z loňského roku liší trojicí novinek. Mají zvýšenou odolnost proti prachu, mají USB-C místo Lightningu a podporují prostorový zvuk, ovšem pouze v kombinaci s doposud neprodávanými Vision Pro.

Nic víc od AirPods Pro 2. generace s USB-C oproti v loňském roce vydané 2. generace AirPods Pro zkrátka nedostanete a protože recenze AirPods Pro 2. generace je na našem magazínu již více než rok, zaměříme se dnes pouze na novinky, které sluchátka přinášení. Ovšem aby psaní nebylo doslova a do písmene na jeden řádek, podíváme se také na novou funkci, kterou přináší na AirPods Pro 2. generace (jak z roku 2022, tak z roku 2023) iOS 17, tedy na takzvaný adaptivní zvuk. Pokud vás zajímá jak sluchátka hrají, co najdete v balení a co umí, přečte si to prosím v naší předchozí recenzi.

Konečně s USB-C

AirPods Pro 2. generace lze nyní nabíjet pomocí USB-C portu a to jak z nabíjčeky nebo počítače, tak i z iPhone 15 Pro. Nechybí ani možnost nabíjet sluchátka bezdrátově a to pomocí klasických Qi nabíječek, MagSafe nabíječek nebo nabíječek pro Apple Watch. Sluchátka obsahují MagSafe, díky čemuž drží i na různých dobíjecích stojáncích a tak podobně. Co potěší je fakt, že Apple dal i do balení AirPods Pro pletený USB-C na USB-C kabel, stejný jako k iPhone 15 a iPhone 15 Pro. Výhoda USB-C portu zde však zůstává vzhledem k stejným nabíjecím časům jako v případě předchozí verze s Lighninigem pouze v tom, že pokud máte například nový iPhone, můžete jak telefon, tak sluchátka nabíjet jedním kabelem, žádná jiná výhoda v případě sluchátek s USB-C nepřichází.

Apple také zlepšil odolnost vůči prachu, což je sice fajn, ovšem i když v mém okolí používá AirPods téměř každý a sám jsem měl kvůli recenzím a i osobnímu používání všechny generace, neznám nikoho, kdo by měl problém s tím, že mu sluchátka přestala fungovat kvůli prachu. Poslední novinkou je pak podpora prostorového zvuku, který nabídnou společně s Vision Pro. Jak se postupně začíná ukazovat, budou vás Vision Pro do koupě AirPods Pro tak trošku nutit, protože vám rády připomenou, že ten nejlepší zážitek získáte jen a pouze s AirPods Pro.

Co se funkcí, balení, zvuku, váhy, rozměrů, designů a zkrátka čehokoli dalšího co vás napadne týká, vše je 1:1 jako u verze s Lightningem, na jejíž recenzi se odvolávám v úvodu. Obě tyto verze taktéž umí takzvaný adaptivní zvuk a právě tomu se budeme věnovat v této recenzi, protože i když je tato funkce součástí iOS 17, přichází v době vydání AirPods Pro s USB-C a proto se na ni podíváme. Jak však uvádím, můžete ji využít i v případě, že máte AirPods Pro 2. generace s Lightningem.

Adaptivní zvuk, to nejlepší od prvních AirPods

Hlavní novinkou, které se letos AirPods Pro dočkaly, je takzvaný adaptivní zvuk, ten však získaly jak AirPods Pro 2. generace s Lightning portem, tak pochopitelně i ty s USB-C a jedná se o funkci iOS 17. Ta funguje naprosto perfektně a je to upřímně to nejlepší, s čím Apple přišel od představení vůbec prvních AirPods. Funkci si jednoduše můžeme představit následujícím scénářem.

Sedíte v metru, všude okolo vás je hluk a stres denního života, vy se však soustředíte jen na svoji hudbu, která vám hraje do sluchátek. Hraje tak nahlas, abyste neslyšeli okolní hluk. Jakmile vystoupíte v centru města, kde je ruch přece jen o něco menší než uprostřed metra, zvuk se ztlumí tak, abyste stále neslyšeli okolní ruchy, ale zároveň vám již sluchátka nehrají takříkajíc na plné pecky. Zamíříte si to do své oblíbené kavárny, kde bez toho, aniž byste si sundali sluchátka z uší nebo se museli dotknout ať už jich nebo iPhone v klidu objednáte kávu. Na cokoli se vás číšnice zeptá, budete ji rozumět a slyšet ještě lépe, než kdybyste si sluchátka sundali. Jakmile skončí vaše konverzace a ona odchází vyřešit vaši objednávku, hudba se automaticky zesílí a vy můžete opět ničím nerušeni pokračovat v poslechu.

Přesně takto funguje adaptivní zvuk a to zcela spolehlivě a vždy, když to potřebujete. To na jakých principech konkrétně fungují ony funkce adaptivního zvuku detailně probírám v článku recenze adaptivního zvuku AirPods Pro 2. generace v iOS 17: Tohle si zamilujete!

Pokud máte cokoli jiného než AirPods Pro 2. generace s Lightningem, přechod se vyplatí!

Poslední roky jsme si museli zvyknout na to, že Apple rád slovíčkaří a některé nové produkty nesrovnává s těmi, které jim předcházely, ale klidně i s dvě generace starým produktem. Ne jinak tomu je v případě marketingových popisků a materiálů u AirPods Pro 2. generace s USB-C. Ty totiž dostaly zcela stejné popisky jako AirPods Pro 2. generace s Lightning konektorem, což v řadě lidí může evokovat, že se ony novinky týkají přechodu z Lightningu na USB-C. Opak je však pravdou a pokud máte doma AirPods Pro 2. generace, je de facto jedno, jaký mají port, funkce mají stejné až na prostorový zvuk pro Apple Vision Pro, USB-C konektor a zvýšenou odolnost proti prachu.

Pokud však máte jakékoli jiné AirPods než AirPods Pro 2. generace, přechod se vám rozhodně vyplatí. Za své peníze totiž dostanete skvěle hrající sluchátka s řadou vychytávek a funkcí, které ostatní modely nejen od Applu nenabízí. Samozřejmě, jako vždy i tentokrát platí, že pokud byste chtěli sluchátka jen kvůli kvalitnímu zvuku, můžete získat za cenu, za kterou se prodávají AirPods Pro 2. generace s USB-C o něco lepší zvuk, ovšem nikdy nezískáte lepší kombinaci funkcí a zvuku.